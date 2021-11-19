Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 9
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Такие дела - что с этим делать теперь
PS: первая и последняя
Угадали!) Приз в студию.
На тёмной теме, даже не плохо.
Подсветка парных скобок, относится к фигурным скобкам { }
За цвет обычных скобок ( ), отвечает настройка элемента Операторы.
Измените цвет Не ASCII символов на другой, и будут видны обычные скобки.
Спасибо за совет, но я пожалуй ничего менять не буду. Годами программировал именно так. Есть абсолютно базовые вещи, которые менять нельзя и скобки - именно такие. Казалось бы мелочь, но из за нее можно и от редактора отказаться... Обидно.Поменял цвет Не ASCII символов на другой и стало еще хуже. Весь текст поменял цвет.
Вы издеваетесь или всё-таки ***? )
И что с того что вы дали гифку с вашими настройками?? Кому то это помогло?
Даже если повторить все ваши настройки, всё не то, не видно ***!
У вас монитор какого разрешения и DPI? Вы про это не подумали?
Вот два разрешения у двух мониторов:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вернуть старую подсветку текущих скобок?
Vladimir Karputov, 2020.06.12 15:00
Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:
1280*8
Добавлено: и разрешение экрана не влияет - хоть 1920*1080, хоть 1280*800 (это два разных компьютера)
Вот два разрешения у двух мониторов:
Поймите, вы приводите пример когда скобки близко друг к другу. Я приводил пример, когда скобки разделяют сотни строк кода.
Вот два разрешения у двух мониторов:
Ну сорри, но проблемы не решает. Ваша гифка увеличена, то что вам видно чётко не отменяет того, что большинству не видно.
Я же вам говорю - я даже не заметил глазомчто они меняются на чуууууть жирнее.
Может вы уникум со спец-зрением, но не стоит пытаться представить ситуацию так, что проблемы нет.
Ну сорри, но проблемы не решает. Ваша гифка увеличена, то что вам видно чётко не отменяет того, что большинству не видно.
Я же вам говорю - я даже не заметил глазомчто они меняются на чуууууть жирнее.
Может вы уникум со спец-зрением, но не стоит пытаться представить ситуацию так, что проблемы нет.
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Думаю опрос был создан не совсем правильно. В таких опросах не надо забывать о людях которым этот вопрос не интересен, а результат посмотреть хочется.
Вот как тут угадать сколько таких ткнули куда попало? Может хоть кто-то отзовётся из тех кто не занимается программированием и за какой пункт голосовал, чтобы попытаться получше понять ситуацию.
Интересно почему админы не реагируют?
Думаю опрос был создан не совсем правильно. В таких опросах не надо забывать о людях которым этот вопрос не интересен, а результат посмотреть хочется.
Вот как тут угадать сколько таких ткнули куда попало? Может хоть кто-то отзовётся из тех кто не занимается программированием и за какой пункт голосовал, чтобы попытаться получше понять ситуацию.
Интересно почему админы не реагируют?
Ну создай правильный)