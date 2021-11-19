Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 7

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жесть..6 страниц из-за скобок...
 
Alexander Fedosov:
жесть..6 страниц из-за скобок...

если будет нужно то и 10,

кнопки Copy Paste вам отключить и заговорите)

 
Aleksey Mavrin:
  • ДА, гораздо удобнее, невозможно ошибиться и просмотреть нужное место, даже человеку с плохим зрением.
    77% (48)
  • Нет, новый бледно-розовый гламурнее и моднее, и плевать на людей с плохим зрением, прогресс вперёд!
    23% (14)

А в чем проблема сделать в настройках выбор, кому как удобнее, тот так и сделает.

Я вообще делаю себе темную тему, которую сам настраиваю, и вот в ней старый вариант вообще не удобен, т.к. скобки не видно совсем. И это жутко раздражает, в отличие от других редакторов кода, где это можно настроить.

 
Aleksandr Matveev:

А в чем проблема сделать в настройках выбор ...


В приоритетах. Имеем счастье наблюдать решение задания с низким приоритетом - пока воткнули кудапопало, потом как-нибудь доделают

 

билд  2489... скорее всего дизайнер-девушка!

хотя готов уже поддержать другое мнение!

 
Artyom Trishkin:

А это как получилось? Не устаю удивляться...

Набрать текст, что на скрине.

 
fxsaber:

Набрать текст, что на скрине.

Набрал:


Когда курсор внутри скобок - они розовые без нормального видимого выделения

 
Artyom Trishkin:

Набрал:

Когда курсор внутри скобок - они розовые без нормального видимого выделения

Когда присматриваешься - розовые. Когда код набираешь в динамике, то очень сложно отличить красную тонкую фигурную скобку от розовой.

 

Так я так и понял, почему у меня (причём на двух очень разных ПК) скобки выделяются жирным:

 
fxsaber:

Когда присматриваешься - розовые. Когда код набираешь в динамике, то очень сложно отличить красную тонкую фигурную скобку от розовой.

Посмотрите в настройках редактора вкладку Цвета, для элементов Операторы и Не ASCII символы.

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