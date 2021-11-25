Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 2

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fxsaber:
Побороть бы клонирование исторических баз в памяти для каждого локального Агента во время Оптимизации. Очень нерациональное расходование памяти.

Легко. Достаточно в памяти создать файл с уникальным именем (хандл = -1) через CreateFileMapping()

CreateFileMappingW function (memoryapi.h) - Win32 apps
CreateFileMappingW function (memoryapi.h) - Win32 apps
  • 2018.12.05
  • karl-bridge-microsoft
  • docs.microsoft.com
Creates or opens a named or unnamed file mapping object for a specified file.
 

Испортили CopyTicks.

2021.05.15 00:17:17.619 SymbolClone (EURUSD,M1) EURUSD ticks = 27553455: 2020.05.01 00:00:00 - 2021.05.13 23:58:58, LastError = 0

Через 17 минут, как наступила суббота по торговому серверу, сделал запрос истории тиков. В него вошло все, кроме последнего дня - пятницы.

Ситуация повторилась на всех символах.


Спустя несколько часов пятница стала попадать в этот же запрос.

 

Воспроизведение.

  1. Выбрать Signals.
  2. Выбрать Favorites.
  3. Нажать один/два раза CTRL+T.
 

Наверное, не совсем разумно для одиночных проходов подготавливать всю ценовую историю, помещая ее в память/диск.

Достаточно кусками распаковывать tkc/hcc и направлять в одиночный проход. Т.е. одиночный проход даже на терабайте исторических данных может потреблять памяти/диска не более гигабайта.

 
fxsaber:

Испортили CopyTicks.

Через 17 минут, как наступила суббота по торговому серверу, сделал запрос истории тиков. В него вошло все, кроме последнего дня - пятницы.

Ситуация повторилась на всех символах.


Спустя несколько часов пятница стала попадать в этот же запрос.

Так вроде уже сто лет это ограничение, что за последний день нельзя получить историю для тестирования. Видимо, как у брокера наступает новый день - открывается доступ к предыдущему.
 
Maksim Emeliashin:
Так вроде уже сто лет это ограничение, что за последний день нельзя получить историю для тестирования. Видимо, как у брокера наступает новый день - открывается доступ к предыдущему.

Ограничение было для прогона в тестере на текущем дне. Получать через CopyTicks-образные функции должно быть можно любой промежуток.

 

Исправьте плиз ошибку SynthFriDel - самопроизвольное удаление данных синтетических инструментов за предыдущую пятницу (последний торговый день) при перезапуске терминалов на выходных.Уже писал об это ошибке ранее, направляю повторно скрин-шорт и лог-системы за сегодня.

Сегодня удалились данные по 3м синт.инструментам из 6ти. На прошлых выходных терминалы не выключал, проблем не было. Как прговожу перезапуск терминалов, что на выходных, что в Пнд утром - одна и таже проблема.

Файлы:
Synth_Fri_Del.png  72 kb
20210516.log  37 kb
 

Отладка индикатора в визуальном режиме. Показывает один буфер в окне данных и на графике, должно быть три:




Если индикатор присоединить к графику то показывает правильно:


Буферы так выделены:



 
  Уберите уже рамку окна графика, либо добавьте в настройки: ширина,цвет.
 
А ошибку тестирования с визуализацией и без уже убрали ?  Или главное маркет настроить ?
Ошибка моделирования визуализация\без
Ошибка моделирования визуализация\без
  • 2021.05.04
  • www.mql5.com
Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя...
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