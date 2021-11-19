Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 14
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Если чисто для себе, то еще возможно, не обновляя МТ не обновлять и Редактор - еще будет работать. Но тогда стоит поставить крест на слишком много чём)))
а в этом и проблема, что МТ не сильно спрашивает хочешь ты его обновить сейчас или нет - нельзя отключить автоматическое обновление, ну разве что интернет обрубить
затея норм, родной МЕ на раб.столе - не потеряется
да и проблема у меня только на ноуте плохо видно скобки, на ПК без проблем работать можно - моник большой
а в этом и проблема, что МТ не сильно спрашивает хочешь ты его обновить сейчас или нет - нельзя отключить автоматическое обновление, ну разве что интернет обрубить
затея норм, родной МЕ на раб.столе - не потеряется
да и проблема у меня только на ноуте плохо видно скобки, на ПК без проблем работать можно - моник большой
Можно просто заблочить изменение файлов. Правой кнокпкой на файл в настройках безопасности
Можно просто заблочить изменение файлов. Правой кнокпкой на файл в настройках безопасности
знаю, но не люблю в винде что то менять, давно это дело забросил, проще софт который устраивает найти, я на прошлой неделе в VS2019 код MQL копировал, чтобы редактор нормальный был ))))
пока так перебьюсь, а там видно будет, а вдруг..
Можно просто заблочить изменение файлов. Правой кнокпкой на файл в настройках безопасности
Стреляете себе в обе ноги на скаку. Любые затеи с попытками МЕШАТЬ терминалу к добру не приводят.
по моему не масштабно, опять не все заметят преимущество, но разве только дотошные нытики обратят внимание
думаю нужно что то такое, чтоб сразу в глаза бросилось... ну примерно как загрузка игрушек на ПК 80-х ZX Spectrum - идет загрузка а по краям экрана цветные полоски рябят, масштабно, грандиозно
ага и загрузку котировок со звуком как раньше с кассеты программки грузились
https://www.youtube.com/watch?v=SdwK1vBnZ7A
Жаль :( тут ни у кого нет идеи хака.
Правда чтоль поверил?
Подсветка парных скобок, относится к фигурным скобкам { }
За цвет обычных скобок ( ), отвечает настройка элемента Операторы.
Измените цвет Не ASCII символов на другой, и будут видны обычные скобки.
Нет. Все они относятся к не ASCII-символам в настройках.
Нет. Все они относятся к не ASCII-символам в настройках.
Артём у меня через Операторы
Артём у меня через Операторы
Что через операторы? Что, скобки зелёными стали? У меня - нет. Реагируют любые скобки на настройку цвета не ASCII-символов. При условии, что галка "Подсветка парных скобок" установлена. Если её снять, то у меня с моим шрифтом Consolas с размером 8 никакого полужирного начертания скобок не заметно.
Что через операторы? Что, скобки зелёными стали?
Да