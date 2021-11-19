Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да
А операторы - это операторы:
Ааа, само выделение скобок. Сорян затупил.
Тогда да, цвет для выделения обычных скобок задаётся в Не ASCII символах.
В общем так, если нормальные скобки не вернут, я в свое окно настроек МЕ сам добавлю все нужные настройки!
бывает меняешь имя перемнной зажмёшь ctrl один клик мышью и переменная заменена сразу.. но если случайно задел колесо мыши при этому буквы сразу слонового размера((
зачем так издеваться) любые супер-пупер идеи должны иметь вкл/выкл
такой вопрос - а ctrl+прокрутка колеса мыши, ни кому не мешает?
Мешает. Тоже привык с Ctrl работать в редакторе. Но пока так, как есть...
Мешает. Тоже привык с Ctrl работать в редакторе. Но пока так, как есть...
https://www.mql5.com/ru/forum/344214 создал опрос, может это как то поможет.
так себе затея...
Если чисто для себе, то еще возможно, не обновляя МТ не обновлять и Редактор - еще будет работать. Но тогда стоит поставить крест на слишком много чём))) (ништяки в редакторе, версия терминала, облако)
оказывается терминал обновляет МЕ - будет скачивать только МЕ
2020.06.16 07:20:52.307 LiveUpdate 'mt5clwide64' downloaded (22547 kb)
т.е. если подменить на старый МЕ, поработать с нормальными {} , и даже забыть вернуть все на место, техника справится и сама все сделает
не скажу, что безумно рад этому, но в целом пока терпимо
неожиданно, но в в нашем полку прибыло https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2781#comment_16907229
однозначно - спасибо за поддержку!
зачем так издеваться) любые супер-пупер идеи должны иметь вкл/выкл
Варианты ответов не мешало-бы продумать прежде чем создавать опрос.
Я тоже использую ctrl для выделения переменной, копирования, вставки, перемещения курсора в конец\начало всего кода. Но вот мне как-то даже и в голову не приходило зажать ctrl стаканом и так работать. А если вы зажимаете пальцем, то научитесь отпускать иногда клавишу.
Варианты ответов не мешало-бы продумать прежде чем создавать опрос.
Я тоже использую ctrl для выделения переменной, копирования, вставки, перемещения курсора в конец\начало всего кода. Но вот мне как-то даже и в голову не приходило зажать ctrl стаканом и так работать. А если вы зажимаете пальцем, то научитесь отпускать иногда клавишу.
Иногда это сильно лишние телодвижения - когда в тексте есть подряд или через несколько идущие сверху-вниз строки, в которых что-либо делаешь с зажатым Ctrl, то для перемещения по строкам удобнее использовать колесо, а не движение рукой чтобы мышь сдвинуть на новую строку. И вот тут-то приходится заниматься ещё и синхронизацией действий двух рук - колесо правой, Ctrl левой. И начинается левой-правой-левой-правой, тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер...
неожиданно, но в в нашем полку прибыло https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2781#comment_16907229
однозначно - спасибо за поддержку!
Как поздно глаза открываются-то...
И не убывало ж никогда; с четвёртой страницы обсуждения. Только вы и видели зачем-то другую сторону... а-а-а, наверное потому, что я не бился в судорогах?