USDZAR: US Dollar vs Rand

17.36929 ZAR 0.05255 (0.30%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Rand

Курс USDZAR за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.31293 ZAR за 1 USD, а максимальная — 17.40310 ZAR.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Южноафриканского рэнда. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.31293 17.40310
Годовой диапазон
17.15281 19.92471
Предыдущее закрытие
17.3167 4
Open
17.3167 4
Bid
17.3692 9
Ask
17.3695 9
Low
17.3129 3
High
17.4031 0
Объем
12.756 K
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
-1.42%
6-месячное изменение
-5.11%
Годовое изменение
0.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.