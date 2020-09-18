О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 96

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b2v:

Да хрен с ним с сигналом. По идее для просмотра эквити, истории и статы было бы удобно новый открыть, но некритично.
А еще лучше на центовике сделать и подписчиков 1k собрать побыстрому. Но не всем людям 30k в месяц нужно:) Для Москвы копейки:)

Вы это всерьёз? Полагаете кто-то в здравом уме станет покупать сигнал, на котором автор рискует мелочью на центовом счёте?
 
b2v:

Да хрен с ним с сигналом. По идее для просмотра эквити, истории и статы было бы удобно новый открыть, но некритично.
А еще лучше на центовике сделать и подписчиков 1k собрать побыстрому. Но не всем людям 30k в месяц нужно:) Для Москвы копейки:)

на центиках сигнал будет бесплатным
 
Легко. У Джокера примерно столько и было в закате.
 
Renat Akhtyamov:
на центиках сигнал будет бесплатным

Есть обходные маневры:)

 
b2v:

Есть обходные маневры:)

Но мне не требуется собирать какие-то деньги с каких-то подписчиков, я могу брать их с рынка...
 
Mikhael1983:

Да что ж такое. Я же уже говорил, что не распространяю никаких сигналов. Залез, наконец, посмотреть на него, и нашёл как его удалить.

Посмотрим на ситуацию с фокусом 8 по состоянию на 18:10 мск:

Рассогласование снова возросло, и снова более 140 попугаев. По сути дела вернулись в момент открытия сделок. Жаль. Спокойно ждём прибыль.

  Не хочет невеста евра встречаться с женихом фунтом. Поманила его, потопталась на месте, только он к ней кинулся, а она от него во всю прыть понеслась. Удастся ли ему уломать её и наконец то сблизиться?)

 
Mikhael1983:
Но мне не требуется собирать какие-то деньги с каких-то подписчиков, я могу брать их с рынка...

Это распространенное заблуждение новичков. Лечится временем и слитыми депозитами.

 

Текущий баланс фокуса - минус 300 долларов:

Рассогласование больше, чем при открытии. Желающие могут долиться. Очень удобный момент для долития.

 
Grigori.S.B:

Это распространенное заблуждение новичков. Лечится временем и слитыми депозитами.

Я на рынке больше 10 лет, малыш )
 

Я даже удвоенным лотом долился:) 8 фокус обещает быть интересным:)

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