О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 82

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Да лок в треугольнике - это «нафталин» 2010 года. Чего тут обсуждать. С точностью до комиссий, спредов, свопов.
«Парный трейдинг» тоже кстати отдаёт нафталином:))
 
Mikhael1983:
Чтобы не спиться. 

Да, работа или вождение машины в этом смысле дисциплинирует.) Я, к счастью, не подвержен этой пагубной зависимости.

 
b2v:
Надеюсь, это закончит споры:)
И вечер уже будет по теме. 
Mikhael1983:
Эх, до вечера ждать, что же там, телефон архив не открывает... 

не открывай лучше

у би-2 там все верно, там те же графики что я хотел показать

даже индюка можете не ждать, а тупо пейте дальше кофе

ибо парный трейдинг здесь (впрочем никогда) вообще не играет роли

;)

 
Maxaxa:

Результат сделки в реальной жизни, по каждому из символов, учитывает накладные расходы - своп, комиссии, погрешность входа/открытия по заданной цене и пр. Как Вы их учитываете? 

Естественно. Никак. Я же не открываю скомпенсированный треугольник, и не сижу в нём. 
 
Mikhael1983:
Естественно. Никак. Я же не открываю скомпенсированный треугольник, и не сижу в нём. 

А сколько планируете фокусов?

 
Mikhael1983:
Когда я закрою пятнадцатый фокус, вероятность этого события (15 успехов) будет всего 0,003%, будь это случайностью, при которой кто-то куда-то может скакать. 
Это в случае, если вероятность прибыльной и убыточной сделки одинакова.
А в пересиживающей системе вероятность убытка очень мала, тем не менее, за счет большой величины этих редких убытков, средняя сделка сводится к нулю.
Поэтому, для адекватной статистической оценки, вам нужно набрать не 15 сделок, а такую статистику, которая кроме прибыльных, будет включать и 15 убыточных сделок.
Поэтому, гораздо быстрее будет закодить робота, и прогнать на истории.
Фокусами с пересиживанием здесь развлекали публику еще лет 10 назад)
 
secret:
Это в случае, если вероятность прибыльной и убыточной сделки одинакова.
А в пересиживающей системе вероятность убытка очень мала, тем не менее, за счет большой величины этих редких убытков, средняя сделка сводится к нулю.
Поэтому, для адекватной статистической оценки, вам нужно набрать не 15 сделок, а такую статистику, которая кроме прибыльных, будет включать и 15 убыточных сделок.
Поэтому, гораздо быстрее будет закодить робота, и прогнать на истории.
Фокусами с пересиживанием здесь развлекали публику еще лет 10 назад)

Про пересиживание аргумент, конечно. Но, макс просадка на данный момент даже по самой "отсидевшей" паре сделок не превышает общую прибыль и это меньше, чем за месяц. Смысл в том, что прибыль быстрая. Одно дело пересиживать, как Тарас Гончар, и иметь в среднем 10% в месяц, другое дело иметь одну только проблемную пару за период, которая висела целую неделю в минусе, но при этом не вышла за 9% просадки, и иметь уже 17% за неполный месяц. Оперативность торговли высокая

 

Я собственно писал о такой балансировке )) Это балансировка 2-х треугольников через EURUSD. Белым - результат на истории от текущего момента. Нагрузка на депозит невелика. Прибыль невелика, однако вполне реальна.

Балансировка 2-х треугольников

 
Ivan Butko:

Про пересиживание аргумент, конечно. Но, макс просадка на данный момент даже по самой "отсидевшей" паре сделок не превышает общую прибыль и это меньше, чем за месяц. Смысл в том, что прибыль быстрая. Одно дело пересиживать, как Тарас Гончар, и иметь в среднем 10% в месяц, другое дело иметь одну только проблемную пару за период, которая висела целую неделю в минусе, но при этом не вышла за 9% просадки, и иметь уже 17% за неполный месяц. Оперативность торговли высокая.

Автор декларирует, что будет схождение всегда до пересечения графиков и прибыль соответственно по каждой доливке, включая первый вход.
Мы все помним:)

 
Ivan Butko:

... которая висела целую неделю в минусе, но при этом не вышла за 9% просадки, и иметь уже 17% за неполный месяц. Оперативность торговли высокая

Странно, я сам не знаю, сколько % за месяц дала эта торговля (никто же не думает, что я ВСЕ сделки своего реала показываю тут? нет, конечно, есть и другие), а кто-то, оказывается, вычислил величину моего депозита, и отношение прибыли к ней... забавно )

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