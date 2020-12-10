Trio Color

Пробой предыдущего бара. Закрытие позиции принудительно в момент рождения нового бара

Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'

Советник может брать сигнал от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов

Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)