Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 9

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Konstantin Erin:

Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов

в терминале обязательно зарегистрироваться

рег 

и нажать на сигнал - у Вас откроется сайт - дальше по инструкции

сиг

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

если будет проблема с Инвесторским паролем - придумайте любой в терминале 

паро

[Удален]  
Konstantin Erin:

Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов

Юсуф, ломатель хребта, тоже , с трудом демо открыл, не каждому это дано
 
Renat Akhtyamov:

оба сольют на реале, 100%

;)

срочно открывай сигнал...а то Константин угонит лавры граалю-держателя :-) сложно станет трясти ЦМЕ ЁЙ

 
Maxim Kuznetsov:

срочно открывай сигнал...а то Константин угонит лавры граалю-держателя :-) сложно станет трясти ЦМЕ ЁЙ

avtomat на такой системе 1-е место брал на конкурсе

но дураков нет, такое на реале уже не рубит, точнее льет

 
Renat Akhtyamov:

avtomat на такой системе 1-е место брал на конкурсе

но дураков нет, такое на реале уже не рубит, точнее льет

трактор таки доехал до финиша ? 

что-то я пропустил это событие..

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

трактор таки доехал до финиша ? 

что-то я пропустил это событие..

Конечно, его даже удалять не захотели из сообщества
 
Maxim Kuznetsov:

трактор таки доехал до финиша ? 

что-то я пропустил это событие..

да неее

это было давненько, еще до спецтехники

;)

[Удален]  
Konstantin Erin:

Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов

Когда зарегистрируйте сигнал - Поделитесь пожалуйста с сообществом mql5 (в правом верхнем углу)

сооб

 
SanAlex:

Когда зарегистрируйте сигнал - Поделитесь пожалуйста с сообществом mql5 (в правом верхнем углу)

Зарегистрировал, но в терминалах отсутствует.

[Удален]  
Konstantin Erin:

Зарегистрировал, но в терминалах отсутствует. В правом верхнем углу у меня вот:


В терминале нет - на самом сайте!

тут

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- Могу теперь пожелать удачи! и хороших результатов.

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