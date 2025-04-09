КотировкиРазделы
AUDNZD: Australian Dollar vs New Zealand Dollar

1.11655 NZD 0.00058 (0.05%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: New Zealand Dollar

Курс AUDNZD за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.11390 NZD за 1 AUD, а максимальная — 1.11770 NZD.

Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Новозеландского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Syna
William Brandon Autry
Эксперты
Представляем Syna версии 3+ - Революционная двухфункциональная система торговли с ИИ Я рад представить Syna версии 3+, революционный прорыв в технологии торговли с использованием ИИ. Эта версия обеспечивает беспрецедентный прямой доступ к API ведущих поставщиков ИИ, включая OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek и обширную экосистему моделей OpenRouter. Теперь с возможностями ввода изображений (Vision), автоматическим управлением ключами API и усовершенствованными протоколами
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Эксперты
️ Уже есть  Boring Pips EA ?   Вы имеете право на   дополнительную скидку 30% !   Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:   Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без види
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Deposit Multiplier
Yuri Tikhonov
Эксперты
Советник Deposit Multiplier  - полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в открытии по рынку первичного ордера по индикаторам на основе зон перекупленности и перепроданности инструмента. Затем советник мультиплицирует объем одного направления сеткой отложенных ордеров с заданным расстоянием в пунктах. По достижении заданного профита корзина ордеров закрывается и цикл повторяется.   Размер лота может быть фиксирова
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
The Rise of Skywalker:    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.         Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise of Skywalker is a expert advisor based in  the indicator    The Rise of Sky walker:   (   https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
Эксперты
RAZOR это Мультивалютная, Открытая и Полностью Автоматизированная Система. Стратегия основана на отслеживании возвратных сильных рыночных движений валют AUD + CAD + NZD. Стандартные Настройки позволяют торговать по трем основным валютным парам и запускаются на одном графике AUDCAD M15 Изначально Алгоритм использует механизм Высокоточного Скальпера. Во время просадки могут добавляться до 6 дополнительных ордеров для получения еще большей прибыли и восстановления. Это открытый Алгоритм и Вы всегда
South East EA
Sugianto
5 (6)
Эксперты
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Дневной диапазон
1.11390 1.11770
Годовой диапазон
1.06502 1.11899
Предыдущее закрытие
1.1159 7
Open
1.1152 4
Bid
1.1165 5
Ask
1.1168 5
Low
1.1139 0
High
1.1177 0
Объем
21.881 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
1.63%
Годовое изменение
2.56%
17 сентября, среда
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%