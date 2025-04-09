Валюты / AUDNZD
AUDNZD: Australian Dollar vs New Zealand Dollar
1.11655 NZD 0.00058 (0.05%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: New Zealand Dollar
Курс AUDNZD за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.11390 NZD за 1 AUD, а максимальная — 1.11770 NZD.
Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Новозеландского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUDNZD
AUDNZD на Форуме Сообщества
- AUDNZD (2)
Торговые приложения для AUDNZD
Дневной диапазон
1.11390 1.11770
Годовой диапазон
1.06502 1.11899
- Предыдущее закрытие
- 1.1159 7
- Open
- 1.1152 4
- Bid
- 1.1165 5
- Ask
- 1.1168 5
- Low
- 1.1139 0
- High
- 1.1177 0
- Объем
- 21.881 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 1.63%
- Годовое изменение
- 2.56%
17 сентября, среда
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.8%
- Пред.
- -1.1%