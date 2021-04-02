Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 18

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SanAlex:

На данном этапе - это ещё не показатель. Нужно хотя бы недельку по работать. 

Тебе даже года мало будет))

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Uladzimir Izerski:

Тебе даже года мало будет))

Владимир - почему грубим ?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если бы внимательней за мной следил, то бы видел, у меня сигнал - когда я из 50 000 руб. поднял за месяц, до миллиона.   

 
SanAlex:

Владимир - почему грубим ?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если бы внимательней за мной следил, то бы видел, у меня сигнал - когда я из 50 000 руб. поднял за месяц, до миллиона.   

ну, ...

не совсем до миллиона, скажем так...

 
SanAlex:

Владимир - почему грубим ?

Так грубый характер)) Не совладаю собой.

Если не нравится можешь плюнуть на мою аватарку на своём мониторе.))

Поможет.

 
Konstantin Erin:

Источник сигнала пропал - Большой Брат его отключил. Хорошо, что я каких-либо санкций от Большого Брата избежал.

Открыл другой сигнал - латинскими буквами AAA. Ручная торговля. Уже без источника мощного сигнала от Большого Брата, на одной интуиции. Счет открыл в пятницу на 5000$ демо. Теперь там 10К$.

Gross Profit: 5 617.00 Gross Loss: 69.00 Total Net Profit: 5 548.00
Profit Factor: 81.41 Expected Payoff: 36.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 65.00 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (65.00)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 11 (90.91%) Long Positions (won %): 141 (98.58%)
Profit Trades (% of total): 149 (98.03%) Loss trades (% of total): 3 (1.97%)


Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.

Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.

супер !!!

// хрень полная

;)))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Так грубый характер)) Не совладаю собой.

Если не нравится можешь плюнуть на мою аватарку на своём мониторе.))

Поможет.

Тогда у Вас - в голове мало шариков.

 
SanAlex:

Владимир - почему грубим ?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если бы внимательней за мной следил, то бы видел, у меня сигнал - когда я из 50 000 руб. поднял за месяц, до миллиона.   

Миллион это хорошо.))))

У меня даже много наличными было миллионов, когда зайчики были.)))

И что с этого?

 
SanAlex:

Сейчас лучше держатся вниз - но стопы за оранжевую. - Выше или ниже оранжевой, смена полюсами происходит.


какие стопы ???

покупать уже пора


 
SanAlex:

Тогда у Вас - в голове мало шариков.

Сразу видно. Плюнул на аватарку))))

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

какие стопы ???

покупать уже пора


опасно - что то золото резко ринулось вниз 

XAUUSDM1

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