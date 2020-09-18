О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 89

Новый комментарий
 
Mikhael1983:

Фокус № 8 уверенно ползёт вверх )

Мало, жалкие 280 долларов, фи. Ждём.


в 18:47 Вы опубликовали данные о хорошем рассогласовании и в 17:49 открыли две пары пар друг за другом, интересно зачем? (ну про время я не говорю, я знаю ответ)

 
Mikhael1983:

Уважаемый Ренат, прошу Вас, покажите в реальном времени одну сделку, соответствующую Вашему уровню гуру? Я попробую поучиться у Вас (и надеюсь Вас не затруднит указать мне на мои ошибкив обучении).

ок

тупо домножить две части равенства можно на что угодно и тут же их сократить:


 
Вот куча умников -знатаков,  и ни одного кто смог бы прочитать,  понять,  и объяснить формулы из первой страницы.  Моих школьных знаний хватило только на преобразование первой пары и второй пары к общему результату.  Когда ветка только появилась я пропустил дальнейшее так как был уверен что Михаил тупо вывел EURGBP.   Но оказалось что нет.  Пару страниц назад Ренат говорил о неком среднем для двух пар и показал скрин с индюком. 
Так вот моих школьных знаний хватило пока только на то что есть некая средняя которая позволяет формулами определить необходимую лотность чтобы был перекос в вероятности.  Тоесть,  по факту из двух пар делается не кросс-пара,  а портфель - синтетик из кросс-пары и одного из мажоров,  который из мажоров укажет лотность,  ну а лотность выше сказал задается чтобы изменить вероятность. 
 Теперь далее,  если не пвтаться разобраться в формулах то можно построить уже отторгованные портфели и посмотреть что из себя представляет график портфеля в момент входа и выхода.  Возможно в таком варианте будет более наглядно в чем именно фокус-паттерн. 
 
Maxaxa:

в 18:47 Вы опубликовали данные о хорошем рассогласовании и в 17:49 открыли две пары пар друг за другом, интересно зачем? (ну про время я не говорю, я знаю ответ)

Не понял вопроса. Разница в час - это нормально. Вот сейчас 22:12 мск, а в терминале 21:12. То что сделки открываются в реальном времени можно видеть не по тому, какое время стоит в сообщении, а по тому, какие значения котировок показаны в момент открытия фокуса (хоть в виде графиков, хоть в виде скринов открытых сделок).
 
Renat Akhtyamov:

ок

тупо домножить две части равенства можно на что угодно и тут же их сократить:


Вы неспособны понять написанное. Я не "выводил" равенство

Я выводил равенство

Затем для нуждающихся (я имел в виду, кстати, лично Вас, не буду говорить почему) я объяснил, что в этом равенстве есть что.

А именно: что слева стоит это:

- то есть результат сделки по покупке EP, если исчислять его в долларах.

 
Mikhael1983:

Вы неспособны понять написанное. Я не "выводил" равенство

Я выводил равенство

Затем для нуждающихся (я имел в виду, кстати, лично Вас, не буду говорить почему) я объяснил, что в этом равенстве есть что.

А именно: что слева стоит это:

- то есть результат сделки по покупке EP, если исчислять его в долларах.

это равенство уже было в самом начале (красная стрелка)

две дельты сокращаются красными крестиками и ни о чем не говорят, потому что:

точно также можно написать вместо дельт Ваш ник и он точно также сократится

поэтому, любая формула является основанием для выводов и определений только тогда, когда в ней уже ничего не сделать
 
Renat Akhtyamov:

это равенство уже было в самом начале (красная стрелка)

две дельты сокращаются и ни о чем не говорят

Вы мудрее (в терминах одного из участников ветки выше), чем мне казалось. Постараюсь ещё раз медленно: смотрите только на равенство

Смотрите на него, упорно, и ДУМАЙТЕ. Если у Вас есть мозг, то всё, что ниже можете не читать, тогда комментировать это (то что ниже) не будет нужды. Всё что ниже строчки

ДЛЯ ТУПЫХ. Вы же не тупой?

 
Mikhael1983:

Вы мудрее (в терминах одного из участников ветки выше), чем мне казалось. Постараюсь ещё раз медленно: смотрите только на равенство

Смотрите на него, упорно, и ДУМАЙТЕ. Если у Вас есть мозг, то всё, что ниже можете не читать, тогда комментировать это (то что ниже) не будет нужды. Всё что ниже строчки

ДЛЯ ТУПЫХ. Вы же не тупой?

полегче

я уже все сказал выше

если угодно, пишем вместо дельт Ваш ник и раскрываем скобки, либо следуем тем же математическим действиям, которые были выполнены ранее

то есть идем справа на лево, в обратную сторону

так понятно?

если нет, перечитайте свой пост, только в свой адрес

 
Нашел в чём перекос вероятности. 
На начало дня цена пункта для EURGBP одна,  в конце дня уже другая.  Вот этот мелкий факт Михаил возможно не учел говоря о некой вариации для EURGBP всё  там же на первой странице. И по сути как раз  разница стоимости пункта и показывает то самое отклонение. 
 
Mikhael1983:
Не понял вопроса. Разница в час - это нормально. Вот сейчас 22:12 мск, а в терминале 21:12. То что сделки открываются в реальном времени можно видеть не по тому, какое время стоит в сообщении, а по тому, какие значения котировок показаны в момент открытия фокуса (хоть в виде графиков, хоть в виде скринов открытых сделок).
Зачем открывать 4 ордера вместо двух? (две пары пар) я что-то упустил?
1...828384858687888990919293949596...184
Новый комментарий