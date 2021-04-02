Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 11

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Konstantin Erin:

в правом верхнем углу чего? Надо писать подробнее. У меня отсутствует такая картинка как в терминале, так и на сайте. Как зайти в сигнал, если он отсутствует?

ну где фаебок = контакте = птичка нарисована - и около птички 

9ja

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зайдите в мой профиль и попадёте на свой сигнал

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я нашёл Ваш сигнал с помощью поиска 

разное 2

 
SanAlex:   я нашёл Ваш сигнал с помощью поиска 


поиском нашел. и поделился. Ну и морока!!! Систему разворачивать лень. Сколько сделок в понедельник сделать или во сколько увеличить депозит?

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Konstantin Erin:

поиском нашел. и поделился. Ну и морока!!! Систему разворачивать лень. Сколько сделок в понедельник сделать или во сколько увеличить депозит?

Хотелось бы - Посмотреть результат Ваших слов. - Это Ваша торговая система и Вы поддерживайтесь своей стратегии. Желаю только Удачи!!! 

 
Konstantin Erin:

Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое

Первое упражнение - жонглирование. Взял пластиковый флакон силикатный клей (слева), набил бумагой, слегка оплавил (справа). Вес 25 грамм

  руки опущены, полусогнуты в локтях.

Перекидываем из руки "вслепую" в руку 5 минут. Постепенно увеличиваем расстояние. Перерыв, еще 5 минут, ...

Спасибо. Второе какое? Их чередуем?
 
SanAlex:

В завтра посмотрим расхождения Демо и Реала.

  

На тиках смотрите обязательно. На свечах скорее всего не видно будет.
 
ifitstrue:
Спасибо. Второе какое? Их чередуем?

Вдыхаем...клей там неспроста :-)

 
webgopnik:   как ты так научился предсказывать курс?
Посмотрите на небо - оно чистое. Значит, в ближайшие 4 часа будет без дождя. А попробуйте предсказать погоду на 4 дня!!!
Так и торговля. Тренд видите. Trend your frend. Но тренд быстро меняется. Открывайте ордет на пол-минуты, минуту, две... Максимум 5 - 10 минут.
А прежде чем торговать - надо развить интуицию, чтоб сразу тренд видеть. Два месяца тренировки. А головой думать вредно - заболят голова сердце печень...
 
ifitstrueСпасибо. Второе какое? Их чередуем?

Второе смотрим на график М1. Другие графики убрать (свернуть). Руки от мыши и клавиатуры убрать. Минут сорок. Потом перерыв на упражнение 1. Можно совмещать. Мысли отключены. Просто смотрим. Подсознание тренируется. Всего в общей сложности часов 40. Если по 4 часа в день - 2 недели. Если умеете программировать - написать скрипт для ускоренной раза в 4 или 5 прокрутки всей истории.

После 40 часов упражнение усложняем. На экране 2 графика М1 и М15 одного инструмента. И опять 40 часов.

Далее сложнее смотрите на график и думаете: а куда тренд, и сильный ли он? И опять 40 часов.

Далее начинаете торговать на демо и опять 40 часов.

Далее нужен сообщник. Вы на демо он на реале. Кричите ему: Петро, я купил. ....  Петро, я закрыл....    Это единственная возможность заработать на Форекс

пятизнак лучше - график живее, нагляднее. Обучение быстрее.   Через 2 месяца скажете, что получилось...

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Konstantin Erin:

Второе смотрим на график М1. Другие графики убрать (свернуть). Руки от мыши и клавиатуры убрать. Минут сорок. Потом перерыв на упражнение 1. Можно совмещать. Мысли отключены. Просто смотрим. Подсознание тренируется. Всего в общей сложности часов 40. Если по 4 часа в день - 2 недели. Если умеете программировать - написать скрипт для ускоренной раза в 4 или 5 прокрутки всей истории.

После 40 часов упражнение усложняем. На экране 2 графика М1 и М15 одного инструмента. И опять 40 часов.

Далее сложнее смотрите на график и думаете: а куда тренд, и сильный ли он? И опять 40 часов.

Далее начинаете торговать на демо и опять 40 часов.

Далее нужен сообщник. Вы на демо он на реале. Кричите ему: Петро, я купил. ....  Петро, я закрыл....    Это единственная возможность заработать на Форекс

пятизнак лучше - график живее, нагляднее. Обучение быстрее.   Через 2 месяца скажете, что получилось...

Какие таблетки употребляете?
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