Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Без выделения фона скобок, они неизбежно сливаются с текстом. Причем, это касается всех типов скобок {} , [] , (). И для латиницы и для кириллицы.
Что сделали разработчики? - они просто убрали фон скобок. Все. Больше ничего они не сделали. Но зачем они убрали фон скобок? Разве они не видят, что скобки сливаются с текстом? Не могут не видеть. Тогда зачем?
А что, предлагаете Карпутовский подход? - самоуспокоение и молитвенное повторение фразы "начальству виднее"?))
Серьезно, что предлагаете?
Честно - не знаю что предложить. Сам мучаюсь - глаза реально устают в поиске скобок. И шрифт мне привычен Consolas 8-го размера. Благо не часто важно найти парную скобку. Приходится поблочно писать, а потом блоки соединять воедино в строку - так точно не потеряю скобки. Да и многолетняя привычка ставить сразу двойные скобки, а потом уже внутри них писать что нужно.
Да, ещё привычка сворачивать повторяющиеся участки кода в функцию/метод - компактнее главный код и быстрее компиляция всего проекта.
Я меняю цвет текста кириллицы и скобки становятся такого же цвета. Прикольно, верно?))))
Честно - не знаю что предложить. Сам мучаюсь - глаза реально устают в поиске скобок. И шрифт мне привычен Consolas 8-го размера. Благо не часто важно найти парную скобку. Приходится поблочно писать, а потом блоки соединять воедино в строку - так точно не потеряю скобки. Да и многолетняя привычка ставить сразу двойные скобки, а потом уже внутри них писать что нужно.
Да, ещё привычка сворачивать повторяющиеся участки кода в функцию/метод - компактнее главный код и быстрее компиляция всего проекта.
Поймите, я последний человек, который смириться и будет к этому призывать других. Просто ищу выход. А вас отлично понимаю и у самого те же проблемы.
... Благо не часто важно найти парную скобку. Приходится поблочно писать, а потом блоки соединять воедино в строку - так точно не потеряю скобки. Да и многолетняя привычка ставить сразу двойные скобки, а потом уже внутри них писать что нужно.
Да, ещё привычка сворачивать повторяющиеся участки кода в функцию/метод - компактнее главный код и быстрее компиляция всего проекта.
А меня спасает то, что я свой код почти наизусть знаю и потому найти скобку вообще не проблема. Я знаю расположение всех своих скобок во всех функциях, но меня бесит сама дурацкая ситуация. Просто раздражает, но работа от этого нивжизнь не остановится.
Ну в целом - без проверки рекомендую не обновляться)))) т.к. чем сложнее код тем яростнее заметны баги которые могут появиться при обнове.... А кому оно надо - у вас индикатор копилировался и хоп перестал.... - пока заплатку не скинули. Такое бывает. Редко - но бывает.
За сим - просто блочим обнову через безопасность. Когда считаем что релиз стабильный - то переходим на него. (держим старую версию у себя на всякий)
Обратная сторона медали - в том что могут внести обязательные фичи или еще чего - чего не было в прошлой версии, и если запустить (долго оставаться на старой версии), то потом много чего исправлять по коду надо будет
Нет, ошибся. Они не просто убрали фон, но и сделали так, что цвет скобок привязан к цвету кириллицы. Да, именно так.
Я меняю цвет текста кириллицы и скобки становятся такого же цвета. Прикольно, верно?))))
Вот доказательство:
//---------------------------------------------------------------------------
Цвет скобок стал привязан к цвету не ASCII символов.
Если это не было задумано изначально, то это баг.
Цвет скобок стал привязан к цвету не ASCII символов.
Об этом писали на 5-ой странице в самом началеА так терминал пока читает старые версии (обычно очень долго читают старые версии), можно ставиться старый МЕ и не париться с этой скобкой (почему то меня она не напрягает - похоже я стал мало заниматься кодингом)
Вы так и не нашли старые релизы?