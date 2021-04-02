Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 17

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

напомнило :

да прикол то не в этом

а в самом форексе, если разобрались со скрином

за нос водят, как котят, и никто почти не видит

частичка секаса осталась от скринов - в ветке прогнозов

удалять не буду - развивайте мысль, если в баблокосе не успели увидеть

там смысл вопроса и ответа на него - ну как у них получается с ходу идти против бая или селла, ведь котир то вроде бы одинаков с биржей, кааааак ??? !!!
[Удален]  
Konstantin Erin:

Источник сигнала иссяк. Ну что делать? Открыл ордер по интуиции, ушел в ++++++ Всего 75% за 2 рабочих дня - это пятница и понедельник... Хватит, или продолжить?

Красиво график пошел!!!

что случилось? - почему спрятали сигнал? Как же мы теперь, Ваши слова подтвердим? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

это пока не показатель - нужно хотя бы с недельку сигналом по работать, что бы была, какая то ясность.

 
SanAlex:

что случилось? - почему спрятали сигнал? Как же мы теперь, Ваши слова подтвердим? 

посмотри профиль - он теперь в другом сигнале телепает

а в том видать чё-то нисклалось. Может клей был не той марки :-)

[Удален]  
SanAlex:

Вроде может чу-чуть к оранжевой отскочить(верх)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а так - желание у неё к 1.17514


до оранжевой дошла - осталось дойти до  1.17514 -----  Но может и не вернутся вниз - наверное ждать, как закрепится выше оранжевой в BUY переходить. 

EURUSDM1 ччч

 
SanAlex:

до оранжевой дошла - осталось дойти до  1.17514 -----  Но может и не вернутся вниз - наверное ждать, как закрепится выше оранжевой в BUY переходить.

продал, спасибо!
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
продал, спасибо!

Сейчас лучше держатся вниз - но стопы за оранжевую. - Выше или ниже оранжевой, смена полюсами происходит.

EURUSDM1 ччч2

 
SanAlex:

что случилось? - почему спрятали сигнал? Как же мы теперь, Ваши слова подтвердим? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

это пока не показатель - нужно хотя бы с недельку сигналом по работать, что бы была, какая то ясность.

Источник сигнала пропал - Большой Брат его отключил. Хорошо, что я каких-либо санкций от Большого Брата избежал.

Открыл другой сигнал - латинскими буквами AAA. Ручная торговля. Уже без источника мощного сигнала от Большого Брата, на одной интуиции. Счет открыл в пятницу на 5000$ демо. Теперь там 10К$.

Gross Profit: 5 617.00 Gross Loss: 69.00 Total Net Profit: 5 548.00
Profit Factor: 81.41 Expected Payoff: 36.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 65.00 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (65.00)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 11 (90.91%) Long Positions (won %): 141 (98.58%)
Profit Trades (% of total): 149 (98.03%) Loss trades (% of total): 3 (1.97%)


Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.

Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.

 
Konstantin Erin:

Источник сигнала пропал - Большой Брат его отключил. Хорошо, что я каких-либо санкций от Большого Брата избежал.

Открыл другой сигнал - латинскими буквами AAA. Ручная торговля. Уже без источника мощного сигнала от Большого Брата, на одной интуиции. Счет открыл в пятницу на 5000$ демо. Теперь там 10К$.

Gross Profit: 5 617.00 Gross Loss: 69.00 Total Net Profit: 5 548.00
Profit Factor: 81.41 Expected Payoff: 36.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 65.00 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (65.00)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 11 (90.91%) Long Positions (won %): 141 (98.58%)
Profit Trades (% of total): 149 (98.03%) Loss trades (% of total): 3 (1.97%)


Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.

Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.

Константин, красивый мастер-класс показал пессимистам и завистникам!!! 

 Класс)))))

[Удален]  
Konstantin Erin:

Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.

Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.

Как там продают сигналы я не в курсе, я сам пытаюсь чему то научится - что немного понимаю, то делюсь со всеми. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Константин, красивый мастер-класс показал пессимистам и завистникам!!! 

 Класс)))))

На данном этапе - это ещё не показатель. Нужно хотя бы недельку по работать. 

1...101112131415161718192021222324
Новый комментарий