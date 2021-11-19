Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 11
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Не "жирный", а "полужирный" -- насыщенности "bold" соответствует термин "полужирный".
Здесь у МК неточный перевод:
По терминологии типографики правильно: "Полужирный шрифт"
https://www.mql5.com/ru/forum/343547/page5#comment_16865097
угу, рвет и мечет прям, но в целом все гламурненько, можно потерпеть и привыкнуть
ладно, пустое все это, сомневаюсь, что что то изменится в ближайшее время, поэтому чтобы не трепать нервы и не питать иллюзии, разумнее следовать совету модератора Артема
"Но будем привыкать, как и ко всему иному"
а я надеюсь исправят..
ещё некоторое время назад ME мне нравился больше всех среди компиляторов.
я никогда ничего не менял в настройках ME, только скобки выравнивал(после создания шаблоном) по своему И всё..
Пролистал. Тришкин возмущён вместе со всеми. Остался один во множественном числе.
Не "жирный", а "полужирный" -- насыщенности "bold" соответствует термин "полужирный".
Здесь у МК неточный перевод:
По терминологии типографики правильно: "Полужирный шрифт"
меня тоже МЕ много лет устраивал, не припомню, чтобы было желание что-нибудь изменить или заменить МЕ другим редактором
МЕ простой, но функциональности мне всегда хватало на написание MQL-программ
будем надеяться - это хоть не запрещено )))
Да. Не страдаю синдромом "нытика".
нет такого синдрома, не сочиняйте, но есть амбивалентность, ну или парадокс тоже имеет место в Вашем отношении к новому функционалу МЕ
Bold можно еще перевести как лысый или наглый.
в типографике насыщенность "жирный" -- это англо-термин "black"
p.s. если бы "Карпутовские скобки" выделялись действительно "жирным", то они были бы видны -- но они выделяются "полужирным" -- потому они никому и не видны
а можно ещё скобки мигающими сделать или переливающимися градиентами
по моему не масштабно, опять не все заметят преимущество, но разве только дотошные нытики обратят внимание
думаю нужно что то такое, чтоб сразу в глаза бросилось... ну примерно как загрузка игрушек на ПК 80-х ZX Spectrum - идет загрузка а по краям экрана цветные полоски рябят, масштабно, грандиозно