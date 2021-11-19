Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 2
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мне кажется выделенные скобки недостаточно жирные
надо ещё жирнее их выделять
мне кажется выделенные скобки недостаточно жирные
надо ещё жирнее их выделять
вот тут не прав..
скобки недостаточно фигуристые просто. Даже если добавить округлости то код станет надёжнее и софт быстрее.
вот тут не прав..
скобки недостаточно фигуристые просто. Даже если добавить округлости то код станет надёжнее и софт быстрее.
для стандартного Courier New к сожалению так
остальные моноширинные типа Lucida Console или Consolas ещё хуже
может есть ещё какие годные шрифты моноширинные
Ничего не менял, нигде не лазил - поставил новый терминал в новую папку и просто пользуюсь. То есть всё по- умолчанию стоит.
Значит вы не знаете, почему у вас жирным, а у других бледно-розовым?
Настройки в терминале найти не удалось, может с ОС связано.
Значит вы не знаете, почему у вас жирным, а у других бледно-розовым?
Настройки в терминале найти не удалось, может с ОС связано.
Не знаю. Проверил на Windows 10 2004 и на Windows 10 1909 - и там и там жирные скобки. Замечу: эта абсолютно новые установки терминала, никаких Porabble режимов.
Не знаю. Проверил на Windows 10 2004 и на Windows 10 1909 - и там и там жирные скобки. Замечу: эта абсолютно новые установки терминала, никаких Porabble режимов.
Никогда, ни единого раза я не жаловался на МЕ. Это первый раз в жизни. Отвечающую бледно-розовую скобку в условиях моего красного (русскоязычного) кода найти невозможно.
Вот пример одной из 1000 строчных функций, с которыми я постоянно работаю. Попробуйте перенести в МЕ и поискать отвечающие скобки. Раньше я легко справлялся.
Никогда, ни единого раза я не жаловался на МЕ. Это первый раз в жизни. Отвечающую бледно-розовую скобку в условиях моего красного (русскоязычного) кода найти невозможно.
Вот пример одной из 1000 строчных функций, с которыми я постоянно работаю. Попробуйте перенести в МЕ и поискать отвечающие скобки. Раньше я легко справлялся.
Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:
1280*8
Добавлено: и разрешение экрана не влияет - хоть 1920*1080, хоть 1280*800 (это два разных компьютера)
Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:
раньше было чётче)
и фоном и п/ж.
Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:
Не...)) Выделите скобку в строке 350 и попробуйте с ходу найти ее вторую скобку.