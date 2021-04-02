Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 13

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Konstantin Erin:

Преклоняюсь перед логикой Вашей мысли! Мне трудно было бы так четко сформулировать...

Конечно трудно, когда кукушка улетела и не обещала вернуться
 
Renat Akhtyamov:

Итак,  .......

"

регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера

32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера

16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров

8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров

4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера

2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера

1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер      Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...

"

Один счет увеличился в 7 раз, т.е. 7*10 000=70 000

из 128 счетов, т.е.

128*10 000 = 1 280 000

вот тебе и ересь и ответ почему тока ДЕМО и "тренировка интуиции"

ahahahaha

;)))

Renat Akhtyamov:

вы чо тут курите?

;)

Ваши заявления малопонятны. Выразите ваши мысли в более законченном виде!!!

 
Konstantin Erin:

Ваши заявления малопонятны. Выразите ваши мысли в более законченном виде!!!

максимально возможный положительный финасовый итог по этой системе: количество счетов * депозит - затраты на спред и своп

например 4 счета по 10 000 = 40 000

первый этап два удвоились, два слились: + 40 000 (2*2*10 000) и минус 20 000 (2*10 000)

второй этап один удвоился, один слился: + 40 000 (1*2*20 000) и минус 20 000 (1*20 000)

вот и все как бы, как не крути, 2 в любой степени счетов, итог один и тот же, за минусом спреда и свопа

почитайте анекдот, как два ковбоя бесплатно говна наелись. такая же история
 
Vladimir Baskakov:
Конечно трудно, когда кукушка улетела и не обещала вернуться
  Облом?   
 
Renat Akhtyamov:

максимально возможный положительный финасовый итог по этой системе: количество счетов * депозит - затраты на спред и своп

например 4 счета по 10 000 = 40 000

первый этап два удвоились, два слились: + 40 000 (2*20 000) и минус 20 000 (2*10 000)

второй этап один удвоился, один слился: + 40 000 (1*20 000) и минус 20 000 (1*20 000)

вот и все как бы, как не крути, 2 в любой степени счетов, итог один и тот же, за минусом спреда и свопа

так что в итоге в абсолютном исчислении больше, плюс или минус?
 
Konstantin Erin:
так что в итоге в абсолютном исчислении больше, плюс или минус?
минус больше
 
Renat Akhtyamov:
минус больше

Вы совсем потеряли чувство юмора? Цель системы = получить ОДИН счет, на котором все сделки в плюс!!! Полученный счет демонстрируется в блоге, как доказательство крутости блогера

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Andrei Trukhanovich:

Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".

Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.

У тебя много опыта по "впариванию" всякой лабуды путём замены неудобных выражений на нейтральные и более удобные выражения, приемлемые для психики оболваниваемых граждан.

 
Олег avtomat:

от того что ты пытаешься меня хоть как-то зацепить, твой недотрактор лучше пахать не станет )

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Andrei Trukhanovich:

от того что ты пытаешься меня хоть как-то зацепить, твой недотрактор лучше пахать не станет )

это не я, а ты вдруг, ни с того, ни с сего, решил меня зацепить. Но с какой целью? зачем? у тебя опять засвербило?

А вот трактор мой становится всё лучше и лучше. И плевать на твою жёлчь. Чего-то большего, чем презрение, ты не заслуживаешь. 

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