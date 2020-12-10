CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trio Color - индикатор для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
3145
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Trio Color
Doji Spinning Top EA Doji Spinning Top EA

Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'

Breakdown Previous Bar 3 Breakdown Previous Bar 3

Пробой предыдущего бара. Закрытие позиции принудительно в момент рождения нового бара

iCCI Three Timeframes iCCI Three Timeframes

Советник может брать сигнал от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов

iRVI Martingale iRVI Martingale

Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)