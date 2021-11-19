Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 8

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Vladimir Karputov:

Так я так и понял, почему у меня (причём на двух очень разных ПК) скобки выделяются жирным:


Такие дела

 
Alexandr Andreev:


Такие дела

Слов нет, одни эмоции )))

На разных терминалах этот чек бокс у меня стоял по разному.
Соответственно разное было поведение ))
Я и не мог понять, почему на одном билде, но на разных терминалах разное поведение.
 
Alexandr Andreev:


Такие дела

Да нихрена это не помогает! какой монитор и шрифт надо чтобы этот "жирный" увидеть... Этот чек-бокс в первую очередь потыкал. Я ДАЖЕ НЕ УВИДЕЛ ЧТО ОНИ МЕНЯЮТСЯ НА ЖИРНЫЙ, пока Александр не написал)))

У Карпутова лупа встроена видимо куда-то)

 

Попробуйте сходу найти "жирные" парные скобки


 
Реter Konow:

Найдите сходу две "жирные" парные скобки


Подсветка парных скобок, относится к фигурным скобкам { }
За цвет обычных скобок ( ), отвечает настройка элемента Операторы.
Измените цвет Не ASCII символов на другой, и будут видны обычные скобки.

 

А я ведь давал все свои настройки:

но каждый идёт своею дорогой и никто не читает ...

 
Реter Konow:

Попробуйте сходу найти "жирные" парные скобки


))) Зачем искать жирные если на скрине показано что кнопка активна??????,

Сорян, но том у меня написано всего 4 слова, и даже запятая стоит, зачем их коверкать наоборот??!

ЗЫ: Понятно что основную задачу подсветки это не решает

 
Alexandr Andreev:

))) Зачем искать жирные если на скрине показано что кнопка активна??????,

Сорян, но том у меня написано всего 4 слова, и даже запятая стоит, зачем их коверкать наоборот??!

ЗЫ: Понятно что основную задачу подсветки это не решает

Вот теперь видно. Реально "жирные" скобки.) Ну, и где они?


 
Vladimir Karputov:

А я ведь давал все свои настройки:


но каждый идёт своею дорогой и никто не читает ...

Вы издеваетесь или всё-таки ***? )

И что с того что вы дали гифку с вашими настройками?? Кому то это помогло?

Даже если повторить все ваши настройки, всё не то, не видно ***!

У вас монитор какого разрешения и DPI? Вы про это не подумали?

 
Реter Konow:

Вот теперь видно. Реально "жирные" скобки.) Ну, и где они?


Такие дела - что с этим делать теперь

PS: первая и последняя

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