Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 8

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Konstantin Erin:

Так поэтому я и представил Report - там видны и баланс и средства

Вся точная статистика - будет видна, только в зарегистрированном сигнале.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот так приблизительно

ReportHistory-3 

 
Konstantin Erin:

Сигнал можно сделать с демо счета. А?

Для чего?

Для 0 денег?

 
 Добрый день товагищи и господа! 
Может йа ошибся😊
Но сделаю трейлинг стоп по размеру маржи

 
Alexander Ivanov:
 Добрый день товагищи и господа! 
Может йа ошибся😊
Но сделаю трейлинг стоп по размеру маржи

стоп-аут вместо стоп-лосс ?

я об этом и говорю..если деньги в рынке то они дают прибыль. Если нет, то просто лежат в ДЦ, который не самое правильное место для хранения ден.знаков. 

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Konstantin Erin:

Сигнал можно сделать с демо счета. А?

Можно ! - Вы такую интригу с миллионами раскрыли, от Вашего Эксперта - что очень хочется по наблюдать за его работой, в зарегистрированном сигнале. 

 

Konstantin ErinСигнал можно сделать с демо счета. А?

SanAlex:  Можно ! - Вы такую интригу с миллионами раскрыли, от Вашего Эксперта - что очень хочется по наблюдать за его работой, в зарегистрированном сигнале.
denis.eremin:

Для чего?

Для 0 денег?

Вы хотите посмотреть на торговлю или заработать на моем сигнале?

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Konstantin Erin:

Вы хотите посмотреть на торговлю или заработать на моем сигнале?

Нам хватает от своих прогнозов зарабатывать - хочется подтверждения Ваших слов, а это возможно только открыв сигнал, для просмотра. 

 
Konstantin Erin:

Вы хотите посмотреть на торговлю или заработать на моем сигнале?

нам поржать :-)

вы-же неспроста вдруг/внезапно такую кипучую деятельность развернули по всем веткам со своими "х млн раз враз"..будьте последовательны, открывайте сигнал и парьте уже свой мега-грааль

 
SanAlexНам хватает от своих прогнозов зарабатывать - хочется подтверждения Ваших слов, а это возможно только открыв сигнал, для просмотра. 

Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов

 
Maxim Kuznetsov:

на 2-х счетах всю свободную маржу гонишь в рынок. На одном вверх, на другом вниз.

один точно сольётся, за на втором (весьма вероятно!) будет овер-дохрена..но может и нет :-) 

руками в тестере, без робота, такое настукивается быстро.. перед тем писать, 10 минут потратил:

вуалля - x14, баров порядка 1 неделя.

оба сольют на реале, 100%

;)

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