Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 15

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Roman:

Да

А операторы - это операторы:


 
Artyom Trishkin:

Ааа, само выделение скобок. Сорян затупил.
Тогда да, цвет для выделения обычных скобок задаётся в Не ASCII символах. 

 

В общем так, если нормальные скобки не вернут, я в свое окно настроек МЕ сам добавлю все нужные настройки!  


 
такой вопрос - а ctrl+прокрутка колеса мыши, ни кому не мешает? Мне до сих пор мешает( 
бывает меняешь имя перемнной зажмёшь ctrl один клик мышью и переменная заменена сразу.. но если случайно задел колесо мыши при этому буквы сразу слонового размера((

зачем так издеваться) любые супер-пупер идеи должны иметь вкл/выкл
 
Pavel Verveyko:
такой вопрос - а ctrl+прокрутка колеса мыши, ни кому не мешает?

Мешает. Тоже привык с Ctrl работать в редакторе. Но пока так, как есть...

 
Artyom Trishkin:

Мешает. Тоже привык с Ctrl работать в редакторе. Но пока так, как есть...

https://www.mql5.com/ru/forum/344214 создал опрос, может это как то поможет.

возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши
возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши
  • 2020.06.16
  • www.mql5.com
Отключение нужно - редактирую код с зажатым ctrl, иногда это приводит к непредвиденному изменению масштаба, теперь часто изменяю масштаб что бы раз...
 
Alexandr Andreev:

так себе затея...


Если чисто для себе, то еще возможно, не обновляя МТ не обновлять и Редактор - еще будет работать. Но тогда стоит поставить крест на слишком много чём))) (ништяки в редакторе, версия терминала, облако)

оказывается терминал обновляет МЕ - будет скачивать только МЕ

2020.06.16 07:20:52.307 LiveUpdate 'mt5clwide64' downloaded (22547 kb)

т.е. если подменить на старый МЕ, поработать с нормальными {} , и даже забыть вернуть все на место, техника справится и сама все сделает

не скажу, что безумно рад этому, но в целом пока терпимо


неожиданно, но в в нашем полку прибыло  https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2781#comment_16907229

однозначно - спасибо за поддержку!

 
Pavel Verveyko:

зачем так издеваться) любые супер-пупер идеи должны иметь вкл/выкл

Варианты ответов не мешало-бы продумать прежде чем создавать опрос.

Я тоже использую ctrl для выделения переменной, копирования, вставки, перемещения курсора в конец\начало всего кода. Но вот мне как-то даже и в голову не приходило зажать ctrl стаканом и так работать. А если вы зажимаете пальцем, то научитесь отпускать иногда клавишу.

 
Alexey Viktorov:

Варианты ответов не мешало-бы продумать прежде чем создавать опрос.

Я тоже использую ctrl для выделения переменной, копирования, вставки, перемещения курсора в конец\начало всего кода. Но вот мне как-то даже и в голову не приходило зажать ctrl стаканом и так работать. А если вы зажимаете пальцем, то научитесь отпускать иногда клавишу.

Иногда это сильно лишние телодвижения - когда в тексте есть подряд или через несколько идущие сверху-вниз строки, в которых что-либо делаешь с зажатым Ctrl, то для перемещения по строкам удобнее использовать колесо, а не движение рукой чтобы мышь сдвинуть на новую строку. И вот тут-то приходится заниматься ещё и синхронизацией действий двух рук - колесо правой, Ctrl левой. И начинается левой-правой-левой-правой, тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер...

 
Igor Makanu:

неожиданно, но в в нашем полку прибыло  https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2781#comment_16907229

однозначно - спасибо за поддержку!

Как поздно глаза открываются-то...

И не убывало ж никогда; с четвёртой страницы обсуждения. Только вы и видели зачем-то другую сторону... а-а-а, наверное потому, что я не бился в судорогах?

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