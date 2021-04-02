Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 21

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У меня есть друзья украинские козаки, несмотря на негативное отношение к своему восточному соседу, они считают краснодарских козаков братским народом.
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Aleksei Stepanenko:
У меня есть друзья украинские козаки, несмотря на негативное отношение к своему восточному соседу, они считают краснодарских козаков братским народом.

А у нас всегда считали и считать будут. Все мы из одного теста деланы. 

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ну тогда уж пару слов из известной песни:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажемо, що ми, браття, козацького роду.

 
Konstantin Erin:

Вы совсем потеряли чувство юмора? Цель системы = получить ОДИН счет, на котором все сделки в плюс!!! Полученный счет демонстрируется в блоге, как доказательство крутости блогера

чувство юмора на форексе в основном только одно

я писал об этом выше

работает последовательность:

демо/реал/завод

 
Renat Akhtyamov:

чувство юмора на форексе в основном только одно

я писал об этом выше

работает последовательность:

демо/реал/завод

про пенсию забыли. Вот мне будет 80, пенсию прибавят на 5 тысяч рублей, вот тогда поторгую!!!
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Konstantin Erin:
про пенсию забыли. Вот мне будет 80, пенсию прибавят на 5 тысяч рублей, вот тогда поторгую!!!

Вот почему я здесь постоянно -потому- Отцу 85 получает пенсию уже со всеми добавками 30 000. 

- а в месяц мы тратим, на лекарства и питание 90 000. Честно не хватает.  

 
SanAlex:

А у нас всегда считали и считать будут. Все мы из одного теста деланы. 

Вернемся к теме. Тесто сделано у всех из семян растений, но продукт то разный.

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Volodymyr Zubov:

Вернемся к теме. Тесто сделано у всех из семян растений, но продукт то разный.

Человек не может быть из разного теста. - Тем более есть История, нас всех.

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Вот семя Немцев - может и быть из ихней почвы. А наше семя Славян 

slov

 
SanAlex:

Человек не может быть из разного теста. - Тем более есть История, нас всех.

Хорошо. Что ест человек ? У каждого народа есть свои блюда и предпочтения и индивидульно. Но где мясо или рыба взялась ? всё производная солнца, воздуха и воды.

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Volodymyr Zubov:

Хорошо. Что ест человек ? У каждого народа есть свои блюда и предпочтения и индивидульно. Но где мясо или рыба взялась ? всё производная солнца, воздуха и воды.

А сколько Вам лет?

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