Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 19
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какие стопы ???
покупать уже пора
Ринат, это что прямо из космоса????
Ринат, это что прямо из космоса????
ага, внизу зеленым на трех синих
;)))
ага, внизу зеленым на трех синих
;)))
Интересно. А как часто синие меняются?
Интересно. А как часто синие меняются?
СКО зелененькой
постоянно плавают тудымы/сюдымы, вообще не есть константа
СКО зелененькой
постоянно плавают тудымы/сюдымы, вообще не есть константа
Понятно.
какие стопы ???
покупать уже пора
если покупать - то после того, как закрепится выше оранжевой или от нижней точки 1.17514
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Хорошо входить от этого уровня P(Оранжевая линия) - выше в покупки - ниже в продажи
Вы когда-нибудь слышали про чуйкистов?
Сомневаюсь в подходе, при котором каждая отдельная сделка совершается "по чуйке" - рано или поздно сломается любой мозг)
При этом, трейдеру работающему в одиночку многие вещи приходится делать "по чуйке" - на полноценный анализ всего необходимого просто не хватит сил, времени, денег или знаний.
В целом, всегда речь идёт о некоем индивидуально-оптимальном балансе между чуйкой и системным подходом.
Понятно.
вишь вот, попробовали прорезать, читают
ан нет, не плавает
форекс работает стабильно, без сбоев всего двумя разными по смыслу соотношениями:
3 к 2 и 2 к 1
ahahaha
;)
Просмотрев Вашу торговлю за один день - на мой взгляд, Вы не отличаетесь от любого из нас, по торговле.
\\\\
как сказать - одни и те же ошибки. \\\\\\\ Основная Ошибка - Быстро и сразу, подняться до небес.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Есть поговорка - Спустись с небес - на землю.
Просмотрев Вашу торговлю за один день - на мой взгляд, Вы не отличаетесь от любого из нас, по торговле.
\\\\
как сказать - одни и те же ошибки. \\\\\\\ Основная Ошибка - Быстро и сразу, подняться до небес.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Есть поговорка - Спустись с небес - на землю.
Больше полдепо слито за день, но давайте дадим человеку шанс и досмотрим до конца. волатильность вчера была крайне низкой, может человек тренда ждал.