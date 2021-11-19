Вернуть старую подсветку текущих скобок? - страница 4

Новый комментарий
 
Хотя, где баг стилизатора??? Владимир, - ведь так и должно быть? Это все грибы.)))
 
о.. неужели это подняли в обсуждение. Буквально сегодня весь день мучался с этими скобками, какие цвета только не подбирал. Такая же проблема.
 
Vladimir Karputov:

Петр, хватит курить грибы:

Может уже вам пора прекратить такую агитацию? Может уже вам пора объяснить всем, что в настройках у вас поставлен размер шрифта 12 или 14 тогда как у большинства 10 и у некоторых даже 8.

 
Alexey Viktorov:

Может уже вам пора прекратить такую агитацию? Может уже вам пора объяснить всем, что в настройках у вас поставлен размер шрифта 12 или 14 тогда как у большинства 10 и у некоторых даже 8.

У меня такой. Скобки НЕ жирные. Просто красные. Менять шрифт не буду. Буду искать скобки до посинения (ой, скорее - до покраснения):


 

довольно не плохое управление персоналом у MQ - программистам по 64 ядра, а модераторам долгожданный МЕ с красненькими { }

и в целом все счастливы и довольны

 

Разработчикам: добавьте в таком случае возможность задавать цвет фона

 

Кстати вот что обнаружил.
На терминале от Метаквот, цвет скобок не применяется и скобки выделяются по жирнее.
Это поведение и проявляется у модератора Владимира.

На терминале от дилера, цвет скобок применяется, но не выделяется по жирнее.

 

Билды терминалов одинаковые 2485.
Билд сервера у дилера 2361.

 
Roman:

Кстати вот что обнаружил.
На терминале от Метаквот, цвет скобок не применяется и скобки выделяются по жирнее.
Это поведение и проявляется у модератора Владимира.

вот вот, я ж пишу, что кто то выпросил это нововведение, проанализировав предыдущие сообщения этого топика - тех кто радуется этому новшеству оказалось немного, если быть точным, то ровно 2 человека

ЗЫ: было предположение о женском участии, "дизайнер - девушка", почему бы и нет, девчонки серьезнее

как писал выше, я копи-паст код из МЕ в VS2019 и обратно сейчас, чтоб хоть что то писать было удобно, хотелось бы пожелать этой "дизайнер - девушка" хотя бы 3 дня пописать код в МЕ и копировать в VS для компиляции проекта, так сказать, чтоб прочувствовала удобство МЕ в новом исполнении

 
Igor Makanu:

вот вот, я ж пишу, что кто то выпросил это нововведение, проанализировав предыдущие сообщения этого топика - тех кто радуется этому новшеству оказалось немного, если быть точным, то ровно 2 человека

ЗЫ: было предположение о женском участии, "дизайнер - девушка", почему бы и нет, девчонки серьезнее

как писал выше, я копи-паст код из МЕ в VS2019 и обратно сейчас, чтоб хоть что то писать было удобно, хотелось бы пожелать этой "дизайнер - девушка" хотя бы 3 дня пописать код в МЕ и копировать в VS для компиляции проекта, так сказать, чтоб прочувствовала удобство МЕ в новом исполнении

Это может быть не запланированное поведение редактора с цветом, на версиях сервера которые отличаются от билда терминала. 

 
Roman:

Это может быть не запланированное поведение редактора с цветом, на версиях сервера которые отличаются от билда терминала. 

когда у MQ, что то пошло не по плану, то появляется админ Метаквотес и так и пишет, исправим в ближайшем билде, но пока от официальных и уполномоченных только радость от новых цветовых схем МЕ

1234567891011...28
Новый комментарий