Не работают вместе 2 условия if. Как такое может быть?
Долго бьюсь вроде бы над простой вещью. Нужно прописать 2 условия на покупку по сигналам индикатора StepMA_Line https://www.mql5.com/ru/code/560 :
если линия на 1 баре была красной, а на 0 баре стала зеленой
если цена закрытия 1 бара меньше цены "зеленой" линии на первом баре и Бид больше цены "зеленой" линии нулевого бара, то............
По отдельности условия отрабатывают, вместе не хотят...Помогите разобраться
а правильно расставленные скобки где?
if((условие 1)&&(условие2)) тогда счастье настанет...
Зачем так делать?
Фигурные скобки перекос?
Да, фигурными скобками разделять условия
Долго бьюсь вроде бы над простой вещью. Нужно прописать 2 условия на покупку по сигналам индикатора StepMA_Line https://www.mql5.com/ru/code/560 :
если линия на 1 баре была красной, а на 0 баре стала зеленой
если цена закрытия 1 бара меньше цены "зеленой" линии на первом баре и Бид больше цены "зеленой" линии нулевого бара, то............
По отдельности условия отрабатывают, вместе не хотят...Помогите разобраться
как я понял - Вам нужен сигнал при изменении цвета индикатора ? - если да, сейчас доделаю и на обсуждении индикатора выложу
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вот сюда выложил https://www.mql5.com/ru/forum/4850#comment_20050666
double close = NormalizeDouble(iClose(_Symbol,_Period,1),Digits()); double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),Digits()); if(Sig_Up[1] < Sig_Down[1] && Sig_Up[0] > Sig_Down[0]){Print("условие 1 - ок");} if(close < Sig_Up[1]&& Bid > Sig_Up[0]){Print("условие 2 - ок");} // if (Rez >= 0 && Rez_1< 0)
Долго бьюсь вроде бы над простой вещью. Нужно прописать 2 условия на покупку по сигналам индикатора StepMA_Line https://www.mql5.com/ru/code/560 :
если линия на 1 баре была красной, а на 0 баре стала зеленой
если цена закрытия 1 бара меньше цены "зеленой" линии на первом баре и Бид больше цены "зеленой" линии нулевого бара, то............
По отдельности условия отрабатывают, вместе не хотят...Помогите разобраться
Спасибо, это помогло.
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Долго бьюсь вроде бы над простой вещью. Нужно прописать 2 условия на покупку по сигналам индикатора StepMA_Line https://www.mql5.com/ru/code/560 :
если линия на 1 баре была красной, а на 0 баре стала зеленой
если цена закрытия 1 бара меньше цены "зеленой" линии на первом баре и Бид больше цены "зеленой" линии нулевого бара, то............
По отдельности условия отрабатывают, вместе не хотят...Помогите разобраться