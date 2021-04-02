Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 10

Новый комментарий
 
Konstantin Erin:

Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое. От 3 до 5 часов в день. Всего месяца 2. Только затем торговля . Готовы?

Да.
[Удален]  
Konstantin Erin:

Если Вы зарегистрировали старый свой счёт - смотрите, может появится не красивая картинка. Он покажет всю вашу историю  

 
SanAlexЕсли Вы зарегистрировали старый свой счёт - смотрите, может появится не красивая картинка. Он покажет всю вашу историю  

Счет новый. Только в пятницу вручную два ордера. Систему разворачивать поленился. сигнал LIMO

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 40.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 140.10 Equity: 140.10 Free Margin: 140.10
 
Details:

Gross Profit: 40.10 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 40.10
Profit Factor: Expected Payoff: 20.05  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 2 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 2 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
[Удален]  
Maxim Romanov:
На демо cfd например или биржевых счетах как правило задержка на 15 минут. Не трудно понять, как разгонять демки).
А с тиковыми котировками не у всех такое есть, но есть и это надо учитывать, если серьезно подходишь к своему обучению. Я естественно не буду ничего делать и показывать по тому что мне и без этого есть чем заняться, но вы уже запомнили и возможно когда-то это пригодится чтобы не попасть на мошенника... Ну или самому стать эти мошенником)

Если Вы говорите что демка с реалом, есть какая то разница. Почему тогда у разных брокеров на реале, такое расхождение? 

разное

 
ifitstrue:   Да.

Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое

Первое упражнение - жонглирование. Взял пластиковый флакон силикатный клей (слева), набил бумагой, слегка оплавил (справа). Вес 25 грамм

AAA  руки опущены, полусогнуты в локтях.

Перекидываем из руки "вслепую" в руку 5 минут. Постепенно увеличиваем расстояние. Перерыв, еще 5 минут, ...

 
SanAlexЕсли Вы говорите что демка с реалом, есть какая то разница. Почему тогда у разных брокеров на реале, такое расхождение? 


на правом графике отсутствуют 5 последних баров. Обрыв связи? Задержка 5 минут? В разное время снимки сделаны?

[Удален]  
Konstantin Erin:

Счет новый. Только в пятницу вручную два ордера. Систему разворачивать поленился. сигнал LIMO

Сигнала не видно, пока Вы не поделитесь сообществом mql5

 
SanAlexСигнала не видно, пока Вы не поделитесь сообществом mql5

как им поделиться? в терминале или на сайте?  в терминале у меня MQL5 зарегистрирован и открыт

Сначала открыл сигнал Limon. Были замечания. Удалил. Открыл LIMO   Написано готов   Ну и где он? В профиле сайта отсутствует, в терминалах тоже

[Удален]  
Konstantin Erin:

как им поделиться? в терминале или на сайте?  в терминале у меня MQL5 зарегистрирован и открыт

я уже в своём профиле поделился Вашим сигналом. А Вам что бы поделится, зайдите в свой сигнал и как на картинке я Вам показывал( в правом верхнем углу)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вот теперь всё объективно! Желаю успехов и удачи! 

 
SanAlex: я уже в своём профиле поделился Вашим сигналом. А Вам что бы поделится, зайдите в свой сигнал и как на картинке я Вам показывал( в правом верхнем углу)

в правом верхнем углу чего? Надо писать подробнее. У меня отсутствует такая картинка как в терминале, так и на сайте. Как зайти в сигнал, если он отсутствует?

1...34567891011121314151617...24
Новый комментарий