Валюты / USDPLN
USDPLN: US Dollar vs Zloty
3.59345 PLN 0.01480 (0.41%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Zloty
Курс USDPLN за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.57566 PLN за 1 USD, а максимальная — 3.59528 PLN.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Польского злотого. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.57566 3.59528
Годовой диапазон
3.57535 4.20455
- Предыдущее закрытие
- 3.5786 5
- Open
- 3.5778 6
- Bid
- 3.5934 5
- Ask
- 3.5937 5
- Low
- 3.5756 6
- High
- 3.5952 8
- Объем
- 17.572 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- -7.21%
- Годовое изменение
- -6.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.