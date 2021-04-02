Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 9
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Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов
в терминале обязательно зарегистрироваться
и нажать на сигнал - у Вас откроется сайт - дальше по инструкции
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если будет проблема с Инвесторским паролем - придумайте любой в терминале
Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов
оба сольют на реале, 100%
;)
срочно открывай сигнал...а то Константин угонит лавры граалю-держателя :-) сложно станет трясти ЦМЕ ЁЙ
срочно открывай сигнал...а то Константин угонит лавры граалю-держателя :-) сложно станет трясти ЦМЕ ЁЙ
avtomat на такой системе 1-е место брал на конкурсе
но дураков нет, такое на реале уже не рубит, точнее льет
avtomat на такой системе 1-е место брал на конкурсе
но дураков нет, такое на реале уже не рубит, точнее льет
трактор таки доехал до финиша ?
что-то я пропустил это событие..
трактор таки доехал до финиша ?
что-то я пропустил это событие..
трактор таки доехал до финиша ?
что-то я пропустил это событие..
да неее
это было давненько, еще до спецтехники
;)
Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов
Когда зарегистрируйте сигнал - Поделитесь пожалуйста с сообществом mql5 (в правом верхнем углу)
Когда зарегистрируйте сигнал - Поделитесь пожалуйста с сообществом mql5 (в правом верхнем углу)
Зарегистрировал, но в терминалах отсутствует.
Зарегистрировал, но в терминалах отсутствует. В правом верхнем углу у меня вот:
В терминале нет - на самом сайте!
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- Могу теперь пожелать удачи! и хороших результатов.