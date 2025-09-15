КотировкиРазделы
EURAUD: Euro vs Australian Dollar

1.77449 AUD 0.00079 (0.04%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Australian Dollar

Курс EURAUD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77222 AUD за 1 EUR, а максимальная — 1.77721 AUD.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Австралийского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.77222 1.77721
Годовой диапазон
1.59623 1.85537
Предыдущее закрытие
1.7737 0
Open
1.7738 3
Bid
1.7744 9
Ask
1.7747 9
Low
1.7722 2
High
1.7772 1
Объем
31.980 K
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
-0.64%
6-месячное изменение
2.52%
Годовое изменение
10.18%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.