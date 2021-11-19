Вернуть старую подсветку текущих скобок?

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старая

новая 


 

У меня так: - всё отлично видно


  

скобли выделяются ЖИРНЫМ и их отлично видно.



 
Vladimir Karputov:

У меня так: - всё отлично видно


  

скобли выделяются ЖИРНЫМ и их отлично видно.

и какая же у вас настройка, чтобы они были жирным, а не обычным? цвет понятно где.

 
Aleksey Mavrin:

и какая же у вас настройка, чтобы они были жирным, а не обычным? цвет понятно где.

Ничего не менял, нигде не лазил - поставил новый терминал в новую папку и просто пользуюсь. То есть всё по- умолчанию стоит.

 
Vladimir Karputov:

Ничего не менял, нигде не лазил - поставил новый терминал в новую папку и просто пользуюсь. То есть всё по- умолчанию стоит.

Ну вот тем более странно. Может у вас была стилизация какая-то особая?


 
у меня теперь скобки смешивается визуально с любым текстом такого же цвета( а прежнее выделение возводило их в приоритет над буквами и цифрами.

скобки должны иметь свой цвет и там кнопка есть для установки цвета подложки.. надеюсь что таким способом скобки будут не отличимы от прежних. вообще лучше старые вернуть они и так прекрасны
 

наверняка, новый дизайнер - девушка, они могут отличать оттенки с закрытыми глазами)

 
Taras Slobodyanik:

наверняка, новый дизайнер - девушка, они могут отличать оттенки с закрытыми глазами)

или человек считает что любое новое лучше старого))

 

это какой билд, у меня 2302 - всё по старому, вы наверно подключены к тестовому серверу метаквот где они обновы раньше накатывают и тестируют, можно откатиться на старую версию билда,

а понял четвёрышники впролёте 1260 билд четвёрки имеет собственный компилятор

 
Aleksey Semenov:

это какой билд, у меня 2302 - всё по старому, вы наверно подключены к тестовому серверу метаквот где они обновы раньше накатывают и тестируют, можно откатиться на старую версию билда,

а понял четвёрышники впролёте 1260 билд четвёрки имеет собственный компилятор

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