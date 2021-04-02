Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 22
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А сколько Вам лет?
45
45
И в таком возрасте - Вы задаёте глупые вопросы ? - я не хочу Вас обидеть, но я так и не понял, что Вы хотели от меня услышать?
Я к тому что, чем не корми корову, травой - вырастет мясо и молоко. Лев ест мясо... и что ? Откуда берется оно без солнца ?
Вы извините - что я не могу понять, Вашего мировоззрения. - Как Вы ощущаете солнце, но в этом Году, как некогда холодно в Краснодарском крае
Вы извините - что я не могу понять, Вашего мировоззрения. - Как Вы ощущаете солнце, но в этом Году, как некогда холодно в Краснодарском крае
Запорожье, не далеко от Вас. Сейчас +18 в тени)
Запорожье, не далеко от Вас. Сейчас +18 в тени)
У нас сегодня где то так же. Я просто не помню такой, холодно весны. И цветение запаздывает - только алыча цветёт
про пенсию забыли. Вот мне будет 80, пенсию прибавят на 5 тысяч рублей, вот тогда поторгую!!!
В следующем году (2022) я намерен выиграть Кубок Роббинса.
Не желаете ли поучаствовать в этом мероприятии?
зы
В этом году мне 60. Пенсию не имею, и иметь не стремлюсь, да и расчитывать на неё мне не приходится.
;)
.
.
В следующем году (2022) я намерен выиграть Кубок Роббинса.
Не желаете ли поучаствовать в этом мероприятии?
зы
В этом году мне 60. Пенсию не имею, и иметь не стремлюсь, да и расчитывать на неё мне не приходится.
;)
.
.
Для участия в кубке робинсона необходимо внести депозит в 10 000 долларов и торги ведутся на фьючерсном рынке.
Ты бы сначала месячный демо-конкурс в ДЦ выиграл бы....
Для участия в кубке робинсона необходимо внести депозит в 10 000 долларов и торги ведутся на фьючерсном рынке.
Ты бы сначала месячный демо-конкурс в ДЦ выиграл бы....
Ты прежде чем ляпать ерунду, вникай в суть. Я ж специально для таких торопыг, как ты, картинку прилепил. На форексе (All Others) нужен депозит 5000. Но и 10000 проблемой не является.
Видишь, какая сегрегация? ;)))))))
И насчёт поставленных мною задач в демо-конкусе ты тоже ничего не понял.
Вот завтра стартует апрельский конкурс. Наблюдай. Или поучаствуй. Покажи класс, так сказать... ;)))))))))
Ты прежде чем ляпать ерунду, вникай в суть. Я ж специально для таких торопыг, как ты, картинку прилепил. На форексе (All Others) нужен депозит 5000.
Видишь, какая сегрегация? ;)))))))
И насчёт поставленных мною задач в демо-конкусе ты тоже ничего не понял.
Вот завтра стартует апрельский конкурс. Наблюдай. Или поучаствуй.
Ты за несколько лет посливал ВСЕ конкурсные демо-счета и не выиграл ни одного конкурса. И ты собираешься рискнуть 5000 долларов?
Ну, а чё, нормуль....