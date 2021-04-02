Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла.

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Добрый день!

Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла.

 
Ага, расскажи это скальперам... 
 

O !

Прибыль не должна быть минимальной 

 

Гениально!

То есть, прибыль - это когда плюс?

А убыток - когда минус....

 
Прибыль должна быть гигантской
 

1. Прибыль должна быть больше, чем убытки. 

2. все остальное пыль... 

 
webgopnik:
Прибыль должна быть гигантской

короче:

ПРИБЫЛЬ ДОЛЖНА

:-)

 

... Охотник совсем уж было вознамерился броситься головой в омут покупательства, но тут его взгляд уперся в рекламную надпись на стене: "КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ..." Если присмотреться, раньше надпись была длиннее - последнее слово было замазано, но угадывалось: "...КОЛИЧЕСТВОМ". ...

 
Dmitiry Ananiev:

1. Прибыль должна быть больше, чем убытки. 

2. все остальное пыль... 

дополню

1.1 Брать можно и по 1пп со сделки, при этом совокупная прибыль должна быть больше, чем убытки.

 

кстати, как правильно посчитать уровень СТОП-АУТ ?

скажем позиция только одна вообще, только на одном инструменте, средняя цена=X лотов=Y. Стоп-аут - где, на какой цене ?

 
Maxim Kuznetsov:

кстати, как правильно посчитать уровень СТОП-АУТ ?

скажем позиция только одна вообще, только на одном инструменте, средняя цена=X лотов=Y. Стоп-аут - где, на какой цене ?

Вот так :)


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