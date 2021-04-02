Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 15
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Да вот уже два с половиной часа сигналы отсутствуют. Первый раз такое. Похоже на облом. Большой Брат прикрыл лавочку? Подожду еще...
Да вот уже два с половиной часа сигналы отсутствуют. Первый раз такое. Похоже на облом. Большой Брат прикрыл лавочку? Подожду еще...
Вроде может чу-чуть к оранжевой отскочить(верх)
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а так - желание у неё к 1.17514
это всё понятно, что на демо и реале позиции откроются по разным ценам - но это не беда. Просто был разговор в ветке, что цена между реалом и демо разница в 15 минут.
Вот я и стал проверять - правда или нет. Оказалось что они, почти идут в одну ногу.
15 минут на cfd
Вроде может чу-чуть к оранжевой отскочить(верх)а так - желание у неё к 1.17514
У меня был другой четкий сигнал. А теперь он в 100 раз слабее. Публично приношу извинения Большому Брату за обнародование нашей общей тайны. Ухожу в Авто Бан на месяц
У меня был другой четкий сигнал. А теперь он в 100 раз слабее. Публично приношу извинения Большому Брату за обнародование нашей общей тайны. Ухожу в Авто Бан на месяц
Ну воооооооооот.....
Ухожу в Авто Бан на месяц
Только собрался купить клей и записаться к сэнсэю в ути-дэси)
Надеюсь, я понятно ответил?
Нет, извините. Вы показали стейтмент, и я хочу узнать, в этой стратегии как Вы поступаете, когда цена идёт против Вас. Можно набирать прибыль пока она идёт. Пока всё хорошо - всё хорошо. Вопрос, когда происходит большое движение против Вас, что Вы делаете? Закрываете в минус, ждёте отката, если ждёте, то как долго готовы ждать? Я не прошу совет, а хочу понять, как Вы действуете в Вашей стратегии, когда что-то пошло не так?
Нет, извините. Вы показали стейтмент, и я хочу узнать, в этой стратегии как Вы поступаете, когда цена идёт против Вас. Можно набирать прибыль пока она идёт. Пока всё хорошо - всё хорошо. Вопрос, когда происходит большое движение против Вас, что Вы делаете? Закрываете в минус, ждёте отката, если ждёте, то как долго готовы ждать? Я не прошу совет, а хочу понять, как Вы действуете в Вашей стратегии, когда что-то пошло не так?
Нет, извините. Вы показали стейтмент, и я хочу узнать, в этой стратегии как Вы поступаете, когда цена идёт против Вас. Можно набирать прибыль пока она идёт. Пока всё хорошо - всё хорошо. Вопрос, когда происходит большое движение против Вас, что Вы делаете? Закрываете в минус, ждёте отката, если ждёте, то как долго готовы ждать? Я не прошу совет, а хочу понять, как Вы действуете в Вашей стратегии, когда что-то пошло не так?
Перенес по личной просьбе коллектива Авто Бан на весь апрель. Ну что поделаешь? а зачем клей? Попу приклеить к табуретке? Так ведь вместе с табуреткой можно убежать! Или штаны на табуретке оставить и сбежать... А записываться зачем? Упражнения выдал, на 3 месяца у Вас работа есть