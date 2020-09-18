О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 85
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вычти цифры хоть
там много ума не надо
;)
ну а если много ума не надо, то напиши индикатор по заявленной тобою чуши: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ". И покажи его картинку здесь. Индикатор и картинку в МТ.
ну а если много ума не надо, то напиши индикатор по заявленной тобою чуши: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ". И покажи его картинку здесь. Индикатор и картинку в МТ.
ну на чо
кто ту из них кто - васчпе без разницы
как хошь меняй местами, и считай по моей бредовой фишке, знак тока меняй как в школе учили
;)
Продемонстрируете в реальном времени? )
Нет, я и так потратил время на чтение вашего бреда )))
ну а если много ума не надо, то напиши
Пожалейте человека. Он и сам ведь понимает, что левая часть зависит от трёх переменных, а правая от двух, и они не могут быть всегда равными. Это просто очевидно, он давно сам не рад, что написал это. Забудем.
давно бы так
???
ой. я думал Олега надо пожалеть
да чо там у тебя от чего зависит, японский городовой?
;)))
Нет, я и так потратил время на чтение вашего бреда )))
ой. я думал Олега надо пожалеть
:)))
По состоянию на 18:40 мск 22.01.2020 хорошее рассогласование между EURUSD и GBPUSD.
Открываю фокус № 8:
Рассогласование 146 попугаев.
EURUSD нужно покупать. GBPUSD нужно продавать. Отношение объёмов: 2,785.
Поехали:
Автор, а почему в отношении объемов евро догоняющий?
с тем же успехом, фунт может свалиться, а значит лотность противоположна, нет?
при стремлении графиков к балансу - лотность должна быть одинакова