Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 12

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вы чо тут курите?

;)

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охренеть...
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Пора уже требовать справку от психиатра перед регистрацией на форуме
 
Vladimir Baskakov:
Пора уже требовать справку от психиатра перед регистрацией на форуме

выдавать справку сразу после регистрации

 

ага


 

Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".

Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.

 
Maxim KuznetsovВдыхаем...клей там неспроста :-)

на Форексе все надо делать в трезвом уме и с чистой совестью, иначе Форекс Вас прищучит!!!

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Andrei Trukhanovich:

Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".

Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.

Можно ещё помедитировать
Ом!
 
Andrei Trukhanovich:

Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".

Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.

Итак,  .......

"

регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера

32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера

16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров

8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров

4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера

2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера

1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер      Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...

"

Один счет увеличился в 7 раз, т.е. 7*10 000=70 000

из 128 счетов, т.е.

128*10 000 = 1 280 000

вот тебе и ересь и ответ почему тока ДЕМО и "тренировка интуиции"

ahahahaha

;)))

 
Andrei Trukhanovich:

Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".

Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.

Преклоняюсь перед логикой Вашей мысли! Мне трудно было бы так четко сформулировать...

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