Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно почему у меня вчера не получилось… Вот с утра создал папку «00» и в неё поместил один файл metaeditor64.exe
Затем создал ярлык на рабочем столе. В свойствах поставил /portable и запустил…
МЕ при запуске создал 3 папки и в папке MQL5 пустые подпапки.
Странно почему у меня вчера не получилось… Вот с утра создал папку «00» и в неё поместил один файл metaeditor64.exe
Затем создал ярлык на рабочем столе. В свойствах поставил /portable и запустил…
МЕ при запуске создал 3 папки и в папке MQL5 пустые подпапки.
И вот нашёл ссылку на архив Андрея. Последняя версия с подсветкой фона парных скобок 2474
Только вот думаю, всё-же лучше окончательную компиляцию проводить в последней версии МЕ
Это здорово, но если у вас на втором мониторе открыт терминал, компиляция перезапустит ваш советник на нем? Ключевой вопрос.
А при каких делах тут монитор? МЕ и МТ работают с дисков, а не с мониторов.
PS: и ещё важное, на мой взгляд, замечание: Если «старую» версию МЕ поставить в папку рабочего терминала, то при очередном запуске, МТ получит обновление и опять придётся менять её на «старую». А если сделать как я предлагаю, в отдельную папку, то эта версия без ручного вмешательства не обновится. Плюс ко всему, повторяюсь, окончательную версию всё-же лучше компилировать в последней версии МЕ
А при каких делах тут монитор? МЕ и МТ работают с дисков, а не с мониторов.
Монитор здесь к слову. Я о связи между терминалом и МЕ. Компилируя исходник в МЕ, получим перезапуск советника в терминале?
Реter два монитора у вас. Вам и карты в руки.Единственное, что точно, это в папке откуда открыт mq5 файл, после компиляции получаем новый ех5 файл.
Реter два монитора у вас. Вам и карты в руки.
Хочу всех поздравить с решением!
Порядок действий:
Большое спасибо всем участникам, помогавшим мне и друг другу найти выход из непростой ситуации. В частности, Alexey Viktorov за ссылку и пояснения, и Andrey Khatimlianskii за набор сохраненных версий. Остальным тоже респект и благодарность.))))
Думаю, если не возникнет сюрпризов - проблема решена.)))
П.С. Со стороны мой восторг может показаться глупым, т.к. большинство уже знало как решить эту проблему, но я шел по одной дороге с MQ и в хаках не разбирался. Так что, просьба сильно не смеятся.)))
Сюрприз все таки возник.
Скопировал содержание папки MQL5 из нового билда МЕ (2507) в старый 2474 (с нормальными скобками), после чего обнаружил, что тот сам обновился до последней версии. Интернет был открыт. Сейчас попробую удалить МТ5 с компа совсем, и устновить v2474. Посмотрим, что получится.