Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 3

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Реter Konow:

Не...)) Выделите скобку в строке 350 и попробуйте с ходу найти ее вторую скобку.

340 и 361. К чему эти вопросы? Вообще нет никаких проблем. Хотя на примере Вашего кода, да проблема есть - проблема в писателе кода.

 
Vladimir Karputov:

Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:


Не у всех она становится жирной. У меня тоже не жирная, только выделяется цветом.
Если и возвращать DOS-овское выделение, то оставить настройку цвета!
Настройку не цвета скобки, а цвет самого DOS-овского курсора. 

 
Vladimir Karputov:

340 и 361. К чему эти вопросы? Вообще нет никаких проблем. Хотя на примере Вашего кода, да проблема есть - проблема в писателе кода.

Где отвечающая скобка от строки 350?

 
Реter Konow:

Где отвечающая скобка от строки 350?

Петр, хватит курить грибы:


 
Vladimir Karputov:

Перт, хватит курить грибы:


А вы стилизатор отмените, и попытайтесь.

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Roman:

Не у всех она становится жирной. У меня тоже не жирная, только выделяется цветом.

да не жирная у него она, просто он по другому не может писать 

Win10-64 + все обновления

нашел старый билд у себя, вот было в предыдущих билдах:

вот в последнем билде стало:


красный цвет сам добавил - хоть что то вижу, с горя вообще в VS2019 код вставляю, в МЕ очень не удобно стало (((

 
Vladimir Karputov:

Петр, хватит курить грибы:


Кстати цвет скобок у вас не соответствует цвету не ASCII символам.
Странно.

 
Igor Makanu:

да не жирная у него она, просто он по другому не может писать 

Win10-64 + все обновления

нашел старый билд у себя, вот было в предыдущих билдах:

вот в последнем билде стало:


красный цвет сам добавил - хоть что то вижу, с горя вообще в VS2019 код вставляю, в МЕ очень не удобно стало (((

Я тоже цвет другой поставил, на тёмном фоне терпимо.


 
Vladimir Karputov:

Петр, хватит курить грибы:


Со стилизатором  - строка 392 (найдете, если сейчас грибы не курите)) ).

 

Кстати, баг стилизатора:

А должно быть так:


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