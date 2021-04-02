Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 14
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от того что ты пытаешься меня хоть как-то зацепить, твой недотрактор лучше пахать не станет )
Ну, дык покажи, как ему лучше пахать.
Посмотрите на небо
Извините, а стопы ставите? Или как убытки кроетё?
На тиках смотрите обязательно. На свечах скорее всего не видно будет.
Это можно сказать и не заметно, и большого отклонения эксперт не почувствует и результат скорее всего, будет по открытым сделкам один в один.
Вот с брокерами - тут уже другая история, эксперт покажет разный результат, так как разница в движении от 1 до 3 пунктов.
- больше скачет в приделах 1 пункта.
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ИТОГ:
Разница между Реалом и Демо - только в деньгах.
при торговле по тренду убытки в принципе отсутствуют. Стопы - это часть Вашей стратегии, это индивидуально. Если хотите получить более подробный ответ - задавайте вопрос более подробно, развернуто. К примеру, я программист стаж 55 лет. Всегда все проверял экспериментально. Попробуйте неделю так, неделю эдак. Выясните Вашу склонность. Единственный совет - если торгуете руками и ставите стопы - нужно автоматизировать с помощью простейшего советника. Вы открываете ордер, а он тут же ставит стопы. А вообще, ручная торговля - это путь в темный лес. Если приходится сливать реал - попробуйте изучить программирование и работать на фрилансе. А заработанные таким образом на Форексе деньги сливать на торговле на Форексе. Тогда Форекс станет для Вас самоокупаемым. Надеюсь, я понятно ответил?
Заменяем неудобное выражение "тренировка интуиции" на "обучение натуральной нейронной сети без учителя".
Далее, с учетом того что мозг миллионами лет эволюции приспособлен к нахождению закономерностей и того что упражнения на координацию положительно влияют на развитие мозга (как и например игра на музыкальных инструментах, доказано), получаем что предложенный способ имеет гораздо больше перспектив чем та ересь что несут некоторые форумчане, типа Рены и Автомата.
Наверняка, получатся лишь очередные эксперименты на суеверное поведение) Вариант с голубями наиболее интересный и показательный, на мой взгляд)
Разница между Реалом и Демо - только в деньгах.
Ну конечно, разница в деньгах. На демо Вы в шоколаде, на реале в лосях
Однажды за соседним терминалом оказался говорливый мужик. Он громко комментировал происходящее у него на мониторе. Комментарии были трех видов:
иди иди сюда лошара заполучи в скелет а ты куда ах ты кусаться заполучи по полной - это он для разрядки стрелялку открывал
так так так рискнем по полной идет идет! назад? подождем ага угадал иди иди так так готово - это на демо
так так риск конечно благородное дело но пропустим так так жалко большой кусок упустил ладно вперед так так назад пошло закроем да опять кусок упустил - это реал
Кроме того, между Демо и реал есть разница в проскальзывании. Сервер должен в течение трех секунд обработать ордер или отвергнуть его. Как брокер это может легально использовать? Приходит ордер. ждем 3 секунды. Фиксируем минимальную и максимальную цены и время. Если это демо - устраиваем срабатывание по выгодной для трейдера цене. Если реал - по выгодной для брокера. Пользуется ли этим Ваш брокер? Посмотрите на время срабатывания при открытии и закрытии.
ИТОГ:
между реалом и ДЕМО 2 большие разницы: 1) отношение трейдера 2) отношение брокера А графики при этом могут быть почти идентичные
ИТОГ:
между реалом и ДЕМО 2 большие разницы: 1) отношение трейдера 2) отношение брокера А графики при этом могут быть почти идентичные
это всё понятно, что на демо и реале позиции откроются по разным ценам - но это не беда. Просто был разговор в ветке, что цена между реалом и демо разница в 15 минут.
Вот я и стал проверять - правда или нет. Оказалось что они, почти идут в одну ногу.
это всё понятно, что на демо и реале позиции откроются по разным ценам - но это не беда. Просто был разговор в ветке, что цена между реалом и демо разница в 15 минут.
Вот я и стал проверять - правда или нет. Оказалось что они, почти идут в одну ногу.
Да вот тиковые графики у разных брокеров разные
Даже в техподдержку писал тому, что справа. Ответили какую-то чушь. Может в настройках терминала что?
Да вот тиковые графики у разных брокеров разные
Даже в техподдержку писал тому, что справа. Ответили какую-то чушь. Может в настройках терминала что?
Я и писал, что у брокеров разных - разница от 1 до 3 пунктов
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Вы не забыли про открытый сигнал? - пока не одной открытой позиции, не видно.
Вы не забыли про открытый сигнал? - пока не одной открытой позиции, не видно.
Не спугни сенсея