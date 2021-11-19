Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 8
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Так я так и понял, почему у меня (причём на двух очень разных ПК) скобки выделяются жирным:
Такие дела
Такие дела
Слов нет, одни эмоции )))На разных терминалах этот чек бокс у меня стоял по разному.
Соответственно разное было поведение ))
Я и не мог понять, почему на одном билде, но на разных терминалах разное поведение.
Такие дела
Да нихрена это не помогает! какой монитор и шрифт надо чтобы этот "жирный" увидеть... Этот чек-бокс в первую очередь потыкал. Я ДАЖЕ НЕ УВИДЕЛ ЧТО ОНИ МЕНЯЮТСЯ НА ЖИРНЫЙ, пока Александр не написал)))
У Карпутова лупа встроена видимо куда-то)
Попробуйте сходу найти "жирные" парные скобки
Найдите сходу две "жирные" парные скобки
Подсветка парных скобок, относится к фигурным скобкам { }
За цвет обычных скобок ( ), отвечает настройка элемента Операторы.
Измените цвет Не ASCII символов на другой, и будут видны обычные скобки.
А я ведь давал все свои настройки:
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Вернуть старую подсветку текущих скобок?
Vladimir Karputov, 2020.06.12 19:21
Сейчас выложу скриншоты всех настроек по шрифтам и колорам ...
но каждый идёт своею дорогой и никто не читает ...
Попробуйте сходу найти "жирные" парные скобки
))) Зачем искать жирные если на скрине показано что кнопка активна??????,
Сорян, но том у меня написано всего 4 слова, и даже запятая стоит, зачем их коверкать наоборот??!
ЗЫ: Понятно что основную задачу подсветки это не решает
))) Зачем искать жирные если на скрине показано что кнопка активна??????,
Сорян, но том у меня написано всего 4 слова, и даже запятая стоит, зачем их коверкать наоборот??!
ЗЫ: Понятно что основную задачу подсветки это не решает
Вот теперь видно. Реально "жирные" скобки.) Ну, и где они?
А я ведь давал все свои настройки:
но каждый идёт своею дорогой и никто не читает ...
Вы издеваетесь или всё-таки ***? )
И что с того что вы дали гифку с вашими настройками?? Кому то это помогло?
Даже если повторить все ваши настройки, всё не то, не видно ***!
У вас монитор какого разрешения и DPI? Вы про это не подумали?
Вот теперь видно. Реально "жирные" скобки.) Ну, и где они?
Такие дела - что с этим делать теперь
PS: первая и последняя