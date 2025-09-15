КотировкиРазделы
Валюты / GBPNZD
Назад в Валюты

GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar

2.28333 NZD 0.00762 (0.33%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: New Zealand Dollar

Курс GBPNZD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.27534 NZD за 1 GBP, а максимальная — 2.28569 NZD.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Новозеландского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GBPNZD

Торговые приложения для GBPNZD

Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Эксперты
Без лишних трюков. Без обманутых обещаний. Urban Pulse разработан для трейдеров, которым важна одна вещь: стабильность. Независимо от того, проходите ли вы проп челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и выполняет. Запустите на одном графике: Присоедините к GBPUSD на таймфрейме H1 . Вот и все. Один график. Одно оружие. Важно: Эта версия доступна по скидочной цене . Окончательная цена: $399. Ранний доступ скоро заканчивается. Канал ссылка =  https://www.mql5.com/en/
PyNinjaTrader
Offpista LTD
Индикаторы
PyNinjaTrader — перетаскивание API-коннектора Python для NinjaTrader 8 PyNinjaTrader легко соединяет ваши скрипты Python с NinjaTrader 8, используя простую стратегию перетаскивания. Это полностью протестированное, быстрое и эффективное решение использует веб-сокеты для связи, при этом стратегия выступает в роли сервера, а сценарий Python — в качестве клиента. Функции: - Вход на Python в терминал NinjaTrader 8 - Функция Keep-Alive для непрерывного соединения - Получить информацию об учетной за
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
The Rise of Skywalker:    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.         Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise of Skywalker is a expert advisor based in  the indicator    The Rise of Sky walker:   (   https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Connector
Branislav Bridzik
5 (1)
Эксперты
Originall I did not want to publish this EA... I created this EA only for my personal use and thought it would be "too good" to be sold on MQL5. But then I had a great idea. The EA will be available for a limited time so that also someone else can have a chance to own this EA. After that, price will either increase extremly or I will remove the EA completely. Eitherway, I present to you my best Expert Advisor: Connector . Connector will be available only for a limited time. Free demo version:
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Spack Copier copies Signal from your favorite Telegram channel and Open the trade automatically on MT5 without admin rights! {READ:  How to Copy Trades from any Channel without Admin rights! – Full Guide - Other - 25 July 2025 - Traders' Blogs  } Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute automatically in MetaTrader T5)? Telegram to MT5 Signal Copier is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specifi
Sniper Pro Max
Emmanuel Moreira Moinho Peres
Эксперты
Sniper Forex Pro Max - The Powerful Forex Robot Maximize your profits with our advanced moving averages, RSI, and dynamic grid strategy. The Sniper Eurusd Pro Max is a revolutionary trading robot designed to dominate the Forex market with proven strategies and cutting-edge technology. It combines the precision of moving averages, the intelligence of the Relative Strength Index (RSI), and the efficiency of an adaptive grid strategy. Perfect for traders seeking consistent results and secure operat
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
Эксперты
Мультивалютный советник предоставляет возможность управления торговлей по 30 символам с одного интерфейса в MetaTrader 5. В его основе лежит комплексный подход к анализу рынка. Поддерживаются форекс-пары и металлы, такие как XAUUSD и XAGUSD. Для пользователей возможна автоматическая обработка имен символов.  Опции позволяют выбирать между торговлей одной парой или несколькими. Торговые параметры и тейк-профит, настраиваются как вручную, так и автоматически.  Включены функции для упрощения управ
Дневной диапазон
2.27534 2.28569
Годовой диапазон
2.10261 2.33526
Предыдущее закрытие
2.2757 1
Open
2.2789 4
Bid
2.2833 3
Ask
2.2836 3
Low
2.2753 4
High
2.2856 9
Объем
30.908 K
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
-0.21%
6-месячное изменение
0.40%
Годовое изменение
8.40%
17 сентября, среда
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%