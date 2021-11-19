Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 5

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И это наверно будет решение!
Хотя кто пишет кириллицей, будет не доволен ))

 
Roman:

И это будет решение!
Хотя кто пишет кириллицей, будет не доволен ))

Тех, кто пишет кириллицей - не жалко)))
 
Vladimir Simakov:
Тех, кто пишет кириллицей - не жалко)))
Прикольная форма мазохизма. Ты сам тут кириллицей строчишь))) Умеешь себя в зеркале узнавать? А то, с такими способностями к логике можно усомниться.)))
 
Vladimir Simakov:
Тех, кто пишет кириллицей - не жалко)))

Представь кто то пишет на китайском, или арабской вязью.
Фишка писать на своём языке прикольная, но в сфере программирования по моему инглиш стандарт.

 
Реter Konow:
Прикольная форма мазохизма. Ты сам тут кириллицей строчишь))) Умеешь себя в зеркале узнавать? А то, с такими способностями к логике можно усомниться.)))
Ты прикалываешься, или реално не въезжаешь о чем мы?
 
Vladimir Simakov:
Ты прикалываешься, или реално не въезжаешь о чем мы?
Конечно прикалываюсь.))) А как не прикалываться с самоуничижения, стантартный ты наш?.))
 
Roman:

Это может быть не запланированное поведение редактора с цветом, на версиях сервера которые отличаются от билда терминала. 

Roman:

Кстати вот что обнаружил.
На терминале от Метаквот, цвет скобок не применяется и скобки выделяются по жирнее.
Это поведение и проявляется у модератора Владимира.

На терминале от дилера, цвет скобок применяется, но не выделяется по жирнее.

 

Билды терминалов одинаковые 2485.
Билд сервера у дилера 2361.

У меня терминал от MQ. Версия последняя. Используемый мною шрифт и его размер меня полностью устраивают. Но красненькие гламурные невидимые скобочки - нет, не устраивают. Но будем привыкать, как и ко всему иному. И надеяться, что всё же заметят это жутчайшее неудобство и добавят или выбор фона, или хотя бы как было вернут. Для меня странно, что у Владимира на точно том же терминале синие скобки полужирным шрифтом - в настройках вообще нет скобок - всё это "Не ASCII символы" розовые, что не есть гут...

 

Красный и синий.

 
Artyom Trishkin:

У меня терминал от MQ. Версия последняя. Используемый мною шрифт и его размер меня полностью устраивают. Но красненькие гламурные невидимые скобочки - нет, не устраивают. Но будем привыкать, как и ко всему иному. И надеяться, что всё же заметят это жутчайшее неудобство и добавят или выбор фона, или хотя бы как было вернут. Для меня странно, что у Владимира на точно том же терминале синие скобки полужирным шрифтом - в настройках вообще нет скобок - всё это "Не ASCII символы" розовые, что не есть гут...

Вспомнился CodeBlocks там вообще всё красненькое ))
Но явно такое нам не нужно.


 
fxsaber:

Красный и синий.

А это как получилось? Не устаю удивляться...

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