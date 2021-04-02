Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 13
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Преклоняюсь перед логикой Вашей мысли! Мне трудно было бы так четко сформулировать...
Итак, .......
"
регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера
32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера
16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров
8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров
4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера
2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...
"
Один счет увеличился в 7 раз, т.е. 7*10 000=70 000
из 128 счетов, т.е.
128*10 000 = 1 280 000
вот тебе и ересь и ответ почему тока ДЕМО и "тренировка интуиции"
ahahahaha
;)))
вы чо тут курите?
;)
Ваши заявления малопонятны. Выразите ваши мысли в более законченном виде!!!
Ваши заявления малопонятны. Выразите ваши мысли в более законченном виде!!!
максимально возможный положительный финасовый итог по этой системе: количество счетов * депозит - затраты на спред и своп
например 4 счета по 10 000 = 40 000
первый этап два удвоились, два слились: + 40 000 (2*2*10 000) и минус 20 000 (2*10 000)
второй этап один удвоился, один слился: + 40 000 (1*2*20 000) и минус 20 000 (1*20 000)
вот и все как бы, как не крути, 2 в любой степени счетов, итог один и тот же, за минусом спреда и свопапочитайте анекдот, как два ковбоя бесплатно говна наелись. такая же история
Конечно трудно, когда кукушка улетела и не обещала вернуться
максимально возможный положительный финасовый итог по этой системе: количество счетов * депозит - затраты на спред и своп
например 4 счета по 10 000 = 40 000
первый этап два удвоились, два слились: + 40 000 (2*20 000) и минус 20 000 (2*10 000)
второй этап один удвоился, один слился: + 40 000 (1*20 000) и минус 20 000 (1*20 000)
вот и все как бы, как не крути, 2 в любой степени счетов, итог один и тот же, за минусом спреда и свопа
так что в итоге в абсолютном исчислении больше, плюс или минус?
минус больше
Вы совсем потеряли чувство юмора? Цель системы = получить ОДИН счет, на котором все сделки в плюс!!! Полученный счет демонстрируется в блоге, как доказательство крутости блогера
Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".
Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.
У тебя много опыта по "впариванию" всякой лабуды путём замены неудобных выражений на нейтральные и более удобные выражения, приемлемые для психики оболваниваемых граждан.
от того что ты пытаешься меня хоть как-то зацепить, твой недотрактор лучше пахать не станет )
от того что ты пытаешься меня хоть как-то зацепить, твой недотрактор лучше пахать не станет )
это не я, а ты вдруг, ни с того, ни с сего, решил меня зацепить. Но с какой целью? зачем? у тебя опять засвербило?
А вот трактор мой становится всё лучше и лучше. И плевать на твою жёлчь. Чего-то большего, чем презрение, ты не заслуживаешь.