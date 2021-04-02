Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 10
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Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое. От 3 до 5 часов в день. Всего месяца 2. Только затем торговля . Готовы?
Если Вы зарегистрировали старый свой счёт - смотрите, может появится не красивая картинка. Он покажет всю вашу историю
Счет новый. Только в пятницу вручную два ордера. Систему разворачивать поленился. сигнал LIMO
На демо cfd например или биржевых счетах как правило задержка на 15 минут. Не трудно понять, как разгонять демки).
Если Вы говорите что демка с реалом, есть какая то разница. Почему тогда у разных брокеров на реале, такое расхождение?
Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое
Первое упражнение - жонглирование. Взял пластиковый флакон силикатный клей (слева), набил бумагой, слегка оплавил (справа). Вес 25 грамм
руки опущены, полусогнуты в локтях.
Перекидываем из руки "вслепую" в руку 5 минут. Постепенно увеличиваем расстояние. Перерыв, еще 5 минут, ...
на правом графике отсутствуют 5 последних баров. Обрыв связи? Задержка 5 минут? В разное время снимки сделаны?
Счет новый. Только в пятницу вручную два ордера. Систему разворачивать поленился. сигнал LIMO
Сигнала не видно, пока Вы не поделитесь сообществом mql5
как им поделиться? в терминале или на сайте? в терминале у меня MQL5 зарегистрирован и открыт
Сначала открыл сигнал Limon. Были замечания. Удалил. Открыл LIMO Написано готов Ну и где он? В профиле сайта отсутствует, в терминалах тоже
как им поделиться? в терминале или на сайте? в терминале у меня MQL5 зарегистрирован и открыт
я уже в своём профиле поделился Вашим сигналом. А Вам что бы поделится, зайдите в свой сигнал и как на картинке я Вам показывал( в правом верхнем углу)
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Вот теперь всё объективно! Желаю успехов и удачи!
в правом верхнем углу чего? Надо писать подробнее. У меня отсутствует такая картинка как в терминале, так и на сайте. Как зайти в сигнал, если он отсутствует?