О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 94
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Открывай счет и показывай фокусы тоже. Только не убирай мониторинг так быстро как обычно ...
Тогда время расставит на места.
Открывай счет и показывай фокусы тоже. Только не убирай мониторинг так быстро как обычно ...
Тогда время расставит на места.
я не буду торговать эту лабуду
эта стратегия все равно так или иначе сольет
еще раз
наложите графики на месяцах, а не на М5 и посмотрите
Да по логике у него правильно все открыто, но там запас хода ещё есть до трех сигм.
Эти картинки, правильность и неправильность относительны и зависят от точки отсчета. Сдвинь ее в прошлое на неделю, месяц, квартал и кривые поплывут друг относительно друга и окажется что нужно было не продавать, а покупать. И сигмы тут ни при чем.
Поэтому раздвижка ещё может быть.
Точно. Может быть, а может и не быть. 50/50. Но пересиживание в 95-99% вытягивает поэтому фокусов может быть еще много до слива.
Михаил, мне жаль твоего времени и времени тех форумчан, которые читают данную ветку. Поэтому решил найти твои ошибки чтобы положить конец данной бессмыслице. Основных ошибок две. Остальные следуют из них.
Кажется, необходимо ещё раз внести ясность, хотя я это уже говорил.
То, что вынесено в заголовок ветки и написано на первой странице - хорошо и правильно. Однако последующее (фокусы) впрямую к этому не то чтобы не относится, но для перехода от написанного на первой странице к технике фокусов нужно преодолеть пропасть, и о преодолении этой пропасти я не обронил ни слова.
Таким образом, Ваши приведения цитат с первой страницы, а потом рассуждения, основывающиеся на этом выглядят немного бредово )
Но пересиживание в 95-99% вытягивает поэтому фокусов может быть еще много до слива.
Ну и ладно, вам не пох.? Можете лучше продемонстрируйте.
Открыл твой сигнал. Смотрю.
Да что ж такое. Я же уже говорил, что не распространяю никаких сигналов. Залез, наконец, посмотреть на него, и нашёл как его удалить.
Посмотрим на ситуацию с фокусом 8 по состоянию на 18:10 мск:
Рассогласование снова возросло, и снова более 140 попугаев. По сути дела вернулись в момент открытия сделок. Жаль. Спокойно ждём прибыль.
и нашёл как его удалить.
Ну и зря. Можешь закрывать ветку, потому что без сигнала слова ничто.
Mikhael1983:
Спокойно ждём прибыль.
Чего волноваться на демке.
А первая страница роскошна. Такого еще в треугольнике не видел:
Ну и зря. Можешь закрывать ветку, потому что без сигнала слова ничто.
Я предоставляю достаточно информации о фокусах непосредственно в ветке.