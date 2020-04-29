Топ-5 событий недели: заседания ФРС и ЕЦБ, нефть и безработица
Sergey Golubev:
3. Данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице
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Данные по безработице за март покажут,
в календаре терминала как всегда средний приоритет... только у менеджеров по закупкам высокий...
эххх... такая интересная идея встроить календарь в терминал, но есть ощущение, что он брошен на произвол судьбы (даже скрины снять было нелегко - я скролю вниз, а он через несколько секунд на текущие значения перескакивает)
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Топ-5 событий недели: заседания ФРС и ЕЦБ, нефть и безработица
Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Японии проведут встречи для обсуждения монетарной политики на этой неделе после того, как вызванный коронавирусом глобальный экономический кризис побудил их к принятию срочных мер монетарного стимулирования. Инвесторы ждут намеков политиков шаги по защите экономики от продолжающегося спада. Они также будут пристально следить за данными по ВВП США и Еврозоны за первый квартал, как и за информацией о количестве заявок в США на пособие по безработице. Цены на нефть также остаются в центре внимания после того, как на прошлой неделе впервые в истории американская нефть перешла в отрицательную зону. Вот что нужно знать в начале недели.
1. Заседание ФРС
Первое запланированное с января заседание ФРС по денежно-кредитной политике состоится во вторник и среду. Однако члены ФРС уже собирались на несколько внеплановых заседаний, снизив ставки рефинансирования почти до нуля, возобновив покупку облигаций и запустив беспрецедентный ряд программ по облегчению условий кредитования. В результате этих мер баланс ФРС вырос до рекордных $6,42 трлн.
Эта встреча, как ожидается, будет менее драматичной, чем экстренное заседание ФРС в марте, инвесторы ожидают получить более подробную информацию о специальных программах кредитования ФРС, о ее программе покупки активов, а также прогнозы по целевому диапазону ставки федеральных фондов.
2. Заседание ЕЦБ
В одном только 2020 году ЕЦБ намерен потратить чуть более 1 трлн евро на приобретение активов. Он уже смягчил свои правила покупки, а также активизировал меры поддержки банков.
Но давление на ЕЦБ, направленное на активизацию программы монетарного смягчения, скорее всего, только усилится, поскольку лидеры Европейского Союза пытаются договориться о фискальных мерах для того, чтобы Европа поскорее оправилась от пандемии. Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила лидеров ЕС на прошлой неделе, что в этом году экономика еврозоны может сократиться до 15%.
По оценкам аналитиков, 750 млрд евро, которые ЕЦБ планирует потратить на экстренную покупку облигаций, при нынешних ежедневных темпах рецессии будут исчерпаны уже к октябрю. Аналитики утверждают, что у ЕЦБ не останется другого выбора, кроме как пополнить свою программу еще на 500 млрд евро в ближайшее время — возможно, уже в четверг.
3. Данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице
Данные по ВВП за первый квартал станут одной из главных новостей, которую нельзя пропустить в американском экономическом календаре на этой неделе. Экономическая активность в марте остановилась после событий в январе и феврале, когда за пять недель экономика потеряла около 27 млн рабочих мест.
«По нашим ожиданиям, экономика сократится на 6% в годовом исчислении в 1-м квартале, а во 2-м квартале будет гораздо хуже. Мы ожидаем падения производства на 40% в годовом исчислении в период с марта по июнь, даже если другие американские штаты последуют примеру Джорджии, Теннесси, Флориды и Южной Каролины и начнут снова открывать предприятия в течение следующих двух-четырех недель», — заявили аналитики из ING.
Еще одна информация, которую ждет внимательное рассмотрение, это, конечно, первичные заявки на пособия по безработице.
«Мы надеемся, что после трех последовательных сокращений количества заявок на пособие по безработице на этой неделе произойдет гораздо более резкое падение, учитывая, что некоторые штаты начинают снова открывать двери своих предприятий», — сказали аналитики ING.
4. Данные по еврозоне
На этой неделе будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за первый квартал, а также данные по безработице и инфляции. Самый большой вопрос — это насколько сильно сократится ВВП после того, как по всему блоку был введен карантин, по крайней мере, за последние две недели марта.
Данные по безработице за март покажут, насколько увольнения способствовали росту безработицы, но данные по инфляции за апрель будет сложно проанализировать , поскольку большинство розничных сетей, за исключением продуктовых магазинов, были закрыты.
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