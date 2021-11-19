Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 2

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мне кажется выделенные скобки недостаточно жирные

надо ещё жирнее их выделять

 
transcendreamer:

мне кажется выделенные скобки недостаточно жирные

надо ещё жирнее их выделять

вот тут не прав..

скобки недостаточно фигуристые просто. Даже если добавить округлости то код станет надёжнее и софт быстрее.

 
Maxim Kuznetsov:

вот тут не прав..

скобки недостаточно фигуристые просто. Даже если добавить округлости то код станет надёжнее и софт быстрее.

для стандартного Courier New к сожалению так

остальные моноширинные типа Lucida Console или Consolas ещё хуже

может есть ещё какие годные шрифты моноширинные

 
Vladimir Karputov:

Ничего не менял, нигде не лазил - поставил новый терминал в новую папку и просто пользуюсь. То есть всё по- умолчанию стоит.

Значит вы не знаете, почему у вас жирным, а у других бледно-розовым?

Настройки в терминале найти не удалось, может с ОС связано.

 
Что со скобками? Кто нибудь нашел решение? Так невозможно работать, - не видно отвечающую скобку. У меня функции с десятком вложенных условий и сотнями строк, - искать вторую скобку нереально. 
 
Aleksey Mavrin:

Значит вы не знаете, почему у вас жирным, а у других бледно-розовым?

Настройки в терминале найти не удалось, может с ОС связано.

Не знаю. Проверил на Windows 10 2004 и на Windows 10 1909 - и там и там жирные скобки. Замечу: эта абсолютно новые установки терминала, никаких Porabble режимов.

 
Vladimir Karputov:

Не знаю. Проверил на Windows 10 2004 и на Windows 10 1909 - и там и там жирные скобки. Замечу: эта абсолютно новые установки терминала, никаких Porabble режимов.

Никогда, ни единого раза я не жаловался на МЕ. Это первый раз в жизни. Отвечающую бледно-розовую скобку в условиях моего красного (русскоязычного) кода найти невозможно. 

Вот пример одной из 1000 строчных функций, с которыми я постоянно работаю. Попробуйте перенести в МЕ и поискать отвечающие скобки. Раньше я легко справлялся.

Файлы:
123.mqh  111 kb
 
Реter Konow:

Никогда, ни единого раза я не жаловался на МЕ. Это первый раз в жизни. Отвечающую бледно-розовую скобку в условиях моего красного (русскоязычного) кода найти невозможно. 

Вот пример одной из 1000 строчных функций, с которыми я постоянно работаю. Попробуйте перенести в МЕ и поискать отвечающие скобки. Раньше я легко справлялся.

Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:

1280*8


Добавлено: и разрешение экрана не влияет - хоть 1920*1080, хоть 1280*800 (это два разных компьютера)

 
Vladimir Karputov:

Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:


раньше было чётче)
и фоном и п/ж.

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Vladimir Karputov:

Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:


Не...)) Выделите скобку в строке 350 и попробуйте с ходу найти ее вторую скобку.

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