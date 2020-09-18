О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 86

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Еще вопрос: а почему по вечерам торгуем? Или это в свободное время просто?

Основная вола по евре и фунту вроде в европейскую сессию.

 
Artem Sidorov:

Автор, а почему в отношении объемов евро догоняющий?

с тем же успехом, фунт может свалиться, а значит лотность противоположна, нет?

при стремлении графиков к балансу - лотность должна быть одинакова

Могу предположить, что по мнению автора у фунта сейчас вола выше, чем у евры.
Это вообще правда. К-т 2,75 конечно уже сложнее объяснить. У меня пока только гипотеза есть.
 
Artem Sidorov:

Автор, а почему в отношении объемов евро догоняющий?

с тем же успехом, фунт может свалиться, а значит лотность противоположна, нет?

при стремлении графиков к балансу - лотность должна быть одинакова

Я не понял смысла слова "догоняющий объём". Неважно, кто сдвинется, EURUSD, или GBPUSD. Конечно, в зависимости от этого при одном и том же конечном различии в попугаях будет разная прибыль в деньгах. 

Почему отношение объёмов таково каково есть? Так дополнительные кривые, которые я строю, дают не только точку опоры, но и соотношение волатильностей. Присмотритесь к графикам, когда они построены по отдельности на разных графиках:


 
b2v:

Еще вопрос: а почему по вечерам торгуем? Или это в свободное время просто?

Основная вола по евре и фунту вроде в европейскую сессию.

В свободное время. Кое-какие сделки, в том числе подобные, открываются автоматически, роботом, относительно небольшими лотами, но для фокусов надо делать скрины, выкладывать их на форум.
 

Очень интересная тема - боян.

Как в просаде - так его нет и он на работе.

Как фиксирует профит - покупает бухло.

На работу он ходит чтобы не спится.

Долго что ли закодить этот бред ? Ах ну да этож форум)

Здесь принято трепаться а не кодить)

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Sergey Chalyshev:

С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.

Цена отклонилась сильно вниз - покупаем в надежде на возврат, 

а если цена пошла не в нашу сторону - усредняемся,

вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))

До недавнего времени я тоже так думал, однако есть у парного трейдинга преимущество по сравнению с торговлей одним инструментом, которое не каждый понимает, либо чувствует, но чётко не осознаёт в чём. Только в процессе чтения этой ветки я чётко осознал, в чём преимущество. Ранее я несколько раз брался за парный трейдинг, и бросал из-за того, что не видел преимущества, рассуждая точно так же как вы.

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Renat Akhtyamov:

ну на чо

кто ту из них кто - васчпе без разницы

как хошь меняй местами, и считай по моей бредовой фишке, знак тока меняй как в школе учили

;)

очередная бессмыслица

Ну да ладно... не о чем с тобою разговаривать.

 

ilya_v:

Как фиксирует профит - покупает бухло.

На работу он ходит чтобы не спитЬся.

Какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий - эти глаза не сморгнут. Им все божья роса. (с) 

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Mikhael1983:
Пожалейте человека. Он и сам ведь понимает, что левая часть зависит от трёх переменных, а правая от двух, и они не могут быть всегда равными. Это просто очевидно, он давно сам не рад, что написал это. Забудем. 

типа, "блаженному многое позволительно" ?

Ладно. Забудем.

 
Олег avtomat:

типа, "блаженному многое позволительно" ?

...

В деревнях дураков всегда любили, как детей, жалели и  никогда не обижали.)

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