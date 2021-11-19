Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 6
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ЗЫ: было предположение о женском участии, "дизайнер - девушка", почему бы и нет, девчонки серьезнее
Но возможен и другой вариант - дизайнер-гей )
Тогда точно будет всё розовенькое.
Явно в компании таким не место, по этическому происхождению руководителей.
В мед институте на лекции, препод: - господа студенты, как называется человек, который хочет а не может7
Студенты: - импотент!!
Препод; - а как называется человек, который может, но не хочет?
Все молчат. Через некоторое время женский голос из аудитории - Да сволочь он, сволочь!!
будем толерантны, напишем просто сволочь он - сволочь!
Сейчас выложу скриншоты всех настроек по шрифтам и колорам ...
Сейчас выложу скриншоты всех настроек по шрифтам и колорам ...
Зайдите в ini-файл, поставьте в строке "Exclusive mode" вместо 1-ки Ноль, и повторите.
Шутка, знаю что не смешная, но соответствует ситуации)
Зайдите в ini-файл, поставьте в строке "Exclusive mode" вместо 1-ки Ноль, и повторите.
Шутка, знаю что не смешная, но соответствует ситуации)
правильные пацанские шрифты для кодинга
https://habr.com/ru/post/358992/
https://1timer.ru/podruchnyj-material/shrifty-dlya-programmistov/