Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 23

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Реter Konow:

Сюрприз все таки возник.

Скопировал содержание папки из нового билда в старый (с нормальными скобками), после чего обнаружил, что тот сам обновился до последней версии. Интернет был открыт. Сейчас попробую удалить МТ5 с компа совсем, и устновить v2474. Посмотрим, что получится. 

.... Все же разбирали

Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 раз

 
Alexandr Andreev:

.... Все же разбирали

Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 разУ

у Питера свой феншуй - надо выглянуть из-за угла, вернуться, зайти с другой стороны) иначе не получится

 

А в тёмной теме всё наоборот, слишком яркая подсветка, когда скобки рядом друг с другом совсем не видно где в данный момент находиться курсор. Может кому данная тема понравиться, прикладываю файл.


Файлы:
metaeditor.zip  3 kb
 
Alexandr Andreev:

.... Все же разбирали

Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 раз

Дойду и до этого. Пока творится какая то чертовщина и мне любопытно. После удаления всех терминалов, запускаю экзешник версии 2474, а он все равно ставит билд 2507. Удаляю папку терминала из Roaming, а он все равно ставит билд 2507 с файла архива и при закрытом интернете. Похоже, они его переписали вместе с обновлением.
 
Реter Konow:
Дойду и до этого. Пока творится какая то чертовщина и мне любопытно. После удаления всех терминалов, запускаю экзешник версии 2474, а он все равно ставит билд 2507. Удаляю папку терминала из Roaming, а он все равно ставит билд 2507 с того файла, который с архива и при закрытом интернете. Похоже, они его переписали вместе с обновлением.

Конечно, поэтому его и надо заблокировать чтобы терминал его не смог перезаписать. Там при обновлении написано - обновить сейчас "перезапустить" или "позже" - что обозначает что при перезагрузке (выключении включении) запустится уже обновленная версия терминала

 
Alexandr Andreev:

Конечно, поэтому его и надо заблокировать чтобы терминал его не смог перезаписать. Там при обновлении написано - обновить сейчас "перезапустить" или "позже" - что обозначает что при перезагрузке (выключении включении) запустится уже обновленная версия терминала

Какая хитрость! А я тут голову ломаю как так!)))) А они старый экзешник переписали!))))
 
Alexandr Andreev:

.... Все же разбирали

Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 раз

Вы совершенно правы. Спасибо. Заблочил и все стало в порядке. Сам бы я еще пару часов мучался, пока бы понял в чем дело и что делать.

Только не понял, почему после подключения к серверу MQ, на графики сами сабой установились последние советники которые были в деинсталированной версии. Откуда они знают?  

 
Реter Konow:

Вы совершенно правы. Спасибо. Заблочил и все стало в порядке. Сам бы я еще пару часов мучался, пока бы понял в чем дело и что делать.

Только не понял, почему после подключения к серверу MQ на графики сами сабой установились последние советники которые были на деинсталированной версии. Откуда они знают?

запустили не /portabl версию, данные по ней хранятся в моих документах

 
Alexandr Andreev:

запустили не /portabl версию, данные по ней хранятся в моих документах

Ясно, спасибо.

 
печально что из за таких вещей (как скобки и прокрутка )приходится задумываться о использовании старых версий(
и плохо что из официальных лиц ни кто не комментирует эти новшества.

PS видимо разработчики сделали как им удобно ((.
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