Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну и что ж ты не соберёшь их? На реале
а вот как думаешь, отчего у тебя слив ?
это Константин забрал деньги на реале... :-)
а вот как думаешь, отчего у тебя слив ?
это Константин забрал деньги на реале... :-)
Зачем же так пугать человека? Он же надеялся, что и ему достанется пара зеленых лимонов или пара метров кабеля. Он же типичный кабан.
Кабан – трейдер, который держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени и не фиксирует прибыль вовремя. В итоге такое поведение приводит к тому, что выгодный момент для закрытия позиции упускается, в результате цена меняет направление движения, и в лучшем случае кабан «выходит» в ноль. В худшем — у него появляется «лось»
Зачем же так пугать человека? Он же надеялся, что и ему достанется пара зеленых лимонов или пара метров кабеля
Кабан – трейдер, который держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени и не фиксирует прибыль вовремя. В итоге такое поведение приводит к тому, что выгодный момент для закрытия позиции упускается, в результате цена меняет направление движения, и в лучшем случае кабан «выходит» в ноль. В худшем — у него появляется «лось»
А вовремя - это когда?
Торговать можно с помощью советника, помощника, робота, АТС (автоматическая торговая система) , МТС (механическая торговая система) - нужное подчеркнуть
Можно торговать руками - но для этого нужно развить интуицию. Если думать - или сойдешь с ума или на нервной почве заболеет сердце, желудок, печень. Должна работать интуиция.
Я своим ученикам даю упражнения для развития интуиции. Посмотрите на фото Гопника. как Вы думаете, он когда нибудь выиграет? на Форексе надо ТОРГОВАТЬ !!! Игроки проигрывают!
Торговать можно с помощью советника, помощника, робота, АТС (автоматическая торговая система) , МТС (механическая торговая система) - нужное подчеркнуть
Можно торговать руками - но для этого нужно развить интуицию. Если думать - или сойдешь с ума или на нервной почве заболеет сердце, желудок, печень. Должна работать интуиция.
Я своим ученикам даю упражнения для развития интуиции. Посмотрите на фото Гопника. как Вы думаете, он когда нибудь выиграет? на Форексе надо ТОРГОВАТЬ !!! Игроки проигрывают!
Аааа, понятно, еще один "учитель".
Ты, "учитель", где видел успешных трейдеров, которые "торгуют по интуиции"?
А как ты свои курсы им впариваешь - если ты сам "умеешь торговать", то зарабатывал бы торговлей, а не стриг бы деньги с учеников
Аааа, понятно, еще один "учитель".
Ты, "учитель", где видел успешных трейдеров, которые "торгуют по интуиции"?
А как ты свои курсы им впариваешь - если ты сам "умеешь торговать", то зарабатывал бы торговлей, а не стриг бы деньги с учеников
Увеличение на ДЕМО в 2 миллиона раз за 12 часов интересует?
это старая пластинка
ну получилось один раз когда то давно и чо?
это старая пластинка
ну получилось один раз когда то давно и чо?
Вот в пятницу открыл счет Торговал суммарно 7 часов и получил 70% за семь часов. 7 часов с перерывами на завтрак, обед, послеобеденный сон:
Вот в пятницу открыл счет Торговал суммарно 7 часов и получил 70% за семь часов. 7 часов с перерывами на завтрак, обед, послеобеденный сон:
Вы уже раскрыли свой секрет - красивой картинке.https://www.mql5.com/ru/forum/359296/21484394#comment_21484394 Открываем два счета один в BUY другой в SELL и получаем такой результат как Вы демонстрируете.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Если уж хотите доказать Вашу результативность, Откройте демо счёт, зарегистрируйте сигнал.
Учу бесплатно хороших людей.