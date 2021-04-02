Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла.
O !
Прибыль не должна быть минимальной
Гениально!
То есть, прибыль - это когда плюс?
А убыток - когда минус....
1. Прибыль должна быть больше, чем убытки.
2. все остальное пыль...
Прибыль должна быть гигантской
короче:
ПРИБЫЛЬ ДОЛЖНА
:-)
... Охотник совсем уж было вознамерился броситься головой в омут покупательства, но тут его взгляд уперся в рекламную надпись на стене: "КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ..." Если присмотреться, раньше надпись была длиннее - последнее слово было замазано, но угадывалось: "...КОЛИЧЕСТВОМ". ...
1. Прибыль должна быть больше, чем убытки.
2. все остальное пыль...
дополню
1.1 Брать можно и по 1пп со сделки, при этом совокупная прибыль должна быть больше, чем убытки.
кстати, как правильно посчитать уровень СТОП-АУТ ?
скажем позиция только одна вообще, только на одном инструменте, средняя цена=X лотов=Y. Стоп-аут - где, на какой цене ?
кстати, как правильно посчитать уровень СТОП-АУТ ?
скажем позиция только одна вообще, только на одном инструменте, средняя цена=X лотов=Y. Стоп-аут - где, на какой цене ?
Вот так :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла.