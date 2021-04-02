Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 15

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SanAlex:   Вы не забыли про открытый сигнал? - пока не одной открытой позиции, не видно.

Да вот уже два с половиной часа сигналы отсутствуют. Первый раз такое. Похоже на облом. Большой Брат прикрыл лавочку? Подожду еще...

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Konstantin Erin:

Да вот уже два с половиной часа сигналы отсутствуют. Первый раз такое. Похоже на облом. Большой Брат прикрыл лавочку? Подожду еще...

Вроде может чу-чуть к оранжевой отскочить(верх)

EURUSDM1

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а так - желание у неё к 1.17514

EURUSDM1 1.17514

 
SanAlex:

это всё понятно, что на демо и реале позиции откроются по разным ценам - но это не беда. Просто был разговор в ветке, что цена между реалом и демо разница в 15 минут.

Вот я и стал проверять - правда или нет. Оказалось что они, почти идут в одну ногу.

15 минут на cfd

 
SanAlex:

Вроде может чу-чуть к оранжевой отскочить(верх)

а так - желание у неё к 1.17514

У меня был другой четкий сигнал. А теперь он в 100 раз слабее. Публично приношу извинения Большому Брату за обнародование нашей общей тайны. Ухожу в Авто Бан на месяц

 
Konstantin Erin:

У меня был другой четкий сигнал. А теперь он в 100 раз слабее. Публично приношу извинения Большому Брату за обнародование нашей общей тайны. Ухожу в Авто Бан на месяц

Ну воооооооооот.....

 
Konstantin Erin:

Ухожу в Авто Бан на месяц

Только собрался купить клей и записаться к сэнсэю в ути-дэси)

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Konstantin Erin:

Надеюсь, я понятно ответил?

Нет, извините. Вы показали стейтмент, и я хочу узнать, в этой стратегии как Вы поступаете, когда цена идёт против Вас. Можно набирать прибыль пока она идёт. Пока всё хорошо - всё хорошо. Вопрос, когда происходит большое движение против Вас, что Вы делаете? Закрываете в минус, ждёте отката, если ждёте, то как долго готовы ждать? Я не прошу совет, а хочу понять, как Вы действуете в Вашей стратегии, когда что-то пошло не так?

 
Aleksei Stepanenko:

Нет, извините. Вы показали стейтмент, и я хочу узнать, в этой стратегии как Вы поступаете, когда цена идёт против Вас. Можно набирать прибыль пока она идёт. Пока всё хорошо - всё хорошо. Вопрос, когда происходит большое движение против Вас, что Вы делаете? Закрываете в минус, ждёте отката, если ждёте, то как долго готовы ждать? Я не прошу совет, а хочу понять, как Вы действуете в Вашей стратегии, когда что-то пошло не так?

ливантос минусовых счетов, закрытие профитных и открытие в обратку по всем живым счетам
 
Aleksei Stepanenko:

Нет, извините. Вы показали стейтмент, и я хочу узнать, в этой стратегии как Вы поступаете, когда цена идёт против Вас. Можно набирать прибыль пока она идёт. Пока всё хорошо - всё хорошо. Вопрос, когда происходит большое движение против Вас, что Вы делаете? Закрываете в минус, ждёте отката, если ждёте, то как долго готовы ждать? Я не прошу совет, а хочу понять, как Вы действуете в Вашей стратегии, когда что-то пошло не так?

Ну что пристаете? Написал же, ухожу в Авто Бан на месяц. На весь апрель. Большой Брат смотрит за нами. Извинения отвергаю. Сказал же: тренировка, упражнения дал. Стопы интересуют? попробуйте с ними и без них. Как я действую? Да без всякой стратегии, исключительно на интуиции. Вы поймите, здесь у всех миллионы на счетах. На форуме мы просто развлекаемся, дурачимся. Деньги добыли тяжелым многолетним трудом. Я вот на Форексе почти 10 лет. а Вам дай все сейчас и бесплатно. Тренируйтесь, пробуйте, изучайте программирование... В Коде Базе полно прибыльных советников, проверяйте, выбирайте...
 
Aleksey NikolayevТолько собрался купить клей и записаться к сэнсэю в ути-дэси)

Перенес по личной просьбе коллектива Авто Бан на весь апрель. Ну что поделаешь? а зачем клей? Попу приклеить к табуретке? Так ведь вместе с табуреткой можно убежать! Или штаны на табуретке оставить и сбежать... А записываться зачем? Упражнения выдал, на 3 месяца у Вас работа есть

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