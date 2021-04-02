Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 19

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Renat Akhtyamov:

какие стопы ???

покупать уже пора


Ринат, это что прямо из космоса????

 
Uladzimir Izerski:

Ринат, это что прямо из космоса????

ага, внизу зеленым на трех синих

;)))

 
Renat Akhtyamov:

ага, внизу зеленым на трех синих

;)))

Интересно. А как часто синие меняются?

 
Uladzimir Izerski:

Интересно. А как часто синие меняются?

СКО зелененькой

постоянно плавают тудымы/сюдымы, вообще не есть константа

 
Renat Akhtyamov:

СКО зелененькой

постоянно плавают тудымы/сюдымы, вообще не есть константа

Понятно.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

какие стопы ???

покупать уже пора

если покупать - то после того, как закрепится выше оранжевой или от нижней точки 1.17514

Снимок три GBPUSDM1

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Хорошо входить от этого уровня P(Оранжевая линия) - выше в покупки - ниже в продажи 

 
Andrei Trukhanovich:

Вы когда-нибудь слышали про чуйкистов?

Сомневаюсь в подходе, при котором каждая отдельная сделка совершается "по чуйке" - рано или поздно сломается любой мозг)

При этом, трейдеру работающему в одиночку многие вещи приходится делать "по чуйке" - на полноценный анализ всего необходимого просто не хватит сил, времени, денег или знаний.

В целом, всегда речь идёт о некоем индивидуально-оптимальном балансе между чуйкой и системным подходом.

 
Uladzimir Izerski:

Понятно.

вишь вот, попробовали прорезать, читают

ан нет, не плавает

форекс работает стабильно, без сбоев всего двумя разными по смыслу соотношениями:

3 к 2 и 2 к 1

ahahaha

;)

[Удален]  
Konstantin Erin:

Просмотрев Вашу торговлю за один день - на мой взгляд, Вы не отличаетесь от любого из нас, по торговле.

\\\\

как сказать - одни и те же ошибки. \\\\\\\ Основная Ошибка - Быстро и сразу, подняться до небес.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Есть поговорка - Спустись с небес - на землю.

 
SanAlex:

Просмотрев Вашу торговлю за один день - на мой взгляд, Вы не отличаетесь от любого из нас, по торговле.

\\\\

как сказать - одни и те же ошибки. \\\\\\\ Основная Ошибка - Быстро и сразу, подняться до небес.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Есть поговорка - Спустись с небес - на землю.

Больше полдепо слито за день, но давайте дадим человеку шанс и досмотрим до конца. волатильность вчера была крайне низкой, может человек тренда ждал.

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