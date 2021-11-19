Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 22

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Странно почему у меня вчера не получилось… Вот с утра создал папку «00» и в неё поместил один файл metaeditor64.exe

Затем создал ярлык на рабочем столе. В свойствах поставил /portable и запустил…


МЕ при запуске создал 3 папки и в папке MQL5 пустые подпапки.


Теперь запустив МЕ версии 2390 кликом по ярлыку я могу открыть любой mq5 файл из любой папки и откомпилировав его получить, в той папке откуда он был открыт, файл ex5
 
Alexey Viktorov:

Странно почему у меня вчера не получилось… Вот с утра создал папку «00» и в неё поместил один файл metaeditor64.exe

Затем создал ярлык на рабочем столе. В свойствах поставил /portable и запустил…


МЕ при запуске создал 3 папки и в папке MQL5 пустые подпапки.


Теперь запустив МЕ версии 2390 кликом по ярлыку я могу открыть любой mq5 файл из любой папки и откомпилировав его получить, в той папке откуда он был открыт, файл ex5
Это здорово, но если у вас на втором мониторе открыт терминал, компиляция перезапустит ваш советник на нем? Ключевой вопрос.
 

И вот нашёл ссылку на архив Андрея. Последняя версия с подсветкой фона парных скобок 2474

Только вот думаю, всё-же лучше окончательную компиляцию проводить в последней версии МЕ

 
Реter Konow:
Это здорово, но если у вас на втором мониторе открыт терминал, компиляция перезапустит ваш советник на нем? Ключевой вопрос.

А при каких делах тут монитор? МЕ и МТ работают с дисков, а не с мониторов.

PS: и ещё важное, на мой взгляд, замечание: Если «старую» версию МЕ поставить в папку рабочего терминала, то при очередном запуске, МТ получит обновление и опять придётся менять её на «старую». А если сделать как я предлагаю, в отдельную папку, то эта версия без ручного вмешательства не обновится. Плюс ко всему, повторяюсь, окончательную версию всё-же лучше компилировать в последней версии МЕ

 
Alexey Viktorov:
А при каких делах тут монитор? МЕ и МТ работают с дисков, а не с мониторов.
Монитор здесь к слову. Я о связи между терминалом и МЕ. Компилируя исходник в МЕ, получим перезапуск советника в терминале?
 
Реter Konow:
Монитор здесь к слову. Я о связи между терминалом и МЕ. Компилируя исходник в МЕ, получим перезапуск советника в терминале?

Реter два монитора у вас. Вам и карты в руки.

Единственное, что точно, это в папке откуда открыт mq5 файл, после компиляции получаем новый ех5 файл.
 
Alexey Viktorov:

Реter два монитора у вас. Вам и карты в руки.

Вы не знаете? Жаль. Если терминал не будет реагировать на перекомпиляцию в старом МЕ, то вся схема лишена практического смысла, т.к. одно неудобство меняется на другое. Нужна полноценная связка МТ-МЕ, чтобы после компиляции исходника файла советника, он автоматом обновлялся и перезагружался (если стоит на графике) в терминале. 
 
Ладно, если меня никто не опередит, через пару часов проверю.
 

Хочу всех поздравить с решением!

Порядок действий:

  1. Скачиваем архив с нужными версиями по ссылке Alexey Viktorov https://drive.google.com/drive/folders/1YSUVehcElTpLxCLPMsdlDfFu4Y61yrcc (архив Andrey Khatimlianskii ) (я взял с версиями 2470 - 2485).
  2. Распаковываем и открываем папку с теми версиями, которые хотим запустить.
  3. Открываем для них папку в удобном месте.
  4. Копируем их туда.
  5. Запускаем файл metaeditor64.exe и затем terminal64.exe (либо нажимаем на иконку терминала в МЕ).
  6. Открывается терминал той же версии, что и метаэдитор.
  7. Работаем в редакторе как обычно. Все сохраненные и компилируемые советники появляются и обновляются в режиме live в терминале.
  8. Переодически всплывает окно предлагающее обновиться, его можно просто закрывать (обновляться не пробывал).

Большое спасибо всем участникам, помогавшим мне и друг другу найти выход из непростой ситуации. В частности, Alexey Viktorov  за ссылку и пояснения, и Andrey Khatimlianskii за набор сохраненных версий. Остальным тоже респект и благодарность.)))) 

Думаю, если не возникнет сюрпризов - проблема решена.)))


П.С. Со стороны мой восторг может показаться глупым, т.к. большинство уже знало как решить эту проблему, но я шел по одной дороге с MQ и в хаках не разбирался. Так что, просьба сильно не смеятся.)))

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov
  • www.mql5.com
Выставил продукт Советник написан по стратегии из видео. Советник можно поставить на два графика одной валютной пары назначив им разные Magic number и указав разные направления торговли параметром Direction of trade. Стратегия была незначительно изменена. В видео показано, что закрываются сделки без прибыли, так сказать в ноль. Этот советник...
 

Сюрприз все таки возник.

Скопировал содержание папки MQL5 из нового билда МЕ (2507) в старый 2474 (с нормальными скобками), после чего обнаружил, что тот сам обновился до последней версии. Интернет был открыт. Сейчас попробую удалить МТ5 с компа совсем, и устновить v2474. Посмотрим, что получится. 

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