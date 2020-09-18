О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 85

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Renat Akhtyamov:

вычти цифры хоть

там много ума не надо

;)

ну а если много ума не надо, то напиши индикатор по заявленной тобою чуши:   "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".  И покажи его картинку здесь. Индикатор и картинку в МТ.

 
Олег avtomat:

ну а если много ума не надо, то напиши индикатор по заявленной тобою чуши:   "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".  И покажи его картинку здесь. Индикатор и картинку в МТ.

ну на чо

кто ту из них кто - васчпе без разницы

как хошь меняй местами, и считай по моей бредовой фишке, знак тока меняй как в школе учили

;)

 
Mikhael1983:

Продемонстрируете в реальном времени? )

Нет, я и так потратил время на чтение вашего бреда )))

 
Олег avtomat:

ну а если много ума не надо, то напиши 

Пожалейте человека. Он и сам ведь понимает, что левая часть зависит от трёх переменных, а правая от двух, и они не могут быть всегда равными. Это просто очевидно, он давно сам не рад, что написал это. Забудем. 
 
Mikhael1983:
Пожалейте человека. Он и сам ведь понимает, что левая часть зависит от трёх переменных, а правая от двух, и они не могут быть всегда равными. Это просто очевидно, он давно сам не рад, что написал это. Забудем. 
давно бы так
 
Renat Akhtyamov:
давно бы так
??? 
 
Mikhael1983:
??? 

ой. я думал Олега надо пожалеть

да чо там у тебя от чего зависит, японский городовой?

;)))

 
Sergey Chalyshev:

Нет, я и так потратил время на чтение вашего бреда )))

Я не удивлён )
 
Renat Akhtyamov:

ой. я думал Олега надо пожалеть

:)))

Вы предпочитаете употреблять утром или после обеда? )
 
Mikhael1983:

По состоянию на 18:40 мск 22.01.2020 хорошее рассогласование между EURUSD и GBPUSD.

Открываю фокус № 8:


Рассогласование 146 попугаев.

EURUSD нужно покупать. GBPUSD нужно продавать. Отношение объёмов: 2,785.

Поехали:

Автор, а почему в отношении объемов евро догоняющий?

с тем же успехом, фунт может свалиться, а значит лотность противоположна, нет?

при стремлении графиков к балансу - лотность должна быть одинакова

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