Валюты / GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.28333 NZD 0.00762 (0.33%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: New Zealand Dollar
Курс GBPNZD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.27534 NZD за 1 GBP, а максимальная — 2.28569 NZD.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Новозеландского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.27534 2.28569
Годовой диапазон
2.10261 2.33526
Предыдущее закрытие
- 2.2757 1
Open
- 2.2789 4
Bid
- 2.2833 3
Ask
- 2.2836 3
Low
- 2.2753 4
High
- 2.2856 9
Объем
- 30.908 K
Дневное изменение
- 0.33%
Месячное изменение
- -0.21%
6-месячное изменение
- 0.40%
Годовое изменение
- 8.40%
17 сентября, среда
22:45
NZD
Акт.
-
Прог.
- 0.0%
Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
Акт.
-
Прог.
- -0.8%
Пред.
- -1.1%