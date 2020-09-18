О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 86
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Еще вопрос: а почему по вечерам торгуем? Или это в свободное время просто?
Основная вола по евре и фунту вроде в европейскую сессию.
Автор, а почему в отношении объемов евро догоняющий?
с тем же успехом, фунт может свалиться, а значит лотность противоположна, нет?
при стремлении графиков к балансу - лотность должна быть одинакова
Это вообще правда. К-т 2,75 конечно уже сложнее объяснить. У меня пока только гипотеза есть.
Автор, а почему в отношении объемов евро догоняющий?
с тем же успехом, фунт может свалиться, а значит лотность противоположна, нет?
при стремлении графиков к балансу - лотность должна быть одинакова
Я не понял смысла слова "догоняющий объём". Неважно, кто сдвинется, EURUSD, или GBPUSD. Конечно, в зависимости от этого при одном и том же конечном различии в попугаях будет разная прибыль в деньгах.
Почему отношение объёмов таково каково есть? Так дополнительные кривые, которые я строю, дают не только точку опоры, но и соотношение волатильностей. Присмотритесь к графикам, когда они построены по отдельности на разных графиках:
Еще вопрос: а почему по вечерам торгуем? Или это в свободное время просто?
Основная вола по евре и фунту вроде в европейскую сессию.
Очень интересная тема - боян.
Как в просаде - так его нет и он на работе.
Как фиксирует профит - покупает бухло.
На работу он ходит чтобы не спится.
Долго что ли закодить этот бред ? Ах ну да этож форум)
Здесь принято трепаться а не кодить)
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С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.
Цена отклонилась сильно вниз - покупаем в надежде на возврат,
а если цена пошла не в нашу сторону - усредняемся,
вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))
До недавнего времени я тоже так думал, однако есть у парного трейдинга преимущество по сравнению с торговлей одним инструментом, которое не каждый понимает, либо чувствует, но чётко не осознаёт в чём. Только в процессе чтения этой ветки я чётко осознал, в чём преимущество. Ранее я несколько раз брался за парный трейдинг, и бросал из-за того, что не видел преимущества, рассуждая точно так же как вы.
ну на чо
кто ту из них кто - васчпе без разницы
как хошь меняй местами, и считай по моей бредовой фишке, знак тока меняй как в школе учили
;)
очередная бессмыслица
Ну да ладно... не о чем с тобою разговаривать.
ilya_v:
Как фиксирует профит - покупает бухло.
На работу он ходит чтобы не спитЬся.
Какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий - эти глаза не сморгнут. Им все божья роса. (с)
Пожалейте человека. Он и сам ведь понимает, что левая часть зависит от трёх переменных, а правая от двух, и они не могут быть всегда равными. Это просто очевидно, он давно сам не рад, что написал это. Забудем.
типа, "блаженному многое позволительно" ?
Ладно. Забудем.
типа, "блаженному многое позволительно" ?
...
В деревнях дураков всегда любили, как детей, жалели и никогда не обижали.)