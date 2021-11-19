Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 3
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Не...)) Выделите скобку в строке 350 и попробуйте с ходу найти ее вторую скобку.
340 и 361. К чему эти вопросы? Вообще нет никаких проблем. Хотя на примере Вашего кода, да проблема есть - проблема в писателе кода.
Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:
Не у всех она становится жирной. У меня тоже не жирная, только выделяется цветом.
Если и возвращать DOS-овское выделение, то оставить настройку цвета!
Настройку не цвета скобки, а цвет самого DOS-овского курсора.
340 и 361. К чему эти вопросы? Вообще нет никаких проблем. Хотя на примере Вашего кода, да проблема есть - проблема в писателе кода.
Где отвечающая скобка от строки 350?
Где отвечающая скобка от строки 350?
Петр, хватит курить грибы:
Перт, хватит курить грибы:
А вы стилизатор отмените, и попытайтесь.
Не у всех она становится жирной. У меня тоже не жирная, только выделяется цветом.
да не жирная у него она, просто он по другому не может писать
Win10-64 + все обновления
нашел старый билд у себя, вот было в предыдущих билдах:
вот в последнем билде стало:
красный цвет сам добавил - хоть что то вижу, с горя вообще в VS2019 код вставляю, в МЕ очень не удобно стало (((
Петр, хватит курить грибы:
Кстати цвет скобок у вас не соответствует цвету не ASCII символам.
Странно.
да не жирная у него она, просто он по другому не может писать
Win10-64 + все обновления
нашел старый билд у себя, вот было в предыдущих билдах:
вот в последнем билде стало:
красный цвет сам добавил - хоть что то вижу, с горя вообще в VS2019 код вставляю, в МЕ очень не удобно стало (((
Я тоже цвет другой поставил, на тёмном фоне терпимо.
Петр, хватит курить грибы:
Со стилизатором - строка 392 (найдете, если сейчас грибы не курите)) ).
Кстати, баг стилизатора:
А должно быть так: