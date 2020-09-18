О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 89
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Фокус № 8 уверенно ползёт вверх )
Мало, жалкие 280 долларов, фи. Ждём.
в 18:47 Вы опубликовали данные о хорошем рассогласовании и в 17:49 открыли две пары пар друг за другом, интересно зачем? (ну про время я не говорю, я знаю ответ)
Уважаемый Ренат, прошу Вас, покажите в реальном времени одну сделку, соответствующую Вашему уровню гуру? Я попробую поучиться у Вас (и надеюсь Вас не затруднит указать мне на мои ошибкив обучении).
ок
тупо домножить две части равенства можно на что угодно и тут же их сократить:
в 18:47 Вы опубликовали данные о хорошем рассогласовании и в 17:49 открыли две пары пар друг за другом, интересно зачем? (ну про время я не говорю, я знаю ответ)
ок
тупо домножить две части равенства можно на что угодно и тут же их сократить:
Вы неспособны понять написанное. Я не "выводил" равенство
Я выводил равенство
Затем для нуждающихся (я имел в виду, кстати, лично Вас, не буду говорить почему) я объяснил, что в этом равенстве есть что.
А именно: что слева стоит это:
- то есть результат сделки по покупке EP, если исчислять его в долларах.
Вы неспособны понять написанное. Я не "выводил" равенство
Я выводил равенство
Затем для нуждающихся (я имел в виду, кстати, лично Вас, не буду говорить почему) я объяснил, что в этом равенстве есть что.
А именно: что слева стоит это:
- то есть результат сделки по покупке EP, если исчислять его в долларах.
это равенство уже было в самом начале (красная стрелка)
две дельты сокращаются красными крестиками и ни о чем не говорят, потому что:
точно также можно написать вместо дельт Ваш ник и он точно также сократитсяпоэтому, любая формула является основанием для выводов и определений только тогда, когда в ней уже ничего не сделать
это равенство уже было в самом начале (красная стрелка)
две дельты сокращаются и ни о чем не говорят
Вы мудрее (в терминах одного из участников ветки выше), чем мне казалось. Постараюсь ещё раз медленно: смотрите только на равенство
Смотрите на него, упорно, и ДУМАЙТЕ. Если у Вас есть мозг, то всё, что ниже можете не читать, тогда комментировать это (то что ниже) не будет нужды. Всё что ниже строчки
ДЛЯ ТУПЫХ. Вы же не тупой?
Вы мудрее (в терминах одного из участников ветки выше), чем мне казалось. Постараюсь ещё раз медленно: смотрите только на равенство
Смотрите на него, упорно, и ДУМАЙТЕ. Если у Вас есть мозг, то всё, что ниже можете не читать, тогда комментировать это (то что ниже) не будет нужды. Всё что ниже строчки
ДЛЯ ТУПЫХ. Вы же не тупой?
полегче
я уже все сказал выше
если угодно, пишем вместо дельт Ваш ник и раскрываем скобки, либо следуем тем же математическим действиям, которые были выполнены ранее
то есть идем справа на лево, в обратную сторону
так понятно?
если нет, перечитайте свой пост, только в свой адрес
Не понял вопроса. Разница в час - это нормально. Вот сейчас 22:12 мск, а в терминале 21:12. То что сделки открываются в реальном времени можно видеть не по тому, какое время стоит в сообщении, а по тому, какие значения котировок показаны в момент открытия фокуса (хоть в виде графиков, хоть в виде скринов открытых сделок).