Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 11

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Не "жирный", а "полужирный" -- насыщенности "bold" соответствует термин "полужирный".

Здесь у МК неточный перевод:

По терминологии типографики правильно: "Полужирный шрифт"

 
Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/forum/343547/page5#comment_16865097

угу, рвет и мечет прям, но в целом все гламурненько, можно потерпеть и привыкнуть

ладно, пустое все это, сомневаюсь, что что то изменится в ближайшее время, поэтому чтобы не трепать нервы и не питать иллюзии, разумнее следовать совету модератора Артема

"Но будем привыкать, как и ко всему иному"

Да. Не страдаю синдромом "нытика". Если мне не нравится, не буду с сарказмом желчью плевать. К сожалению, на форуме преобладает иное.
 
Pavel Verveyko:

а я надеюсь исправят.. 
ещё некоторое время назад ME мне нравился больше всех среди компиляторов. 

я никогда ничего не менял в настройках ME, только скобки выравнивал(после создания шаблоном) по своему И всё..

Тоже надеюсь на скорое исправление недоразумения.
 
Alexey Viktorov:

Пролистал. Тришкин возмущён вместе со всеми. Остался один во множественном числе.

Алексей, не обращай внимания. Контингент видит то, что хочет видеть.
 
Andrey F. Zelinsky:

Не "жирный", а "полужирный" -- насыщенности "bold" соответствует термин "полужирный".

Здесь у МК неточный перевод:

По терминологии типографики правильно: "Полужирный шрифт"

Bold можно еще перевести как лысый или наглый.
 
Igor Makanu:

меня тоже МЕ много лет устраивал, не припомню, чтобы было желание что-нибудь изменить или заменить МЕ другим редактором

МЕ простой, но функциональности мне всегда хватало на написание MQL-программ

будем надеяться - это хоть не запрещено )))

Вам - запрещено. Всегда и всё :D
 
Artyom Trishkin:
Да. Не страдаю синдромом "нытика".

нет такого синдрома, не сочиняйте, но есть амбивалентность, ну или парадокс тоже имеет место в Вашем отношении к новому функционалу МЕ

 
а можно ещё скобки мигающими сделать или переливающимися градиентами
 
Реter Konow:
Bold можно еще перевести как лысый или наглый.

в типографике насыщенность "жирный" -- это англо-термин "black"

p.s. если бы "Карпутовские скобки" выделялись действительно "жирным", то они были бы видны -- но они выделяются "полужирным" -- потому они никому и не видны

 
transcendreamer:
а можно ещё скобки мигающими сделать или переливающимися градиентами

по моему не масштабно, опять не все заметят преимущество, но разве только дотошные нытики обратят внимание

думаю нужно что то такое,  чтоб сразу в глаза бросилось... ну примерно как загрузка игрушек на ПК 80-х ZX Spectrum - идет загрузка а по краям экрана цветные полоски рябят, масштабно, грандиозно


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