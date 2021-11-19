Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 9

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Alexandr Andreev:

Такие дела - что с этим делать теперь

PS: первая и последняя

Угадали!) Приз в студию.

 

На тёмной теме, даже не плохо.


 
Roman:

Подсветка парных скобок, относится к фигурным скобкам { }
За цвет обычных скобок ( ), отвечает настройка элемента Операторы.
Измените цвет Не ASCII символов на другой, и будут видны обычные скобки.

Спасибо за совет, но я пожалуй ничего менять не буду. Годами программировал именно так. Есть абсолютно базовые вещи, которые менять нельзя и скобки - именно такие. Казалось бы мелочь, но из за нее можно и от редактора отказаться... Обидно.

Поменял цвет Не ASCII символов на другой и стало еще хуже. Весь текст поменял цвет.
 
Aleksey Mavrin:

Вы издеваетесь или всё-таки ***? )

И что с того что вы дали гифку с вашими настройками?? Кому то это помогло?

Даже если повторить все ваши настройки, всё не то, не видно ***!

У вас монитор какого разрешения и DPI? Вы про это не подумали?

Вот два разрешения у двух мониторов:

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Вернуть старую подсветку текущих скобок?

Vladimir Karputov, 2020.06.12 15:00

Проверил - масштаб системы (у меня 125%) влияния не оказывает. Хоть поставить 100% - всё равно скобки выделяться четко:

1280*8


Добавлено: и разрешение экрана не влияет - хоть 1920*1080, хоть 1280*800 (это два разных компьютера)


 
Vladimir Karputov:

Вот два разрешения у двух мониторов:


Поймите, вы приводите пример когда скобки близко друг к другу. Я приводил пример, когда скобки разделяют сотни строк кода.

 
Vladimir Karputov:

Вот два разрешения у двух мониторов:


Ну сорри, но проблемы не решает. Ваша гифка увеличена, то что вам видно чётко не отменяет того, что большинству не видно.

Я же вам говорю - я даже не заметил глазомчто они меняются на чуууууть жирнее.

Может вы уникум со спец-зрением, но не стоит пытаться представить ситуацию так, что проблемы нет.

 
Aleksey Mavrin:

Ну сорри, но проблемы не решает. Ваша гифка увеличена, то что вам видно чётко не отменяет того, что большинству не видно.

Я же вам говорю - я даже не заметил глазомчто они меняются на чуууууть жирнее.

Может вы уникум со спец-зрением, но не стоит пытаться представить ситуацию так, что проблемы нет.

Send me an email on that


Хабр:  Корпоративный жаргон в США: почему «Good job» в американских компаниях иногда означает «Все фигня, переделывай»

 
Aleksey Mavrin:
  • ДА, гораздо удобнее, невозможно ошибиться и просмотреть нужное место, даже человеку с плохим зрением.
    76% (50)
  • Нет, новый бледно-розовый гламурнее и моднее, и плевать на людей с плохим зрением, прогресс вперёд!
    24% (16)

Думаю опрос был создан не совсем правильно. В таких опросах не надо забывать о людях которым этот вопрос не интересен, а результат посмотреть хочется.

Вот как тут угадать сколько таких ткнули куда попало? Может хоть кто-то отзовётся из тех кто не занимается программированием и за какой пункт голосовал, чтобы попытаться получше понять ситуацию.

Интересно почему админы не реагируют?

 
Alexey Viktorov:

Думаю опрос был создан не совсем правильно. В таких опросах не надо забывать о людях которым этот вопрос не интересен, а результат посмотреть хочется.

Вот как тут угадать сколько таких ткнули куда попало? Может хоть кто-то отзовётся из тех кто не занимается программированием и за какой пункт голосовал, чтобы попытаться получше понять ситуацию.

Интересно почему админы не реагируют?

Ну создай правильный)

 
Интересно, а сможет ли эта тема повторить успех пипсов? Никто не помнит на скольких страницах там успокоились?)))
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