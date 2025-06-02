Валюты / USDZAR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USDZAR: US Dollar vs Rand
17.36929 ZAR 0.05255 (0.30%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Rand
Курс USDZAR за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.31293 ZAR за 1 USD, а максимальная — 17.40310 ZAR.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Южноафриканского рэнда. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USDZAR
- USD/ZAR Analysis Today 16/09: Rand Holds Strong (Chart)
- USD/ZAR Forecast 11/09: Rand Strengthens (chart)
- USD/ZAR Analysis 08/09: Reactive Movement (Chart)
- USD/ZAR Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 01/09: Suspicious FX Volumes (Chart)
- USD/ZAR Forex Signal 29/08: Holds Key Support (Chart)
- USD/ZAR Analysis 27/08: Trading Opportunity (Chart)
- USD/ZAR Forecast 21/08: Attempts to Grind Higher (Video)
- USD/ZAR Analysis 18/08: Incremental Trend Lower (Chart)
- USD/ZAR Monthly Forecast: August 2025 (Chart)
- USD/ZAR Analysis 28/07: Rise After Stronger Lows (Chart)
- USD/ZAR Analysis 21/07: Curious Momentum Lower (Chart)
- USD/ZAR Forecast 18/07: Eyes Break Above 200-Day EMA (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 14/07: Anxious Reactions (Chart)
- USD/ZAR Analysis today 02/07: Early Volatility (chart)
- USD/ZAR Analysis 01/07: Resilient Bearish Trend (Chart)
- USD/ZAR Monthly Forecast: July 2025 (Chart)
- USD/ZAR Forecast Today: Tests Key Support (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 23/06: Risk Jitters (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 16/06: Liquidity Warning (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 10/06: Near-Term Lows (Chart)
- Why the fragile dollar became funder for other currency bets and why it matters
- USD/ZAR Forecast Today 04/06: Trading Sideways (Chart)
- USD/ZAR Analysis today 02/06: Lack of Clarity (chart)
USDZAR на Форуме Сообщества
Торговые приложения для USDZAR
Exotic Pair Long Term EA MT5
Pieter Sarel Hurter
Этот советник принимает краткосрочные сделки на трендовом рынке USDZAR. Он использует подход сверху вниз для установления тренда, то есть от дневного таймфрейма до 60-минутного таймфрейма. Отсюда корзина скользящих средних анализируется для проверки настройки и оптимального входа в сделку. Периоды скользящей средней обновляются динамически в зависимости от волатильности текущей цены. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Предназначен для USDZAR на недилинг-брокере Если советник отключен через 2 минут
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
DYJ Tradays Economic Calendar is calendar Indicators of macroeconomic events for fundamental market analysis. Therein you will find financial news and indicators for the largest global economies – from the US and the EU to Australia and Japan, a total of 23 economies, involving more than 60 currency pairs. More than 800 macroeconomic indicators and events are collected from public sources in real time. Historical, current and forecast values, as well as importance characteristics are available
DYJ Tradays Economic Calendar EA
Daying Cao
эксперт по интеграции показателей DYJ Tradays со стратегией DYJ GlobaltradeWar, "DYJ GlobaltradeWar" - это стратегия, направленная на превращение убытка в прибыль, которая характеризуется следующими особенностями: когда заказ поступает правильно. при неправильном направлении заказа убытки переходят на прибыль Вы можете установить его целевой доход. EA может установить автоматические операции EA и EA - ручные переключатели или смешанные операции. Tradays - это календарь макроэкономических событи
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Советник на основе треугольного арбитража. Советник анализирует цены всех торговых инструментов по всему счету открытых в обзоре рынка. Анализ проходит за счет других валютных пар связанных единой валютой. (треугольники валют). Примеры треугольников : EURUSD – USD JPY – EUR JPY USDCAD – CAD CHF – USD CHF EURGBP – GBP USD – EUR USD AUDUSD – USD CAD – AUD CAD GBPAUD – AUD USD – GBP USD Каждую валюту советник анализирует через две другие и вычисляет ее
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Система торговли на развороте тренда 1. Что такое DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN — это интеллектуальная система торговли на развороте тренда , которая автоматически открывает и закрывает сделки в ключевые моменты смены рыночного направления. Система подходит для любых торговых инструментов и любых брокеров , включая Форекс (Forex) и Синтетические индексы (Synthetic Index) . 2. Основные преимущества и возможности системы Автоматическое определение разв
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
Richter mt5
Yvan Musatov
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
Дневной диапазон
17.31293 17.40310
Годовой диапазон
17.15281 19.92471
- Предыдущее закрытие
- 17.3167 4
- Open
- 17.3167 4
- Bid
- 17.3692 9
- Ask
- 17.3695 9
- Low
- 17.3129 3
- High
- 17.4031 0
- Объем
- 12.756 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- -5.11%
- Годовое изменение
- 0.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.