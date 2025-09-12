КотировкиРазделы
GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar

1.87663 CAD 0.00352 (0.19%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Canadian Dollar

Курс GBPCAD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87126 CAD за 1 GBP, а максимальная — 1.87796 CAD.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.87126 1.87796
Годовой диапазон
1.74570 1.88281
Предыдущее закрытие
1.8731 1
Open
1.8742 6
Bid
1.8766 3
Ask
1.8769 3
Low
1.8712 6
High
1.8779 6
Объем
24.984 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
1.34%
6-месячное изменение
1.00%
Годовое изменение
3.84%
17 сентября, среда
12:30
CAD
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
Акт.
Прог.
Пред.
$​0.709 млрд
13:45
CAD
Решение Банка Канады по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
2.00%
13:45
CAD
Отчет по процентной ставке Банка Канады
Акт.
Прог.
Пред.