Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 11
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в правом верхнем углу чего? Надо писать подробнее. У меня отсутствует такая картинка как в терминале, так и на сайте. Как зайти в сигнал, если он отсутствует?
ну где фаебок = контакте = птичка нарисована - и около птички
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зайдите в мой профиль и попадёте на свой сигнал
я нашёл Ваш сигнал с помощью поиска
поиском нашел. и поделился. Ну и морока!!! Систему разворачивать лень. Сколько сделок в понедельник сделать или во сколько увеличить депозит?
поиском нашел. и поделился. Ну и морока!!! Систему разворачивать лень. Сколько сделок в понедельник сделать или во сколько увеличить депозит?
Хотелось бы - Посмотреть результат Ваших слов. - Это Ваша торговая система и Вы поддерживайтесь своей стратегии. Желаю только Удачи!!!
Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое
Первое упражнение - жонглирование. Взял пластиковый флакон силикатный клей (слева), набил бумагой, слегка оплавил (справа). Вес 25 грамм
руки опущены, полусогнуты в локтях.
Перекидываем из руки "вслепую" в руку 5 минут. Постепенно увеличиваем расстояние. Перерыв, еще 5 минут, ...
В завтра посмотрим расхождения Демо и Реала.
Спасибо. Второе какое? Их чередуем?
Вдыхаем...клей там неспроста :-)
Так и торговля. Тренд видите. Trend your frend. Но тренд быстро меняется. Открывайте ордет на пол-минуты, минуту, две... Максимум 5 - 10 минут.
А прежде чем торговать - надо развить интуицию, чтоб сразу тренд видеть. Два месяца тренировки. А головой думать вредно - заболят голова сердце печень...
Второе смотрим на график М1. Другие графики убрать (свернуть). Руки от мыши и клавиатуры убрать. Минут сорок. Потом перерыв на упражнение 1. Можно совмещать. Мысли отключены. Просто смотрим. Подсознание тренируется. Всего в общей сложности часов 40. Если по 4 часа в день - 2 недели. Если умеете программировать - написать скрипт для ускоренной раза в 4 или 5 прокрутки всей истории.
После 40 часов упражнение усложняем. На экране 2 графика М1 и М15 одного инструмента. И опять 40 часов.
Далее сложнее смотрите на график и думаете: а куда тренд, и сильный ли он? И опять 40 часов.
Далее начинаете торговать на демо и опять 40 часов.
Далее нужен сообщник. Вы на демо он на реале. Кричите ему: Петро, я купил. .... Петро, я закрыл.... Это единственная возможность заработать на Форекс
пятизнак лучше - график живее, нагляднее. Обучение быстрее. Через 2 месяца скажете, что получилось...
Второе смотрим на график М1. Другие графики убрать (свернуть). Руки от мыши и клавиатуры убрать. Минут сорок. Потом перерыв на упражнение 1. Можно совмещать. Мысли отключены. Просто смотрим. Подсознание тренируется. Всего в общей сложности часов 40. Если по 4 часа в день - 2 недели. Если умеете программировать - написать скрипт для ускоренной раза в 4 или 5 прокрутки всей истории.
После 40 часов упражнение усложняем. На экране 2 графика М1 и М15 одного инструмента. И опять 40 часов.
Далее сложнее смотрите на график и думаете: а куда тренд, и сильный ли он? И опять 40 часов.
Далее начинаете торговать на демо и опять 40 часов.
Далее нужен сообщник. Вы на демо он на реале. Кричите ему: Петро, я купил. .... Петро, я закрыл.... Это единственная возможность заработать на Форекс
пятизнак лучше - график живее, нагляднее. Обучение быстрее. Через 2 месяца скажете, что получилось...