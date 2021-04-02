Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 8
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Так поэтому я и представил Report - там видны и баланс и средства
Вся точная статистика - будет видна, только в зарегистрированном сигнале.
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вот так приблизительно
Сигнал можно сделать с демо счета. А?
Для чего?
Для 0 денег?
Добрый день товагищи и господа!
стоп-аут вместо стоп-лосс ?
я об этом и говорю..если деньги в рынке то они дают прибыль. Если нет, то просто лежат в ДЦ, который не самое правильное место для хранения ден.знаков.
Сигнал можно сделать с демо счета. А?
Можно ! - Вы такую интригу с миллионами раскрыли, от Вашего Эксперта - что очень хочется по наблюдать за его работой, в зарегистрированном сигнале.
Konstantin Erin: Сигнал можно сделать с демо счета. А?SanAlex: Можно ! - Вы такую интригу с миллионами раскрыли, от Вашего Эксперта - что очень хочется по наблюдать за его работой, в зарегистрированном сигнале.
Для чего?
Для 0 денег?
Вы хотите посмотреть на торговлю или заработать на моем сигнале?
Вы хотите посмотреть на торговлю или заработать на моем сигнале?
Нам хватает от своих прогнозов зарабатывать - хочется подтверждения Ваших слов, а это возможно только открыв сигнал, для просмотра.
Вы хотите посмотреть на торговлю или заработать на моем сигнале?
нам поржать :-)
вы-же неспроста вдруг/внезапно такую кипучую деятельность развернули по всем веткам со своими "х млн раз враз"..будьте последовательны, открывайте сигнал и парьте уже свой мега-грааль.
Хорошо. Предлагаю компромиссный вариант - откроем сигнал на MetaQuotes. Помогите. У меня отсутствует опыт сигналов
на 2-х счетах всю свободную маржу гонишь в рынок. На одном вверх, на другом вниз.
один точно сольётся, за на втором (весьма вероятно!) будет овер-дохрена..но может и нет :-)
руками в тестере, без робота, такое настукивается быстро.. перед тем писать, 10 минут потратил:
вуалля - x14, баров порядка 1 неделя.
оба сольют на реале, 100%
;)