Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 4

Новый комментарий
 
webgopnik:
ну и что ж ты не соберёшь их? На реале

а вот как думаешь, отчего у тебя слив ?

это Константин забрал деньги на реале... :-)

 
Maxim Kuznetsov:

а вот как думаешь, отчего у тебя слив ?

это Константин забрал деньги на реале... :-)

Зачем же так пугать человека? Он же надеялся, что и ему достанется пара зеленых лимонов или пара метров кабеля. Он же типичный кабан.

Кабан – трейдер, который держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени и не фиксирует прибыль вовремя. В итоге такое поведение приводит к тому, что выгодный момент для закрытия позиции упускается, в результате цена меняет направление движения, и в лучшем случае кабан «выходит» в ноль. В худшем — у него появляется «лось»

 
Konstantin Erin:

Зачем же так пугать человека? Он же надеялся, что и ему достанется пара зеленых лимонов или пара метров кабеля

Кабан – трейдер, который держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени и не фиксирует прибыль вовремя. В итоге такое поведение приводит к тому, что выгодный момент для закрытия позиции упускается, в результате цена меняет направление движения, и в лучшем случае кабан «выходит» в ноль. В худшем — у него появляется «лось»

А вовремя - это когда?

 
denis.eremin:   А вовремя - это когда?

Торговать можно с помощью советника, помощника, робота, АТС (автоматическая торговая система) , МТС (механическая торговая система)  - нужное подчеркнуть

Можно торговать руками - но для этого нужно развить интуицию. Если думать - или сойдешь с ума или на нервной почве заболеет сердце, желудок, печень. Должна работать интуиция.

Я своим ученикам даю упражнения для развития интуиции. Посмотрите на фото Гопника. как Вы думаете, он когда нибудь выиграет?  на Форексе надо ТОРГОВАТЬ !!! Игроки проигрывают!

 
Konstantin Erin:

Торговать можно с помощью советника, помощника, робота, АТС (автоматическая торговая система) , МТС (механическая торговая система)  - нужное подчеркнуть

Можно торговать руками - но для этого нужно развить интуицию. Если думать - или сойдешь с ума или на нервной почве заболеет сердце, желудок, печень. Должна работать интуиция.

Я своим ученикам даю упражнения для развития интуиции. Посмотрите на фото Гопника. как Вы думаете, он когда нибудь выиграет?  на Форексе надо ТОРГОВАТЬ !!! Игроки проигрывают!

Аааа, понятно, еще один "учитель".

Ты, "учитель", где видел успешных трейдеров, которые "торгуют по интуиции"?

А как ты свои курсы им впариваешь - если ты сам "умеешь торговать", то зарабатывал бы торговлей, а не стриг бы деньги с учеников

 
denis.eremin:

Аааа, понятно, еще один "учитель".

Ты, "учитель", где видел успешных трейдеров, которые "торгуют по интуиции"?

А как ты свои курсы им впариваешь - если ты сам "умеешь торговать", то зарабатывал бы торговлей, а не стриг бы деньги с учеников

Учу бесплатно хороших людей. Так что бочку на меня не кати!!! Я тебе что-то впарил?
 
Konstantin Erin:

Увеличение на ДЕМО в 2 миллиона раз за 12 часов интересует?

это старая пластинка

ну получилось один раз когда то давно и чо?

 
Renat Akhtyamov:

это старая пластинка

ну получилось один раз когда то давно и чо?

Вот в пятницу открыл счет Торговал суммарно 7 часов и получил 70% за семь часов. 7 часов с перерывами на завтрак, обед, послеобеденный сон:

Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 501.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 8 501.00 Equity: 8 501.00 Free Margin: 8 501.00
 

 
Gross Profit: 3 570.00 Gross Loss: 69.00 Total Net Profit: 3 501.00
Profit Factor: 51.74 Expected Payoff: 24.65  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 65.00 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (65.00)
 
Total Trades: 142 Short Positions (won %): 6 (83.33%) Long Positions (won %): 136 (98.53%)
Profit Trades (% of total): 139 (97.89%) Loss trades (% of total): 3 (2.11%)
Largest profit trade: 100.00 loss trade: -65.00
Average profit trade: 25.68 loss trade: -23.00
Maximum consecutive wins ($): 66 (1 974.00) consecutive losses ($): 1 (-65.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 974.00 (66) consecutive loss (count): -65.00 (1)
Average consecutive wins: 35 consecutive losses: 1
[Удален]  
Konstantin Erin:

Вот в пятницу открыл счет Торговал суммарно 7 часов и получил 70% за семь часов. 7 часов с перерывами на завтрак, обед, послеобеденный сон:

Вы уже раскрыли свой секрет - красивой картинке.https://www.mql5.com/ru/forum/359296/21484394#comment_21484394 Открываем два счета один в BUY  другой в SELL и получаем такой результат как Вы демонстрируете.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если уж хотите доказать Вашу результативность, Откройте демо счёт, зарегистрируйте сигнал.

 
Konstantin Erin:
Учу бесплатно хороших людей.
Я хороший человек.
1234567891011...24
Новый комментарий