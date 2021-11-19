Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 23
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Сюрприз все таки возник.
Скопировал содержание папки из нового билда в старый (с нормальными скобками), после чего обнаружил, что тот сам обновился до последней версии. Интернет был открыт. Сейчас попробую удалить МТ5 с компа совсем, и устновить v2474. Посмотрим, что получится.
.... Все же разбирали
Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 раз
.... Все же разбирали
Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 разУ
у Питера свой феншуй - надо выглянуть из-за угла, вернуться, зайти с другой стороны) иначе не получится
А в тёмной теме всё наоборот, слишком яркая подсветка, когда скобки рядом друг с другом совсем не видно где в данный момент находиться курсор. Может кому данная тема понравиться, прикладываю файл.
.... Все же разбирали
Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 раз
Дойду и до этого. Пока творится какая то чертовщина и мне любопытно. После удаления всех терминалов, запускаю экзешник версии 2474, а он все равно ставит билд 2507. Удаляю папку терминала из Roaming, а он все равно ставит билд 2507 с того файла, который с архива и при закрытом интернете. Похоже, они его переписали вместе с обновлением.
Конечно, поэтому его и надо заблокировать чтобы терминал его не смог перезаписать. Там при обновлении написано - обновить сейчас "перезапустить" или "позже" - что обозначает что при перезагрузке (выключении включении) запустится уже обновленная версия терминала
Конечно, поэтому его и надо заблокировать чтобы терминал его не смог перезаписать. Там при обновлении написано - обновить сейчас "перезапустить" или "позже" - что обозначает что при перезагрузке (выключении включении) запустится уже обновленная версия терминала
.... Все же разбирали
Надо заблочить сам терминал и редактор на изменения, через безопасность. я в деталях скинул на скрине и у меня там стоит версия 2019 года и не обновляется. Так что тут нечего проверять и негде появляться сюрпризам - т.к. все проверено. Надо просто сделать 1 раз
Вы совершенно правы. Спасибо. Заблочил и все стало в порядке. Сам бы я еще пару часов мучался, пока бы понял в чем дело и что делать.
Только не понял, почему после подключения к серверу MQ, на графики сами сабой установились последние советники которые были в деинсталированной версии. Откуда они знают?
Вы совершенно правы. Спасибо. Заблочил и все стало в порядке. Сам бы я еще пару часов мучался, пока бы понял в чем дело и что делать.
Только не понял, почему после подключения к серверу MQ на графики сами сабой установились последние советники которые были на деинсталированной версии. Откуда они знают?
запустили не /portabl версию, данные по ней хранятся в моих документах
запустили не /portabl версию, данные по ней хранятся в моих документах
Ясно, спасибо.
и плохо что из официальных лиц ни кто не комментирует эти новшества.
PS видимо разработчики сделали как им удобно ((.