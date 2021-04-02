Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 17
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напомнило :
да прикол то не в этом
а в самом форексе, если разобрались со скрином
за нос водят, как котят, и никто почти не видит
частичка секаса осталась от скринов - в ветке прогнозов
удалять не буду - развивайте мысль, если в баблокосе не успели увидетьтам смысл вопроса и ответа на него - ну как у них получается с ходу идти против бая или селла, ведь котир то вроде бы одинаков с биржей, кааааак ??? !!!
Источник сигнала иссяк. Ну что делать? Открыл ордер по интуиции, ушел в ++++++ Всего 75% за 2 рабочих дня - это пятница и понедельник... Хватит, или продолжить?Красиво график пошел!!!
что случилось? - почему спрятали сигнал? Как же мы теперь, Ваши слова подтвердим?
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это пока не показатель - нужно хотя бы с недельку сигналом по работать, что бы была, какая то ясность.
что случилось? - почему спрятали сигнал? Как же мы теперь, Ваши слова подтвердим?
посмотри профиль - он теперь в другом сигнале телепает
а в том видать чё-то нисклалось. Может клей был не той марки :-)
Вроде может чу-чуть к оранжевой отскочить(верх)
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а так - желание у неё к 1.17514
до оранжевой дошла - осталось дойти до 1.17514 ----- Но может и не вернутся вниз - наверное ждать, как закрепится выше оранжевой в BUY переходить.
до оранжевой дошла - осталось дойти до 1.17514 ----- Но может и не вернутся вниз - наверное ждать, как закрепится выше оранжевой в BUY переходить.
продал, спасибо!
Сейчас лучше держатся вниз - но стопы за оранжевую. - Выше или ниже оранжевой, смена полюсами происходит.
что случилось? - почему спрятали сигнал? Как же мы теперь, Ваши слова подтвердим?
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это пока не показатель - нужно хотя бы с недельку сигналом по работать, что бы была, какая то ясность.
Источник сигнала пропал - Большой Брат его отключил. Хорошо, что я каких-либо санкций от Большого Брата избежал.
Открыл другой сигнал - латинскими буквами AAA. Ручная торговля. Уже без источника мощного сигнала от Большого Брата, на одной интуиции. Счет открыл в пятницу на 5000$ демо. Теперь там 10К$.
Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.
Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.
Источник сигнала пропал - Большой Брат его отключил. Хорошо, что я каких-либо санкций от Большого Брата избежал.
Открыл другой сигнал - латинскими буквами AAA. Ручная торговля. Уже без источника мощного сигнала от Большого Брата, на одной интуиции. Счет открыл в пятницу на 5000$ демо. Теперь там 10К$.
Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.
Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.
Константин, красивый мастер-класс показал пессимистам и завистникам!!!
Класс)))))
Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.
Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.
Как там продают сигналы я не в курсе, я сам пытаюсь чему то научится - что немного понимаю, то делюсь со всеми.
Константин, красивый мастер-класс показал пессимистам и завистникам!!!
Класс)))))
На данном этапе - это ещё не показатель. Нужно хотя бы недельку по работать.