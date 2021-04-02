Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 22

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SanAlex:

А сколько Вам лет?

45

 
Я к тому что, чем не корми корову, травой - вырастет мясо и молоко. Лев ест мясо... и что ? Откуда берется оно без солнца ?
[Удален]  
Volodymyr Zubov:

45

И в таком возрасте - Вы задаёте глупые вопросы ? - я не хочу Вас обидеть, но я так и не понял, что Вы хотели от меня услышать?

[Удален]  
Volodymyr Zubov:
Я к тому что, чем не корми корову, травой - вырастет мясо и молоко. Лев ест мясо... и что ? Откуда берется оно без солнца ?

Вы извините - что я не могу понять, Вашего мировоззрения. - Как Вы ощущаете солнце, но в этом Году, как некогда холодно в Краснодарском крае   

 
SanAlex:

Вы извините - что я не могу понять, Вашего мировоззрения. - Как Вы ощущаете солнце, но в этом Году, как некогда холодно в Краснодарском крае   

Запорожье, не далеко от Вас. Сейчас +18 в тени)

[Удален]  
Volodymyr Zubov:

Запорожье, не далеко от Вас. Сейчас +18 в тени)

У нас сегодня где то так же. Я просто не помню такой, холодно весны. И цветение запаздывает - только алыча цветёт

[Удален]  
Konstantin Erin:
про пенсию забыли. Вот мне будет 80, пенсию прибавят на 5 тысяч рублей, вот тогда поторгую!!!

В следующем году (2022) я намерен выиграть Кубок Роббинса

Не желаете ли поучаствовать в этом мероприятии?


зы

В этом году мне 60. Пенсию не имею, и иметь не стремлюсь, да и расчитывать на неё мне не приходится.

;)


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Rules - World Cup Trading Championships
Rules - World Cup Trading Championships
  • www.worldcupchampionships.com
FUTURES FOREX U.S. FOREX U.K. FOREX (All Others) FUTURES OFFICIAL ENTRY AGREEMENT The undersigned wishes to compete in the 2021 World Cup Championship of Futures Trading® sponsored by World Cup Advisor® (“Sponsor”) and has completed an Account Application to open a futures trading account with a broker authorized by the sponsor. An authorized broker (“Authorized Broker”) is any broker who introduces a World Cup Trading Championship futures account to ADM Investor Services or another Futures Commission Merchant that may be ...
 
Олег avtomat:

В следующем году (2022) я намерен выиграть Кубок Роббинса

Не желаете ли поучаствовать в этом мероприятии?


зы

В этом году мне 60. Пенсию не имею, и иметь не стремлюсь, да и расчитывать на неё мне не приходится.

;)


.

.

Для участия в кубке робинсона необходимо внести депозит в 10 000 долларов и торги ведутся на фьючерсном рынке.

Ты бы сначала месячный демо-конкурс в ДЦ выиграл бы....

[Удален]  
denis.eremin:

Для участия в кубке робинсона необходимо внести депозит в 10 000 долларов и торги ведутся на фьючерсном рынке.

Ты бы сначала месячный демо-конкурс в ДЦ выиграл бы....

Ты прежде чем ляпать ерунду, вникай в суть. Я ж специально для таких торопыг, как ты, картинку прилепил. На форексе (All Others) нужен депозит 5000.  Но и 10000 проблемой не является.

Видишь, какая сегрегация?   ;)))))))


И насчёт поставленных мною задач в демо-конкусе ты тоже ничего не понял.

Вот завтра стартует апрельский конкурс. Наблюдай. Или поучаствуй. Покажи класс, так сказать...   ;)))))))))

 
Олег avtomat:

Ты прежде чем ляпать ерунду, вникай в суть. Я ж специально для таких торопыг, как ты, картинку прилепил. На форексе (All Others) нужен депозит 5000. 

Видишь, какая сегрегация?   ;)))))))


И насчёт поставленных мною задач в демо-конкусе ты тоже ничего не понял.

Вот завтра стартует апрельский конкурс. Наблюдай. Или поучаствуй.

Ты за несколько лет посливал ВСЕ конкурсные демо-счета и не выиграл ни одного конкурса. И ты собираешься рискнуть 5000 долларов? 

Ну, а чё, нормуль....

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