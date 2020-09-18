О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 87
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да ищу уже блин, успокойтесь
забыл уже просто, давно было.
тоже, осенило меня в то время.
нет, не тупо вычесть
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вооооот, нашел ;))))
все буферы индюка как на духу:
не EURGBP получится, а средняя ! ;))))
проверяйте:
а сигнал - вот он, желтеньким ;)))))
До недавнего времени я тоже так думал, однако есть у парного трейдинга преимущество по сравнению с торговлей одним инструментом, которое не каждый понимает, либо чувствует, но чётко не осознаёт в чём. Только в процессе чтения этой ветки я чётко осознал, в чём преимущество. Ранее я несколько раз брался за парный трейдинг, и бросал из-за того, что не видел преимущества, рассуждая точно так же как вы.
Кто же спорит, что у парного трейдинга есть преимущество.
Только у топикстартера нет никакого преимущества, все его формулы бред, поэтому и показывает фокусы, скрывая реальное положение дел. На картинках почему то не показывает баланс, видимо есть что скрывать, иначе просто замониторил бы счет. Было тут уже много таких фокусников, убыточные сделки скрываем, прибыльные показываем, а если что то пошло не так усредняемся. Вот и все фокусы.
Кто же спорит, что у парного трейдинга есть преимущество.
Только у топикстартера нет никакого преимущества, все его формулы бред, поэтому и показывает фокусы, скрывая реальное положение дел. На картинках почему то не показывает баланс, видимо есть что скрывать, иначе просто замониторил бы счет. Было тут уже много таких фокусников, убыточные сделки скрываем, прибыльные показываем, а если что то пошло не так усредняемся. Вот и все фокусы.
Такое на моей памяти делал в онлайн режиме и с сигналом только Джокер.
Так что придется Михаила если что 3-м Пророком/Гуру назначать:)
Sergey Chalyshev:
убыточные сделки скрываем, прибыльные показываем
Этого нельзя делать в реальном времени ) Вы понимаете это не хуже других )
Есть сигнал. Можно даже подписаться.Уж совсем не клевещите:)
Такое на моей памяти делал в онлайн режиме и с сигналом только Джокер.
Так что придется Михаила если что 3-м Пророком/Гуру назначать:)
мне не понятно почему топикстартер не сделал советника, который рубит по $300-500 в день и не поделится через, скажем месяц, результатами и статистикой? Или не сделал этого раньше и только потом организовал ветку... наблюдается садизм или нарциссизм, может нехватка внимания, в чем подвох? Наше время ведь чего-то стоит? Может знания фотошопа все объяснят?
почему здесь не указано время и направления сделок?
https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page84#comment_14686630
слишком много "может" и "если"UPD: как я писал - время очень важный фактор, одновременно открывая две встречных конструкции и показывая нам удачную - идея хорошая. Но я чувствую себя введенным в заблуждение.
https://www.mql5.com/ru/signals/660446
Есть сигнал. Можно даже подписаться.Уж совсем не клевещите:)
Такое на моей памяти делал в онлайн режиме и с сигналом только Джокер.
Так что придется Михаила если что 3-м Пророком/Гуру назначать:)
Этого нельзя делать в реальном времени ) Вы понимаете это не хуже других )
Да сигнал есть, не обратил внимания, извините.
Но зачем тогда здесь фокусы с картинками показывать, сигнал пиарите? )))
Судьба сигнала мне известна, т.к. теория и стиль торговли обречены.
Да нормально все.
Для бесплатного сигнала лучше предназначения и не придумать.
Рассказывая про стратегию, за правило должна быть демонстрация торговли
Да сигнал есть, не обратил внимания, извините.
Вот ведь. Для меня самого стало открытием, что у меня есть сигнал, оказывается. Всего-то вспомнил, что конкурс у Герчика оказывается ещё идёт, подумал, что если сделать несколько сделок, то, возможно, я буду не в самом низу списка. Простое любопытство, оценить насколько плохо народ поторгует там, если я вспомнив об этом конкурсе через пару месяцев (из трёх) сделаю несколько сделок, то выше скольких я окажусь там. Открываю их в соответствии с выкладываемыми сюда сделками (то есть когда за компом). Теперь, наконец, понял о каких 17% говорил выше кто-то. Но позвольте, не все "фокусы" даже на этом "сигнале" были, может быть три последних, вряд ли больше. Так что всё равно рассуждения о процентах странны.
Резюмирую: нет, сигнала у меня нет, с концом января этот "сигнал", естественно, умрёт, так как не будет смысла продолжать его (конкурс у Герчика кончится). Может и раньше прекращу, раз внимание публики к нему образовалось. Я не имел в виду распространять никакие сигналы.