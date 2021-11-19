Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 13
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Тогда нужны 3D-очки
кажется это она сделала нам такие {}
Тогда нужны 3D-очки
Дело в том, что такие скобки делал программист в очках.
Друг к другу, а не к глазам.
-- ты парную скобку суслика видишь?
-- нет.
-- а она есть.
-- ты скобки суслика видишь?
-- нет.
-- а они есть.
ну это уже вы про питон
Новая подсветка лучше.
А еще он(а) был(а) мизантроп одержимый(ая) жаждой мести всем программистам MQL.))
тогда наверное так:
Тут наверно и цвета для скобки найти можно
решил проблему с {}
скопировал из старого билда МЕ - компилирует и онлайн работает без проблем
новую версию МЕ заменю когда тестер нужен будет, обещали производительность или что еще, там видно будет
решил проблему с {}
скопировал из старого билда МЕ - компилирует и онлайн работает без проблем
новую версию МЕ заменю когда тестер нужен будет, обещали производительность или что еще, там видно будет
так себе затея...
Если чисто для себе, то еще возможно, не обновляя МТ не обновлять и Редактор - еще будет работать. Но тогда стоит поставить крест на слишком много чём))) (ништяки в редакторе, версия терминала, облако)