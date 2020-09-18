О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 92

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Anatolii Zainchkovskii:
A*X+B  
А-коэффициент. 
В-свободный член. 
Дальше расписывать что делают эти переменные в этом уравнении для функции? 
из студенческих времён: если результат не сходится с заранее известным, то его надо домножить на коэффициент и/или добавить константу :-)
 
Mikhael1983:

Теперь следите за руками.

Соображение 1. Если рассматривать график пары еврофунт EURGBP как независимую величину, не имеющую никакого понятия о том, что мы тут рассматриваем какие-то инструменты, из которых можно выразить этот самый EURGBP, то, как бы очевидно, что вероятность движения EURGBP "вверх" и "вниз" одинакова: 50 %.

Соображение 2. Ничто не мешает рассматривать в качестве независимой переменной график инструмента EN. Ровно на тех же основаниях, с тем же выводом: вероятности движения вверх и вниз одинаковы.

Соображение 3. Приведённые соображения 1 и 2 не согласуются друг с другом. Покажем это.

Счётчик i у меня тут меняется от 0 до n-1, где n = 289, значение 0 соответствует самому "левому" отсчёту, дальше всех в прошлом, значение 288 соответствует самому "правому" отсчёту, самому свежему из имеющихся в рассмотрении.

Итак. Самое "правое" значение EURGBP: 0,84341. Проварьируем EN на некоторую величину deltaEN = 0,3 (в плюс и в минус). Что увидим? Что величины deltaEP, соответствующие росту EN (то есть положительной deltaEN = 0,3) и снижению EN (то есть отрицательной deltaEN = -0,3) не равны друг другу:

Вопрос: как такое возможно? Если считаем, что движения на некоторую величину вверх или вниз для EN равновероятны, имеем асимметрию в EP. Если считаем, что движения в паре EP на некоторую величину равновероятны, имеем асимметрию в EN.

Михаил, мне жаль твоего времени и времени тех форумчан, которые читают данную ветку. Поэтому решил найти твои ошибки чтобы положить конец данной бессмыслице. Основных ошибок две. Остальные следуют из них.

Ты вводишь какой-то новый кастомный термин "варьирование". Возможно, ты когда-то изучал вариационное исчисление, но прогуливал занятия и в голове осталось только название. Так вот твое "варьирование" очень далеко от вариационного исчисления и вообще не имеет физического/математического смысла. Ты к числителю и знаменателю дроби прибавляешь одно и то же число и называешь это варьированием. У тебя в числителе и знаменателе стоят разные по физическому смыслу переменные. Давай для наглядности проведем аналогию. Возьмем пешехода, скорость которого равна: 5 км/час = 5 км/60 мин = 0.0833. "Проварьируем" эту скорость (чушь конечно, но именно это ты и делаешь), сначала прибавим к числителю и знаменателю единицу. (5+1)/(60+1)=6/61=0.0984 Теперь вычтем (5-1)/(60-1)=4/59=0.0680. Далее по твоей методике определим "вероятность" того что пешеход пойдет дальше медленнее или быстрее. Ускорение: 0.0984-0.0833=0.0151 Замедление: 0.0680-0.0833=-0.0153 Итак, по твоей методике "вероятность" замедления пешехода на 2 попугая выше чем ускорения (0.0153-0.0151). Ты удивишься, но если так "варьировать" любую дробь, то "вероятность" ее уменьшения всегда будет выше чем увеличения. Насколько выше - зависит от того сколько и к чему прибавлять. Почему выше - догадайся сам. Если не догадаешься - подскажу.

Подытоживая. Ошибки:

  1. Твое "варьирование" - это бред неизвестный в математике и физике. Нельзя к числителю и знаменателю дроби прибавлять или вычитать одно и то же число. Тем более когда переменные в числителе и знаменателе имеют разный физический смысл.
  2. Из твоего "варьирования" вероятность никак не следует. Это всего лишь относительные изменения. Но прежде ты сам задал их значения именно такими - ничего удивительного. Ты или заблуждаешься или ...

Приаттачу твою методу чтобы было с чем сверять.


Подтверждением тому является пересиживание просадки в 800 долл на протяжении 10 дней.

Следующая просадка может оказаться последней для этого счета. Хотя тут как повезет.

 
Текущий профит фокуса 8 примерно 350 долларов. Готовимся закрываться, где-то на 600 с небольшим. Не за компом (ну это я так говорю, на самом деле за компом, но не практикую с него заходить на форум и запускать терминалы), так что графики вечером. Как раз к вечеру до 600 и дорастет. 
 

Grigori.S.B:

...

Следующая просадка может оказаться последней для этого счета. Хотя тут как повезет.

Он заработал больше, чем просел. Можно ставить стоп на величину этой просадки.

 
Текущая прибыль 450 долларов. Ждём, готовимся скоро фиксировать прибыль )
 
b2v:
А окно расчета M5 288 кстати двигается во времени или начальная точка расчета фиксируется?

я же уже выше писал - окно плавающее

то есть начальная точка расчета не зафиксирована, фиксирован интервал

в итоге он имеет дело с двумя векторами, которые получаются точно такими же как с интегралом Ито

по двум парам: начальное значение в любой по сути точке графика (интервал не обоснован) плюс приращение за период и получаем текущую цену,

при этом не важно как цена ходила между начальной и конечной точкой

 
Maxim Kuznetsov:

могу поспорить, что не сократится !!! :-)

ник в контексте формулы это NaN в лучшем случае, а то и 0

конечно же надо уточнить - не равное нулю

X*NaN* Mikhael1983=Y*NaN* Mikhael1983

X=Y

;)

 
Grigori.S.B:

И кто же с ними работатет?

я выше кучу картинок накидал межбиржевых

очевидно, что цена идет от точки А к В и там и там, и как не странно, преимущественно в одном и том же направлении

однако не по прямой, а достаточно широким фронтом (только движением внутри этого фронта отличаются рынки), позволяющим зарабатывать не только биржам, но и маркетам

далее логика очевидна

для начала разместил скрины сделок от А к В

покажу и результат

естественно, что после этого будет показан настоящий, межбиржевой арбитраж.

 
Ну вот. Прибыль обвалилась с 450 до минус 50, то есть в убыток. Жаль. Ждём прибыль приблизительно 600 долларов дальше. 
 
Mikhael1983:
Текущая прибыль 450 долларов. Ждём, готовимся скоро фиксировать прибыль )


Текущая 40, евро с фунтом резко рванули вниз.

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