О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 82
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Да, работа или вождение машины в этом смысле дисциплинирует.) Я, к счастью, не подвержен этой пагубной зависимости.
Надеюсь, это закончит споры:)
И вечер уже будет по теме.
Эх, до вечера ждать, что же там, телефон архив не открывает...
не открывай лучше
у би-2 там все верно, там те же графики что я хотел показать
даже индюка можете не ждать, а тупо пейте дальше кофе
ибо парный трейдинг здесь (впрочем никогда) вообще не играет роли
;)
Результат сделки в реальной жизни, по каждому из символов, учитывает накладные расходы - своп, комиссии, погрешность входа/открытия по заданной цене и пр. Как Вы их учитываете?
Естественно. Никак. Я же не открываю скомпенсированный треугольник, и не сижу в нём.
А сколько планируете фокусов?
Это в случае, если вероятность прибыльной и убыточной сделки одинакова.
Про пересиживание аргумент, конечно. Но, макс просадка на данный момент даже по самой "отсидевшей" паре сделок не превышает общую прибыль и это меньше, чем за месяц. Смысл в том, что прибыль быстрая. Одно дело пересиживать, как Тарас Гончар, и иметь в среднем 10% в месяц, другое дело иметь одну только проблемную пару за период, которая висела целую неделю в минусе, но при этом не вышла за 9% просадки, и иметь уже 17% за неполный месяц. Оперативность торговли высокая
Я собственно писал о такой балансировке )) Это балансировка 2-х треугольников через EURUSD. Белым - результат на истории от текущего момента. Нагрузка на депозит невелика. Прибыль невелика, однако вполне реальна.
Про пересиживание аргумент, конечно. Но, макс просадка на данный момент даже по самой "отсидевшей" паре сделок не превышает общую прибыль и это меньше, чем за месяц. Смысл в том, что прибыль быстрая. Одно дело пересиживать, как Тарас Гончар, и иметь в среднем 10% в месяц, другое дело иметь одну только проблемную пару за период, которая висела целую неделю в минусе, но при этом не вышла за 9% просадки, и иметь уже 17% за неполный месяц. Оперативность торговли высокая.
Автор декларирует, что будет схождение всегда до пересечения графиков и прибыль соответственно по каждой доливке, включая первый вход.
Мы все помним:)
... которая висела целую неделю в минусе, но при этом не вышла за 9% просадки, и иметь уже 17% за неполный месяц. Оперативность торговли высокая
Странно, я сам не знаю, сколько % за месяц дала эта торговля (никто же не думает, что я ВСЕ сделки своего реала показываю тут? нет, конечно, есть и другие), а кто-то, оказывается, вычислил величину моего депозита, и отношение прибыли к ней... забавно )