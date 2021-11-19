Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 4
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Петр, хватит курить грибы:
Может уже вам пора прекратить такую агитацию? Может уже вам пора объяснить всем, что в настройках у вас поставлен размер шрифта 12 или 14 тогда как у большинства 10 и у некоторых даже 8.
Может уже вам пора прекратить такую агитацию? Может уже вам пора объяснить всем, что в настройках у вас поставлен размер шрифта 12 или 14 тогда как у большинства 10 и у некоторых даже 8.
У меня такой. Скобки НЕ жирные. Просто красные. Менять шрифт не буду. Буду искать скобки до посинения (ой, скорее - до покраснения):
довольно не плохое управление персоналом у MQ - программистам по 64 ядра, а модераторам долгожданный МЕ с красненькими { }
и в целом все счастливы и довольны
Разработчикам: добавьте в таком случае возможность задавать цвет фона
Кстати вот что обнаружил.
На терминале от Метаквот, цвет скобок не применяется и скобки выделяются по жирнее.
Это поведение и проявляется у модератора Владимира.
На терминале от дилера, цвет скобок применяется, но не выделяется по жирнее.
Билды терминалов одинаковые 2485.
Билд сервера у дилера 2361.
Кстати вот что обнаружил.
На терминале от Метаквот, цвет скобок не применяется и скобки выделяются по жирнее.
Это поведение и проявляется у модератора Владимира.
вот вот, я ж пишу, что кто то выпросил это нововведение, проанализировав предыдущие сообщения этого топика - тех кто радуется этому новшеству оказалось немного, если быть точным, то ровно 2 человека
ЗЫ: было предположение о женском участии, "дизайнер - девушка", почему бы и нет, девчонки серьезнее
как писал выше, я копи-паст код из МЕ в VS2019 и обратно сейчас, чтоб хоть что то писать было удобно, хотелось бы пожелать этой "дизайнер - девушка" хотя бы 3 дня пописать код в МЕ и копировать в VS для компиляции проекта, так сказать, чтоб прочувствовала удобство МЕ в новом исполнении
вот вот, я ж пишу, что кто то выпросил это нововведение, проанализировав предыдущие сообщения этого топика - тех кто радуется этому новшеству оказалось немного, если быть точным, то ровно 2 человека
ЗЫ: было предположение о женском участии, "дизайнер - девушка", почему бы и нет, девчонки серьезнее
как писал выше, я копи-паст код из МЕ в VS2019 и обратно сейчас, чтоб хоть что то писать было удобно, хотелось бы пожелать этой "дизайнер - девушка" хотя бы 3 дня пописать код в МЕ и копировать в VS для компиляции проекта, так сказать, чтоб прочувствовала удобство МЕ в новом исполнении
Это может быть не запланированное поведение редактора с цветом, на версиях сервера которые отличаются от билда терминала.
Это может быть не запланированное поведение редактора с цветом, на версиях сервера которые отличаются от билда терминала.
когда у MQ, что то пошло не по плану, то появляется админ Метаквотес и так и пишет, исправим в ближайшем билде, но пока от официальных и уполномоченных только радость от новых цветовых схем МЕ