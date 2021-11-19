Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 6

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Артем спасибо, поставьте отметку прочитать руководителю
 
Igor Makanu:

ЗЫ: было предположение о женском участии, "дизайнер - девушка", почему бы и нет, девчонки серьезнее

Но возможен и другой вариант - дизайнер-гей )
 
Alexey Navoykov:
Но возможен и другой вариант - дизайнер-гей )

Тогда точно будет всё розовенькое.
Явно в компании таким не место, по этическому происхождению руководителей.

 
Alexey Navoykov:

В мед институте на лекции, препод: - господа студенты, как называется человек, который хочет а не может7

Студенты: - импотент!!

Препод; - а как называется человек, который может, но не хочет?

Все молчат. Через некоторое время женский голос из аудитории - Да сволочь он, сволочь!!

будем толерантны, напишем просто сволочь он - сволочь!

 

Сейчас выложу скриншоты всех настроек по шрифтам и колорам ...

Настройки цветов и шрифта

 
Vladimir Karputov:

Сейчас выложу скриншоты всех настроек по шрифтам и колорам ...


Зайдите в ini-файл, поставьте в строке "Exclusive mode" вместо 1-ки   Ноль, и повторите. 

Шутка, знаю что не смешная, но соответствует ситуации)

 
я наверно буду голосовать против поправок, скобки надо оставить со старым выделением, всё остальное можно вводить
 
Aleksey Mavrin:

Зайдите в ini-файл, поставьте в строке "Exclusive mode" вместо 1-ки   Ноль, и повторите. 

Шутка, знаю что не смешная, но соответствует ситуации)

Я нашёл там только параметр "Karputov mode = 0". Попробовал включить, но пишет, что недостаточно прав доступа
 
Кстати, вот этот розовый цвет, для неASCII символов. Он ведь должен применяться для всех таких символов, независимо от того активные это скобки или все остальные, так ведь? Значит больше похоже на баг, бажок, чем на специальный подарок.
 

правильные пацанские шрифты для кодинга

https://habr.com/ru/post/358992/

https://1timer.ru/podruchnyj-material/shrifty-dlya-programmistov/

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