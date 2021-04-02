Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 18
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На данном этапе - это ещё не показатель. Нужно хотя бы недельку по работать.
Тебе даже года мало будет))
Тебе даже года мало будет))
Владимир - почему грубим ?
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Если бы внимательней за мной следил, то бы видел, у меня сигнал - когда я из 50 000 руб. поднял за месяц, до миллиона.
Владимир - почему грубим ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Если бы внимательней за мной следил, то бы видел, у меня сигнал - когда я из 50 000 руб. поднял за месяц, до миллиона.
ну, ...
не совсем до миллиона, скажем так...
Владимир - почему грубим ?
Так грубый характер)) Не совладаю собой.
Если не нравится можешь плюнуть на мою аватарку на своём мониторе.))
Поможет.
Источник сигнала пропал - Большой Брат его отключил. Хорошо, что я каких-либо санкций от Большого Брата избежал.
Открыл другой сигнал - латинскими буквами AAA. Ручная торговля. Уже без источника мощного сигнала от Большого Брата, на одной интуиции. Счет открыл в пятницу на 5000$ демо. Теперь там 10К$.
Теперь серьезно: Есть робот дает от 20 до 70% в месяц. Скачал с КлдеБазе, подредактировал (оставил 25% текста), подправил, настроил, сейчас он на демо другом счете. Если открыть реал счет и его поместить в сигнал будет заработок? Говорят, больше 50% в месяц убирают из топа. Поделитесь информацией.
Нужна помощь. На демо торгую здорово, на реале мягко говоря много хуже. Работаю над копировщиком. Нужна помощь.
супер !!!
// хрень полная
;)))
Так грубый характер)) Не совладаю собой.
Если не нравится можешь плюнуть на мою аватарку на своём мониторе.))
Поможет.
Тогда у Вас - в голове мало шариков.
Владимир - почему грубим ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Если бы внимательней за мной следил, то бы видел, у меня сигнал - когда я из 50 000 руб. поднял за месяц, до миллиона.
Миллион это хорошо.))))
У меня даже много наличными было миллионов, когда зайчики были.)))
И что с этого?
Сейчас лучше держатся вниз - но стопы за оранжевую. - Выше или ниже оранжевой, смена полюсами происходит.
какие стопы ???
покупать уже пора
Тогда у Вас - в голове мало шариков.
Сразу видно. Плюнул на аватарку))))
какие стопы ???
покупать уже пора
опасно - что то золото резко ринулось вниз