Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 2
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Побороть бы клонирование исторических баз в памяти для каждого локального Агента во время Оптимизации. Очень нерациональное расходование памяти.
Легко. Достаточно в памяти создать файл с уникальным именем (хандл = -1) через CreateFileMapping()
Испортили CopyTicks.
Через 17 минут, как наступила суббота по торговому серверу, сделал запрос истории тиков. В него вошло все, кроме последнего дня - пятницы.
Ситуация повторилась на всех символах.
Спустя несколько часов пятница стала попадать в этот же запрос.
Воспроизведение.
Наверное, не совсем разумно для одиночных проходов подготавливать всю ценовую историю, помещая ее в память/диск.
Достаточно кусками распаковывать tkc/hcc и направлять в одиночный проход. Т.е. одиночный проход даже на терабайте исторических данных может потреблять памяти/диска не более гигабайта.
Испортили CopyTicks.
Через 17 минут, как наступила суббота по торговому серверу, сделал запрос истории тиков. В него вошло все, кроме последнего дня - пятницы.
Ситуация повторилась на всех символах.
Спустя несколько часов пятница стала попадать в этот же запрос.
Так вроде уже сто лет это ограничение, что за последний день нельзя получить историю для тестирования. Видимо, как у брокера наступает новый день - открывается доступ к предыдущему.
Ограничение было для прогона в тестере на текущем дне. Получать через CopyTicks-образные функции должно быть можно любой промежуток.
Исправьте плиз ошибку SynthFriDel - самопроизвольное удаление данных синтетических инструментов за предыдущую пятницу (последний торговый день) при перезапуске терминалов на выходных.Уже писал об это ошибке ранее, направляю повторно скрин-шорт и лог-системы за сегодня.
Сегодня удалились данные по 3м синт.инструментам из 6ти. На прошлых выходных терминалы не выключал, проблем не было. Как прговожу перезапуск терминалов, что на выходных, что в Пнд утром - одна и таже проблема.
Отладка индикатора в визуальном режиме. Показывает один буфер в окне данных и на графике, должно быть три:
Если индикатор присоединить к графику то показывает правильно:
Буферы так выделены: