Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 27

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вот мелочь, но очень важная и нужная!
просто тот кто это сделал сам не программирует в ME))
 

Просто настройте цвет скобок и всё будет видно. Например так:


 
Vladimir Karputov:

Просто настройте цвет скобок и всё будет видно. Например так:


Нет. Сто раз по теме уже объяснили что цвет так не видно, как жирные скобки.

Любой человек уже решил мы что проще добавить чтоб отстали, чем спорить)

 
Vladimir Karputov:

Просто настройте цвет скобок и всё будет видно. Например так:

Будет, но очень плохо.

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За всё время присутствия на ресурсе, не видел ни единого сообщения, мол уберите подсветку скобок, а то не удобно.

При этом видел массу сообщений, чтобы вернули подсветку скобок, а не удобно.

Сам мучаюсь, отыскивая в коде закрывающую скобку, а если идёшь от обратного, то открывающую. Время тратится на отыскивание - не должно так быть.

При этом ранее была подсветка, проблем вернуть никаких и получить "Спасибо" от тысячи программистов. 

 

Просто дико, что 27 страниц бодаемся с разработчиками по поводу какой то фигни!

Если кто то по ту сторону решил, что так красивше, то важна то функциональность и удобство. А в новой версии ни того ни другого.

Я уж не стал ничего писать про шрифт по умолчанию... Версия для слабовидящих!? Я сразу же поменял обратно.

 
Andrey Kaunov:

Просто дико, что 27 страниц бодаемся с разработчиками по поводу какой то фигни!

Если кто то по ту сторону решил, что так красивше, то важна то функциональность и удобство. А в новой версии ни того ни другого.

Я уж не стал ничего писать про шрифт по умолчанию... Версия для слабовидящих!? Я сразу же поменял обратно.

Как вариант, поломали случайно, теперь не могут найти или тот человек уволился :))

 
Это название функции цветом удобно выделять, а скобку цветом не удобно выделять она одна. Это всё равно что, раскрашивать буквы. нужно вернуть выделение как раньше. буквам и скобкам менять цвет не нужно.
 
Andrey Kaunov:

Просто дико, что 27 страниц бодаемся с разработчиками по поводу какой то фигни!

Вы чуток ошиблись. Ни одного сообщения от разработчиков. Выходит что бодаетесь только с Карпутовым. Найдите хоть одно сообщение приветствующее это новшество от кого-то ещё…

 
Alexey Viktorov:

Вы чуток ошиблись. Ни одного сообщения от разработчиков. Выходит что бодаетесь только с Карпутовым. Найдите хоть одно сообщение приветствующее это новшество от кого-то ещё…

Это неудобное новшество однако ввели разработчики. Вчера случайно удалил скобку. Не смог найти где нет парной. Пришлось полностью отменить все внесённые изменения - так как писал всё одним махом, и не заметил на каком шаге снёс одну скобку. А искать отвечающую неверную очень трудно - их тупо не видно в коде. Если бы видел открывающую и неправильную закрывающую, то определил бы блок кода, в котором снёс скобку. Но увы и ах...
 
Artyom Trishkin:
Это неудобное новшество однако ввели разработчики.

Я говорил только о том, что разработчики ввели и молчат…

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