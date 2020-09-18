О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 96
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Да хрен с ним с сигналом. По идее для просмотра эквити, истории и статы было бы удобно новый открыть, но некритично.
А еще лучше на центовике сделать и подписчиков 1k собрать побыстрому. Но не всем людям 30k в месяц нужно:) Для Москвы копейки:)
Да хрен с ним с сигналом. По идее для просмотра эквити, истории и статы было бы удобно новый открыть, но некритично.
А еще лучше на центовике сделать и подписчиков 1k собрать побыстрому. Но не всем людям 30k в месяц нужно:) Для Москвы копейки:)
на центиках сигнал будет бесплатным
Есть обходные маневры:)
Есть обходные маневры:)
Да что ж такое. Я же уже говорил, что не распространяю никаких сигналов. Залез, наконец, посмотреть на него, и нашёл как его удалить.
Посмотрим на ситуацию с фокусом 8 по состоянию на 18:10 мск:
Рассогласование снова возросло, и снова более 140 попугаев. По сути дела вернулись в момент открытия сделок. Жаль. Спокойно ждём прибыль.
Не хочет невеста евра встречаться с женихом фунтом. Поманила его, потопталась на месте, только он к ней кинулся, а она от него во всю прыть понеслась. Удастся ли ему уломать её и наконец то сблизиться?)
Но мне не требуется собирать какие-то деньги с каких-то подписчиков, я могу брать их с рынка...
Это распространенное заблуждение новичков. Лечится временем и слитыми депозитами.
Текущий баланс фокуса - минус 300 долларов:
Рассогласование больше, чем при открытии. Желающие могут долиться. Очень удобный момент для долития.
Это распространенное заблуждение новичков. Лечится временем и слитыми депозитами.
Я даже удвоенным лотом долился:) 8 фокус обещает быть интересным:)