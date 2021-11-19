Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 7
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жесть..6 страниц из-за скобок...
если будет нужно то и 10,
кнопки Copy Paste вам отключить и заговорите)
А в чем проблема сделать в настройках выбор, кому как удобнее, тот так и сделает.
Я вообще делаю себе темную тему, которую сам настраиваю, и вот в ней старый вариант вообще не удобен, т.к. скобки не видно совсем. И это жутко раздражает, в отличие от других редакторов кода, где это можно настроить.
А в чем проблема сделать в настройках выбор ...
В приоритетах. Имеем счастье наблюдать решение задания с низким приоритетом - пока воткнули кудапопало, потом как-нибудь доделают
билд 2489... скорее всего дизайнер-девушка!
хотя готов уже поддержать другое мнение!
А это как получилось? Не устаю удивляться...
Набрать текст, что на скрине.
Набрать текст, что на скрине.
Набрал:
Когда курсор внутри скобок - они розовые без нормального видимого выделения
Набрал:
Когда курсор внутри скобок - они розовые без нормального видимого выделения
Когда присматриваешься - розовые. Когда код набираешь в динамике, то очень сложно отличить красную тонкую фигурную скобку от розовой.
Так я так и понял, почему у меня (причём на двух очень разных ПК) скобки выделяются жирным:
Когда присматриваешься - розовые. Когда код набираешь в динамике, то очень сложно отличить красную тонкую фигурную скобку от розовой.
Посмотрите в настройках редактора вкладку Цвета, для элементов Операторы и Не ASCII символы.