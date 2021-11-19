Вернуть старую подсветку текущих скобок?
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старая
новая
У меня так: - всё отлично видно
скобли выделяются ЖИРНЫМ и их отлично видно.
У меня так: - всё отлично видно
скобли выделяются ЖИРНЫМ и их отлично видно.
и какая же у вас настройка, чтобы они были жирным, а не обычным? цвет понятно где.
и какая же у вас настройка, чтобы они были жирным, а не обычным? цвет понятно где.
Ничего не менял, нигде не лазил - поставил новый терминал в новую папку и просто пользуюсь. То есть всё по- умолчанию стоит.
Ничего не менял, нигде не лазил - поставил новый терминал в новую папку и просто пользуюсь. То есть всё по- умолчанию стоит.
Ну вот тем более странно. Может у вас была стилизация какая-то особая?
скобки должны иметь свой цвет и там кнопка есть для установки цвета подложки.. надеюсь что таким способом скобки будут не отличимы от прежних. вообще лучше старые вернуть они и так прекрасны
наверняка, новый дизайнер - девушка, они могут отличать оттенки с закрытыми глазами)
наверняка, новый дизайнер - девушка, они могут отличать оттенки с закрытыми глазами)
или человек считает что любое новое лучше старого))
это какой билд, у меня 2302 - всё по старому, вы наверно подключены к тестовому серверу метаквот где они обновы раньше накатывают и тестируют, можно откатиться на старую версию билда,
а понял четвёрышники впролёте 1260 билд четвёрки имеет собственный компилятор
это какой билд, у меня 2302 - всё по старому, вы наверно подключены к тестовому серверу метаквот где они обновы раньше накатывают и тестируют, можно откатиться на старую версию билда,
а понял четвёрышники впролёте 1260 билд четвёрки имеет собственный компилятор
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