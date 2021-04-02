Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 12
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;)
Пора уже требовать справку от психиатра перед регистрацией на форуме
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ага
Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".
Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.
на Форексе все надо делать в трезвом уме и с чистой совестью, иначе Форекс Вас прищучит!!!
Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".
Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.
Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".
Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.
Итак, .......
"
регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера
32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера
16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров
8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров
4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера
2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...
"
Один счет увеличился в 7 раз, т.е. 7*10 000=70 000
из 128 счетов, т.е.
128*10 000 = 1 280 000
вот тебе и ересь и ответ почему тока ДЕМО и "тренировка интуиции"
ahahahaha
;)))
Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".
Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.
Преклоняюсь перед логикой Вашей мысли! Мне трудно было бы так четко сформулировать...