Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 21
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У меня есть друзья украинские козаки, несмотря на негативное отношение к своему восточному соседу, они считают краснодарских козаков братским народом.
А у нас всегда считали и считать будут. Все мы из одного теста деланы.
ну тогда уж пару слов из известной песни:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажемо, що ми, браття, козацького роду.
Вы совсем потеряли чувство юмора? Цель системы = получить ОДИН счет, на котором все сделки в плюс!!! Полученный счет демонстрируется в блоге, как доказательство крутости блогера
чувство юмора на форексе в основном только одно
я писал об этом выше
работает последовательность:
демо/реал/завод
чувство юмора на форексе в основном только одно
я писал об этом выше
работает последовательность:
демо/реал/завод
про пенсию забыли. Вот мне будет 80, пенсию прибавят на 5 тысяч рублей, вот тогда поторгую!!!
Вот почему я здесь постоянно -потому- Отцу 85 получает пенсию уже со всеми добавками 30 000.
- а в месяц мы тратим, на лекарства и питание 90 000. Честно не хватает.
А у нас всегда считали и считать будут. Все мы из одного теста деланы.
Вернемся к теме. Тесто сделано у всех из семян растений, но продукт то разный.
Вернемся к теме. Тесто сделано у всех из семян растений, но продукт то разный.
Человек не может быть из разного теста. - Тем более есть История, нас всех.
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Вот семя Немцев - может и быть из ихней почвы. А наше семя Славян
Человек не может быть из разного теста. - Тем более есть История, нас всех.
Хорошо. Что ест человек ? У каждого народа есть свои блюда и предпочтения и индивидульно. Но где мясо или рыба взялась ? всё производная солнца, воздуха и воды.
Хорошо. Что ест человек ? У каждого народа есть свои блюда и предпочтения и индивидульно. Но где мясо или рыба взялась ? всё производная солнца, воздуха и воды.
А сколько Вам лет?