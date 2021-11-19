Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
просто тот кто это сделал сам не программирует в ME))
Просто настройте цвет скобок и всё будет видно. Например так:
Просто настройте цвет скобок и всё будет видно. Например так:
Нет. Сто раз по теме уже объяснили что цвет так не видно, как жирные скобки.
Любой человек уже решил мы что проще добавить чтоб отстали, чем спорить)
Просто настройте цвет скобок и всё будет видно. Например так:
Будет, но очень плохо.
---
За всё время присутствия на ресурсе, не видел ни единого сообщения, мол уберите подсветку скобок, а то не удобно.
При этом видел массу сообщений, чтобы вернули подсветку скобок, а не удобно.
Сам мучаюсь, отыскивая в коде закрывающую скобку, а если идёшь от обратного, то открывающую. Время тратится на отыскивание - не должно так быть.
При этом ранее была подсветка, проблем вернуть никаких и получить "Спасибо" от тысячи программистов.
Просто дико, что 27 страниц бодаемся с разработчиками по поводу какой то фигни!
Если кто то по ту сторону решил, что так красивше, то важна то функциональность и удобство. А в новой версии ни того ни другого.
Я уж не стал ничего писать про шрифт по умолчанию... Версия для слабовидящих!? Я сразу же поменял обратно.
Просто дико, что 27 страниц бодаемся с разработчиками по поводу какой то фигни!
Если кто то по ту сторону решил, что так красивше, то важна то функциональность и удобство. А в новой версии ни того ни другого.
Я уж не стал ничего писать про шрифт по умолчанию... Версия для слабовидящих!? Я сразу же поменял обратно.
Как вариант, поломали случайно, теперь не могут найти или тот человек уволился :))
Просто дико, что 27 страниц бодаемся с разработчиками по поводу какой то фигни!
Вы чуток ошиблись. Ни одного сообщения от разработчиков. Выходит что бодаетесь только с Карпутовым. Найдите хоть одно сообщение приветствующее это новшество от кого-то ещё…
Вы чуток ошиблись. Ни одного сообщения от разработчиков. Выходит что бодаетесь только с Карпутовым. Найдите хоть одно сообщение приветствующее это новшество от кого-то ещё…
Это неудобное новшество однако ввели разработчики.
Я говорил только о том, что разработчики ввели и молчат…